North American Maiden Winners September 7

Acclamation–Birthday by Malibu Moon; SERENITY NOW, f, 2, GG, Mcl 32000, 9-7, 1mT, 1:41 3/5. B-Rising Star Farm LLC (CA.).

Bodemeister–Princess Aspen by Birdstone; CIVIL WAR, c, 2, MTH, Mcl 40000, 9-7, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Dell Ridge Farm, LLC (KY.). $7,000 ’19 KEESEP.

Cairo Prince–Rose and Shine (MSW$399,829), by Mr. Sekiguchi; ROYAL PRINCE, c, 2, KD, Msw, 9-7, 1mT, 1:35 4/5. B-Sandra Sexton and Silver Fern Farm (KY.). $70,000 ’19 KEESEP. *1/2 to British Idiom (champion, $1,442,139).

Constitution–Get an Eye Full by Cape Town; HAPPY CONSTITUTION, f, 2, GP, Msw, 9-7, 1m, 1:39 3/5. B-Brandywine Farm & Jim & Pam Robinson (KY.). $40,000 ’19 KEESEP.

My Pal Charlie–Cajun Yankee by Yankee Gentleman; CREOLE CHARLIE, g, 2, LAD, Msw, 9-7, 5 1/2f, 1:06 . B-Horseplayers Racing LLC (LA.).

Nyquist–Edwina E by Square Eddie; TEAM MERCHANTS, c, 2, SAR, Msw, 9-7, 6f, 1:10 . B-Reddam Racing LLC (KY.).

Pioneerof the Nile–Without Delay by Seeking the Gold; TARANTINO, c, 2, DMR, Msw, 9-7, 1mT, 1:38 2/5. B-Fred W. Hertrich III & John D. Fielding (KY.). $610,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Before You Know It (G1P$313,083) *1/2 to The J Y ($269,292).

Run Away and Hide–Dixie’s Sandals by Dixieland Band; THREEFIFTYSEVEN, g, 2, WO, Msw, 9-7, 6 1/2f, 1:17 . B-Barbara Minshall & Bruce Lunsford (ON.).

Slumber (GB)–Breakfast Time by Kitten’s Joy; FLUFFY SOCKS, f, 2, KD, Msw, 9-7, 1mT, 1:36 2/5. B-Head Of Plains Partners (KY.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Soldat–Miss May by Northern Afleet; PASSAGE OF LINES, g, 2, LRL, Mcl 25000, 9-7, 6f, 1:11 3/5. B-Angela M. Ingenito (FL.). $1,700 ’19 OBSJAN.

Square Eddie–Walkingonadream by Tapit; EDDIE’S NEW DREAM, f, 2, DMR, Msw, 9-7, 6f, 1:11 3/5. B-Reddam Racing LLC (CA.).

Stay Thirsty–Goldies Giant by Giant’s Causeway; GOLDEN GRANT, f, 2, IND, Mcl 16000, 9-7, 6f, 1:13 4/5. B-Millard R. Seldin Rev. Trust (KY.).

Stay Thirsty–Annette’s Jet by Golden Missile; PLANE DRUNK, f, 2, PRX, Msw, 9-7, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Triple Threat Stables LLC (PA.).

Street Magician–Alottalute by Midnight Lute; STREET LUTE, f, 2, DEL, Msw, 9-7, 5f, :58 2/5. B-Dr. & Mrs. Thomas Bowman & Dr. Brooke Bowman (MD.). $10,500 ’19 FTMYRL.

Tapit–Love Style by Mr. Prospector; LOVESTRUCK, f, 2, SAR, Msw, 9-7, 1 1/16mT, 1:43 . B-Godolphin (KY.). *1/2 to Scat Daddy (MG1$1,334,300) *1/2 to Antipathy (G3$341,784).

Texas Red–Fighting Xena by Noble Causeway; FIGHTING ZELDA, f, 2, IND, Msw, 9-7, 7 1/2fT, 1:34 . B-Robert J. Hunt (IN.).

