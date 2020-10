North American Allowance Results October 22

RP, 7TH, ALW, $30,001, 3YO/UP, F/M, 6F, 10-21.

9— LONE STAR LADY, f, 3, Verrazano–Adorable Jane, by Tale of the Cat. ($23,000 ’17 KEENOV; $20,000 ’18 KEESEP). O-Steve F Williams, B-B P Walden Jr & Deborah Ward (KY), T-Steve F. Williams, J-Ramon A. Vazquez, $17,694.

7— Weekend Fun, f, 3, More Than Ready–Weekend Fantasy, by Pleasantly Perfect. ($200,000 ’18 KEESEP). O-Phoenix Thoroughbred, LTD, B-Whisper Hill Farm LLC (KY), $5,898.

4— Southern Beauty, f, 3, Calibrachoa–Isn’t She Gorgeous, by Yes It’s True. ($2,000 ’17 ESLOCT; $45,000 2019 ESLTYO). O-Allied Racing Stable, LLC, B-J Adcock & Montgomery Equine Center (LA), $3,244.