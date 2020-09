North American Maiden Winners September 8

California Chrome–Charlie A by Curlin; CHARLES CHROME, g, 2, IND, Mcl 16000, 9-8, 6f, 1:13 1/5. B-CASA Farms I, LLC (KY.).

Fed Biz–Ascot Momma by Purge; LEXINATOR, f, 2, PID, Msw, 9-8, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-T. F. VanMeter (KY.). $50,000 2020 OBSSPR.

Too Much Bling–Dixie Miner by Mineshaft; WINK TEXAS, f, 2, LAD, Msw, 9-8, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Stephen Baker (TX.). $9,500 ’19 TEXAUG.

Twinspired–Lipstick Stain by Arromanches; WHAT A RUMOR, c, 2, BTP, Msw, 9-8, 6f, 1:15 2/5. B-Loy Pike (OH.).

You Luckie Mann–Suzanne by Officer; DIAMOND LYDIAMARIE, f, 2, TDN, Msw, 9-8, 5 1/2f, 1:08 3/5. B-George T Gurrola (FL.).

Archarcharch–True Blue Julie by Bluegrass Cat; CARSON RULES, g, 3, IND, Mcl 10000, 9-8, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Christine Cagle (IN.).

Astrology–Clockwork Angel by Forest Camp; EL MARRO, g, 3, TDN, Mcl 7500, 9-8, 5 1/2f, 1:08 2/5. B-Raimonde Farms Ltd. (OH.).

Candy Ride (ARG)–Run to Mama by Cherokee Run; BRILLIANT BROOKS, c, 3, FL, Msw, 9-8, 6f, 1:12 4/5. B-Edition Farm (NY.). $250,000 ’18 FTNAUG.

Cross Traffic–Briecat (MG2$683,263), by Adcat; MISS DANCIN QUEEN, f, 3, FL, Mcl 5000, 9-8, 5 1/2f, 1:08 1/5. B-Spendthrift Farm, LLC (KY.). $16,000 ’18 OBSJAN; $14,000 2019 FTMMAY.

Curlin–Sunday Affair by A.P. Indy; EASY WEEKEND, g, 3, FE, Msw, 9-8, a7fT, 1:25 1/5. B-Chiefswood Stables Limited (ON.). *1/2 to Nipigon (MSP$384,329) *1/2 to Yorkton (MG3$546,332).

Haynesfield–McCarren Park by Posse; HAYEZHEE, f, 3, FL, Msw, 9-8, 1m 70y, 1:47 3/5. B-ZBS Thoroughbreds (NY.).

Karakontie (JPN)–Kendar Spirit (FR) by Kendargent (FR); CAZADORA, f, 3, LAD, Mcl 12500, 9-8, a1mT, 1:40 4/5. B-Calumet Farm (KY.).

Mr Speaker–America’s Friend (MSW$284,244), by Unusual Heat; MR. UNUSUAL, g, 3, ASD, Msw, 9-7, 6f, 1:12 3/5. B-Madeline Auerbach, Catherine Parke (KY.). $15,000 ’18 KEESEP. *1/2 to America’s Tale (G2$405,853).

Shore Breeze–Stormy Catch by Stormy Atlantic; PRAIRIE SQUALL, g, 3, PRM, Mcl 7500, 9-7, 6f, 1:14 1/5. B-Mark Kilpatrick (IA.).

Tizway–Hurricane Girl ($269,987), by Mingun; HURRICANE TIZWAY, f, 3, LAD, Msw, 9-8, a5fT, :58 3/5. B-Jack Frost (KY.).

Two Step Salsa–Eyes a Fox by Foxhound; MERENGUE, f, 3, TDN, Mcl 5000, 9-8, 5 1/2f, 1:08 . B-Bailey Bolen (FL.).

Bank Heist–Bellarella by First Samurai; ELLARELLA, f, 4, PRX, Msw, 9-8, 1m, 1:40 2/5. B-Kaz Hill Farm (NY.).

Bustin Stones–B.b.’s Maze by Monarch’s Maze; CINNAMON LATTE, f, 4, PRX, Mcl 25000, 9-8, 5fT, :58 3/5. B-John A Witte (NY.).

Drosselmeyer–Uamh Binn by Giant’s Causeway; LA RUBIA, f, 4, FL, Mcl 5000, 9-8, 1m 40y, 1:48 . B-Stonegate Stables LLC (NY.).

Lookin At Lucky–Wellington Avenue by Street Cry (IRE); HITCHED, f, 4, IND, Mcl 5000, 9-8, 1 1/16m, 1:51 3/5. B-Swifty Farm, Inc. (IN.). $7,000 ’17 FTKOCT.

Tale of the Cat–Proudeyes (GER) by Dashing Blade (GB); MISS ANTONELLA, f, 4, PRX, Mcl 10000, 9-8, 1m 70y, 1:48 4/5. B-Brookdale (KY.). $23,000 2018 OBSJUN; $5,000 2020 FTKFEB. *1/2 to Proudance (GER) (G3) *1/2 to Proudinsky (GER) (MG2$1,325,960).