Upstart–Mayhaw by Lion Heart; MAYSTART, f, 2, GP, Mcl 50000, 9-7, 7f, 1:25 1/5. B-Dede Mcgehee (KY.).

Violence–Bai Bai Baby by Unbridled’s Song; KIDNAPPED, g, 2, PRX, Msw, 9-7, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Main LIne Racing Stable (PA.).

American Pharoah–Schiaparelli (G2$274,184), by Ghostzapper; AMERICAN PHENOM, c, 3, GP, Msw, 9-7, 1 1/16mT, 1:43 4/5. B-Ran Jan Racing, Inc. (KY.). $340,000 ’18 KEESEP.

Bayern–Don’tgetmadalexis by Don’t Get Mad; SHERO, f, 3, MTH, Mcl 10000, 9-7, 6f, 1:13 4/5. B-Midwest Thoroughbreds Inc (KY.).

Brahms–Tap Dazzler by Tapit; TAP’S LULLABY, f, 3, FP, Msw, 9-7, 6f, 1:13 . B-Terry Jansen (IL.).

Chitu–Oops Cowles by Malibu Moon; NENITA, f, 3, GP, Mcl 12500, 9-7, 5 1/2f, 1:05 . B-Milan Kosanavich (FL.). $35,000 ’18 OBSJAN.

Colonel John–Richiesredhothoney by Malibu Moon; ERIN’S ENTHUSIASM, f, 3, DEL, Mcl 25000, 9-7, a5fT, :59 . B-Gil Masters (KY.). $16,000 ’18 OBSOCT.

Discreet Cat–Citicrossing by Carson City; CITY BADGER, g, 3, LRL, Mcl 16000, 9-7, 5 1/2fT, 1:07 . B-Greycross Stable LLC (MD.).

Dramedy–Nightfury by Kitalpha; VALENTINE BUG, g, 3, PID, Msw, 9-7, 6 1/2f, 1:16 2/5. B-Eddy R Martinez & Linda Martinez (PA.).

Elusive Charlie–Scrumptious Girl by Chapel Royal; ANSELMI, f, 3, FL, Msw, 9-7, 6f, 1:13 4/5. B-Sinatra Thoroughbred Racing and Breeding (NY.).

Fast Anna–Vitellia by Awesome Again; GAMBLER ROCKET, c, 3, PID, Msw, 9-7, 6f, 1:09 4/5. B-Mr. & Mrs. Walter Ogilvie (KY.). $55,000 ’18 FTKJUL; $210,000 2019 OBSAPR. *1/2 to Arts in the Park (champion in Panama).

Fed Biz–American County (G1P$283,267), by Gibson County; ALLABOUTBIZ, c, 3, MNR, Msw, 9-7, 5f, :59 3/5. B-Mike Tarp (KY.). $6,000 2020 FTKFEB.

Flashpoint–My Dr Anne T L C by Clever Trick; FLASH ANNIE, f, 3, LAD, Mcl 12500, 9-7, 6 1/2f, 1:22 . B-James C. Alexander (LA.).

Imagining–Lucky Chick by Two Punch; LUCKY IMAGINATION, f, 3, PRX, Msw, 9-7, 7f, 1:26 . B-Hidden Acres 4-D Farm (PA.).

Lemon Drop Kid–Lemon Bay by Bernardini; CEM SULTAN, g, 3, DMR, Msw, 9-7, 6f, 1:10 2/5. B-W. S. Farish & Kilroy Thoroughbred Partnership (KY.). $100,000 ’18 KEESEP.

Mineshaft–Dancing Bay by Sligo Bay (IRE); CHOOSE HAPPINESS, f, 3, FL, Mcl 12500, 9-7, 6f, 1:13 1/5. B-Team Penney Racing & Carem Stables (NY.).

More Than Ready–Unusual Way (G2P$716,115), by Unusual Heat; MORE THAN UNUSUAL, f, 3, KD, Msw, 9-7, 6 1/2fT, 1:15 . B-Dixiana Farms LLC & More Than Ready Syndicate (KY.). $35,000 ’18 KEESEP.

