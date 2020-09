North American Maiden Winners Sept. 15

Blueskiesnrainbows–Queenlasefa by Sefapiano; KINGOFTHERAINBOW, g, 2, IND, Msw, 9-15, 6f, 1:14 2/5. B-Paul H. Adkins (IN.).

Brody’s Cause–Appealing Cat (MG1P$266,453), by Successful Appeal; SENNEBEC SUMMER, f, 2, PID, Msw, 9-14, 1m, 1:38 1/5. B-Spendthrift Farm, LLC (KY.).

Closing Argument–Callisto by Malibu Moon; AMICUS BRIEF, g, 2, MNR, Msw, 9-14, 5f, 1:02 2/5. B-Jonathan S. Dean (LA.).

Dominus–Big N Lucky by Pollard’s Vision; LUCKY D, g, 2, PRM, Msw, 9-14, 5 1/2f, 1:05 . B-H. Allen Poindexter (IA.). $35,000 ’19 IOWSEP.

Drums of Thunder–Taitt Hill by Graeme Hall; WITT’S TENNY TEN, f, 2, ASD, Mcl 9375, 9-14, 5f, 1:01 . B-Henry S. Witt Jr. (TX.).

Honor Code–Buneya by Indian Charlie; ZEYARAAT, f, 2, PRX, Msw, 9-15, 7f, 1:25 2/5. B-Shadwell Farm, LLC (KY.).

Kantharos–Miracle Moment by Chester House; MOMENTOUS MISS, f, 2, KD, Msw, 9-15, 6 1/2fT, 1:17 3/5. B-Sally Thomas & New Dawn Stable LLC (KY.).

Majestic Harbor–Diamond Seeker by Sightseeing; DIAMOND SOLITAIRE, f, 2, IND, Msw, 9-14, 6f, 1:13 4/5. B-David W. Osborne, Loren Hebel Osborne &Warren Gene McLean (IN.).

Tapit–Nina Fever by Borrego; SATURDAY NIGHT, f, 2, IND, Msw, 9-15, 5fT, :58 2/5. B-Michael Hui & LNJ Foxwoods (KY.). *1/2 to Nickname(G1$557,710).

Twirling Candy–Chilly Fashion by Artie Schiller; ARM CANDY, f, 2, KD, Msw, 9-15, 6 1/2fT, 1:17 4/5. B-Machmer Hall (KY.). $75,000 ’19 FTKJUL; $70,000 2020 OBSMAR.

Bayern–Summer Star by Siberian Summer; DAWN’S EARLY LIGHT, c, 3, FL, Mcl 7500, 9-15, 6f, 1:13 1/5. B-SF Bloodstock LLC (NY.). $200,000 ’17 KEENOV; $285,000 ’18 KEESEP. *1/2 to My Happy Face(G3$583,437).

Charitable Man–Naturally by Thunder Gulch; MY EMMALLY, f, 3, MNR, Msw, 9-14, 6f, 1:15 3/5. B-Nancy Jo Kolb (WV.).

Daredevil–Cameron by Rock Hard Ten; DARE TO TRY, f, 3, PRX, Msw, 9-15, 5 1/2f, 1:06 . B-Machmer Hall (KY.). $35,000 ’18 KEESEP.

Fast Anna–Raramuri Princess by Northern Afleet; ARARECO LAKE, g, 3, BTP, Mcl 12500, 9-15, 5 1/2f, 1:08 1/5. B-Terrazas Thoroughbreds, LLC (KY.).

Ghostzapper–Love Game by Discreet Cat; HANDSOME GUY, g, 3, FE, Mcl 4500, 9-15, 5f, 1:00 2/5. B-Adena Springs (ON.).

Giant Gizmo–My Christini by Flatter; GOLD VENTURE, g, 3, FE, Mcl 4500, 9-15, 6 1/2f, 1:17 3/5. B-Joey Gee Thoroughbreds (ON.). C$60,000 ’18 ONTAUG.

Goldencents–Insincerely Yours by Flatter; REPEAL, f, 3, PRM, Msw, 9-14, 6f, 1:12 4/5. B-William Hobbs (IA.).

Include–My Favorite Tune by Maria’s Mon; MY BETS, f, 3, TDN, Msw, 9-15, 1m 40y, 1:45 4/5. B-William D. Fishback Jr. (KY.).

Jonesboro–Judy’s Birthday by Langfuhr; CHICKEN HAWK, c, 3, LAD, Msw, 9-15, 6f, 1:11 3/5. B-Robbie Pond (AR.).

Paddy O’Prado–Yaletown by Thunder Gulch; BOOMTOWN, f, 3, MNR, Msw, 9-15, 5f, 1:00 2/5. B-Ralph Kinder (KY.).

Palace Malice–Auntgrace by Lion Heart; KONA KAI, f, 3, IND, Msw, 9-15, 5fT, :57 2/5. B-T/C Stable, LLC (KY.). $75,000 ’18 KEESEP.

Palace Malice–Zetta Z by Bernardini; MR. AXEL, g, 3, KD, Mcl 50000, 9-15, 7fT, 1:23 4/5. B-CASA Farms I, LLC (KY.).

Sangaree–Lady Francine by Quiet American; WILADENE, f, 3, IND, Mcl 10000, 9-15, 1 1/16m, 1:50 3/5. B-Elliott Ventures (IN.). $0 ’18 INDOCT.

Street Boss–Highland Hope by Unaccounted For; HIGHLAND BOSS, c, 3, IND, Mcl 16000, 9-14, 1mT, 1:38 1/5. B-Sun Valley Farm (KY.). $65,000 ’17 KEENOV. *1/2 to Sky Blazer(MG2P$400,852) *1/2 to Mills(SP$596,579).

Uncle Mo–Tea Time (MSW$279,966), by Pulpit; LUCKY FIND, f, 3, PID, Msw, 9-15, 1m 70y, 1:42 4/5. B-Helen K. Groves Revocable Trust & Double K, LLC (KY.). $50,000 ’18 KEESEP.

Warrior’s Reward–Tiz T’was by Tiznow; WHERE’S THE REWARD, g, 3, ASD, Mcl 6250, 9-14, 6f, 1:13 3/5. B-Sandra Sexton & Silver Fern Farm, LLC (KY.). $1,200 ’17 KEENOV; $9,500 ’18 KEESEP.

Freud–Untapped Secret by Read the Footnotes; FREUD’S SECRET, f, 4, FL, Mcl 7500, 9-15, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-My Purple Haze Stables, LLC (NY.).

More Than Ready–Abaco (G2$780,108), by Giant’s Causeway; BAKERS BAY, g, 4, KD, Msw, 9-15, 6 1/2fT, 1:16 1/5. B-Phipps Stable (KY.).

Mr. Sidney–Thin Air by Mt. Livermore; OLD FORT, g, 4, MNR, Mcl 4000, 9-14, 1m, 1:45 4/5. B-Longitude Farm, LLC (KY.).

Rascal Cat–Maple Gold by Gold Phantom; RASCAL STAR, f, 4, LBG, Mcl 3200, 9-14, a6f, 1:12 2/5. B-Running Fawcett Thoroughbreds LTD. & Peter Duri (AB.).

Smarty Jones–Mohonour by Honour and Glory; G DADDY, g, 4, PRX, Mcl 10000, 9-15, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Patricia L. Chapman (PA.). *Full to Res Judicata(G3$489,840).

True Sense–Annie’s Award by Academy Award; AWANANA, g, 4, ASD, Mcl 6250, 9-14, 6f, 1:15 . B-Kelly Halliday (MB.). C$2,700 ’17 MANAUG.