North American Graded Stakes Results October 2

DIAMOND OOPS , g, 5, Lookin At Lucky–Patriotic Viva, by Whywhywhy. O-Diamond 100 Racing Club, LLC, Dunne, Amy E, D P Racing LLC and Patrick L Biancone Racing LLC, B-Kin Hui Racing Stables LLC (KY), T-Patrick L. Biancone, J-Florent Geroux, $120,000.

7—