Morning Line–We Use to Sing by Mineshaft; MUD PIE, c, 3, KD, Msw, 9-7, 1 1/2mT, 2:28 3/5. B-Mr. & Mrs. William L. Pape (KY.). *1/2 to Boxwood (SW$262,800).

Mr Speaker–Sheppard’s Pie by Include; DECIDING VOTE, f, 3, DEL, Msw, 9-7, a1m 70yT, 1:42 1/5. B-Mr. & Mrs. William L. Pape (KY.).

Shame On Charlie–Bring On the Rain by Storm of Goshen; DRIFTERS CHOICE, g, 3, RUI, Mcl 15000, 9-7, 4 1/2f, :52 4/5. B-S F Henderson (NM.).

Shooter–Still Thinking by Real Dandy; BENITO CHICO, g, 3, RUI, Mcl 5000, 9-7, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Humberto P. Balderrama (NM.).

Sky Mesa–Winey Taylor by Indian Ocean; SUPER BRADY, g, 3, LAD, Msw, 9-7, a5fT, :59 3/5. B-Red Oak Stable (FL.).

Stay Thirsty–Zip Runner by City Zip; STAY HYDRATED, g, 3, PRX, Msw, 9-7, 7f, 1:26 4/5. B-Donald L. Brown Jr. (PA.).

Tapiture–Lady Leftennant by Officer; ELIOT NESS, g, 3, PRM, Msw, 9-7, 6f, 1:12 4/5. B-Scott Pierce (IA.). $300,000 ’17 KEENOV; $425,000 ’18 FTSAUG. *1/2 to Lady Ivanka (G1$259,800).

Temple City–Silver Strike by First Defence; TEMRIK, f, 3, FP, Msw, 9-7, 6f, 1:13 4/5. B-Terry L. Morgan DVM (KY.).

Wicked Strong–Provocative by Unbridled’s Song; LIGHT FURY, g, 3, GP, Mcl 12500, 9-7, 1mT, 1:37 . B-Machmer Hall (KY.). $3,000 ’18 KEESEP; $25,000 2019 OBSMAR.

Acclamation–Mesaatmimiscafe by Sky Mesa; TABLE FOR TEN, g, 4, DMR, Msw, 9-7, 1mT, 1:37 2/5. B-Old English Rancho (CA.).

Bullet Train (GB)–Luna Luna by Malibu Moon; MY MOONSHINE, g, 4, LRL, Mcl 16000, 9-7, 1 1/16mT, 1:48 1/5. B-Patricia Beck & Richard C. Beck (MD.).

Flashback–Born Perfect by Mr. Prospector; MYCRAZYLIFE, g, 4, WO, Mcl 10000, 9-7, 1 1/16m, 1:46 2/5. B-Hill ‘n’ Dale Equine Holdings, Inc. (KY.). $28,000 ’17 FTKJUL; $2,000 ’17 KEEJAN; $17,000 2019 OBSJAN. *1/2 to Devereux (G2P$329,134).

Kentucky Dane–Dream Manager by Bernstein; NUNS ISLAND, f, 4, TDN, Mcl 7500, 9-7, 5 1/2f, 1:09 4/5. B-W. John Bourke (OH.).

Majesticperfection–Climb in Back by Ready’s Image; MAJESTIC CLIMB, f, 4, IND, Mcl 5000, 9-7, 6f, 1:13 3/5. B-BRET JONES (KY.).

Tiznow–Monday Valentine by Smart Strike; SIR CHUBBY, g, 4, SAR, Mcl 40000, 9-7, 1 1/16mT, 1:42 . B-C Biscuit Racing and Smart Angle, LLP (PA.). $100,000 ’17 FTKOCT.

Giant Gizmo–Sometime Anytime by One Way Love; SUGAR ME SWEET, m, 5, FE, Mcl 4500, 9-7, 5f, 1:01 3/5. B-Joseph Pirone (ON.).