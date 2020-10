North American Allowance Results October 4

RP, 8TH, ALW, $30,501, 3YO/UP, 1 1/16MT, 10-3.

3— BRING ME A CHECK, g, 3, Fast Anna–Girlsasaint, by Saint Liam. O-M and M Racing (Mike Sisk), B-Tom Durant (KY), T-Robertino Diodoro, J-Ramon A. Vazquez, $18,249.

2— Much Better, r, 4, Pioneerof the Nile–Dust and Diamonds, by Vindication. ($600,000 ’16 KEENOV). O-Three Chimneys Farm, LLC, B-Three Chimneys Farm, LLC (KY), $6,083.

1— Sports Fan, g, 4, New Year’s Day–Arzella, by Offlee Wild. O-Bryan Hawk, B-Gary & Mary West Stables, Inc (KY), $3,346.