North American Graded Stakes Results October 25

TAPIT TODAY , m, 5, Tapit–La Nez, by Storm Creek. ($180,000 2017 OBSJUN). O-Lawrence, William H and Bradley Thoroughbreds, B-Gainesway Thoroughbreds Ltd (KY), T-Chad C. Brown, J-Jose L. Ortiz, $55,000.

Mitchell Road, m, 5, English Channel–Quake Lake, by War Chant. O-Shields, Jr, Mrs J V and McFadden, Jr, E J M, B-J V Shields Jr (KY), $20,000.

7—