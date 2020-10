North American Maiden Winners Oct. 15

Data Link–Watusi by Awesome Again; UNLIMITEDDATAPLAN, f, 2, EMD, Mcl 15000, 10-14, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Richard Barton Enterprises (CA.).

Dialed In–You Look Neigh by Justenuffhumor; GUSHING OIL, g, 2, RP, Msw, 10-14, 6f, 1:10 2/5. B-Stillmeadow Farm LLC (KY.). $55,000 ’19 FTKOCT; $50,000 2020 OBSSPR.

English Channel–Easy Chair by Tiznow; DO YOU LOVE ME, f, 2, PID, Msw, 10-15, 1m, 1:38 4/5. B-Calumet Farm (KY.). $5,000 ’18 KEENOV; $50,000 ’19 KEESEP.

First Dude–Tiz Alta by High Cotton; TIZ THE DUDE, c, 2, GPW, Mcl 25000, 10-15, 7f, 1:25 1/5. B-Destiny Oaks of Ocala (FL.). $15,000 ’19 OBSOCT.

First Samurai–Fiery Star by Elusive Quality; FIRE SWORD, g, 2, KEE, Mcl 50000, 10-15, 6f, 1:11 3/5. B-D.J. Stables & Joe Orseno (KY.). $80,000 ’19 FTKFEB.

Frac Daddy–Me Love by Giant’s Causeway; BLIND TRUST, g, 2, WO, Moc 40000, 10-15, 5f, :58 2/5. B-Michael C. Byrne (ON.). $10,000 2020 OBSMAR.

Into Mischief–Bella Castani by Big Brown; BE SNEAKY, f, 2, LRL, Msw, 10-15, 7f, 1:25 1/5. B-Mr. & Mrs. M. Roy Jackson (KY.).

Kitten’s Joy–Rumbaua by Bernstein; FLOWN, f, 2, KEE, Msw, 10-15, 1 1/16mT, 1:42 4/5. B-John R. Cummins, Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.). $90,000 ’19 KEESEP; $90,000 2020 OBSSPR.

Liam’s Map–Mystic Mama by Scat Daddy; PRETTY BOY ELM, g, 2, IND, Msw, 10-15, 5f, 1:01 . B-Nancy Shuford (KY.).

Midnight Lute–Not My Tap by Tapit; AUG LUTES, f, 2, PID, Msw, 10-15, 6f, 1:09 4/5. B-Hinkle Farms (KY.). $47,000 ’19 KEESEP; $70,000 2020 OBSSPR.

Munnings–Bellehop by Hennessy; CHAKRA, f, 2, IND, Msw, 10-14, 5fT, :58 3/5. B-Cardinal Farm, LLC (KY.). *1/2 to Gallon(MSW$262,999).

Oxbow–Cookie by Quest; ONE SMART COOKIE, f, 2, PEN, Mcl 16000, 10-14, 6f, 1:12 3/5. B-S. Bruce Smart Jr. (MD.). $6,000 ’18 FTMDEC.

The Big Beast–A Pretty Scare by Sidney’s Candy; EL SICARIO, g, 2, GPW, Mcl 25000, 10-15, 7f, 1:26 1/5. B-Bethany Ortega (FL.).

Cairo Prince–Rhythm of Grace by Kitten’s Joy; POSH PRINCESS, f, 3, IND, Mcl 5000, 10-15, 1 1/16m, 1:48 1/5. B-Three Diamonds Farm (NY.). $150,000 ’18 FTKOCT.

Conveyance–Runaway Cat by Forest Wildcat; IN THE GAME, c, 3, MNR, Msw, 10-14, 6f, 1:13 2/5. B-Peter J. Sheppell (KY.). $4,500 ’18 FTKOCT. *1/2 to Undercover Cat($290,247).

Dominique’s Cat–Songcraft by Mr. Groush; DOM JULIO, g, 3, ZIA, Mcl 7500, 10-14, 1m, 1:40 4/5. B-McKenna Thoroughbreds LLC (NM.).

Empire Maker–Totally Tucker by Elusive Quality; TOTALLY JIMBO, g, 3, KEE, Msw, 10-15, 6 1/2f, 1:16 4/5. B-Empire Maker Syndicate & Mike Pressley (KY.). $15,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Totally Boss(G3$703,376) *1/2 to Super Steed(G3$365,500).

Freesgood–Phuri Dai by De Sarmiento; LILLY BELLE, f, 3, RP, Mcl 7500, 10-14, 1m, 1:40 3/5. B-John M Lowder (OK.). *1/2 to Skedee(MSW$385,232).

Handsome Mike–Indy Pie by Ocean Indy; CUTIE PIE, f, 3, IND, Mcl 10000, 10-15, 6f, 1:14 . B-Just For Fun Stable Inc. (IN.).

Honor Code–Favorably by Lookin At Lucky; WORKING TITLE, c, 3, IND, Msw, 10-15, 1m, 1:40 2/5. B-Fred W. Hertrich lll & John D. Fielding (KY.). $105,000 ’18 FTKOCT.

Kantharos–Uknowwhatimean by Indian Charlie; CREATE A STORY, f, 3, KEE, Mcl 15000, 10-15, 6f, 1:11 4/5. B-Jumping Jack Racing LLC & Seclusive Farm (KY.). $155,000 ’18 KEESEP.

Katz My Song–Gerwinii by Matty G; CAN’T KATZ HER, f, 3, PID, Mcl 7500, 10-14, 1m 70y, 1:43 1/5. B-Bruno Schickedanz (FL.).

Langfuhr–Exclusive Woman by Cat Thief; FOLEY SQUARE, f, 3, GPW, Mcl 10000, 10-15, 1m, 1:39 . B-Barry R. Ostrager (NY.).

Munnings–Pipers Honour by Honour and Glory; PIPESTONE, f, 3, WO, Moc 25000, 10-15, 6 1/2f, 1:16 1/5. B-Chiefswood Stables Limited (ON.). *1/2 to Niigon’s Glory(SP$548,804).

Palace Malice–Magical Powder by Flatter; FINE N DANDY, g, 3, DEL, Mcl 5000, 10-15, 1m 70y, 1:46 1/5. B-Mary Reynolds (KY.). $110,000 ’18 KEEJAN; $20,000 2019 FTMMAY.

Point of Entry–See Me Dance by Unbridled’s Song; WALK UP MUSIC, c, 3, GPW, Mcl 35000, 10-15, 1mT, 1:39 3/5. B-Katierich Farms (KY.). $50,000 ’18 FTKJUL; $360,000 2019 OBSAPR.

Stormy Atlantic–Golden Kitty by Carson City; DISTURBINGTHEPEACE, c, 3, DEL, Mcl 12500, 10-15, 6f, 1:12 2/5. B-Stormy Atlantic Syndicate & Chad Austin Reed (KY.). $3,000 ’18 KEESEP; $35,000 2019 OBSJUN.

Street Magician–Hear Our Prayer by Songandaprayer; NO SUGAR NO CREAM, f, 3, CT, Mcl 5000, 10-15, 4 1/2f, :53 4/5. B-R. Larry Johnson (MD.). $30,000 ’18 FTMOCT.

Caleb’s Posse–Act of Beauty by Act of Duty; ROSY MAY, f, 4, MNR, Mcl 4000, 10-14, 5f, 1:01 2/5. B-Thoroughbred Racing Nation (KY.).

Drinkwiththedevil–Sugar Coma by Jacquelyn’s Groom; FASHION NUGGET, g, 4, IND, Msw, 10-15, 1m, 1:43 . B-Tianna Richardville (IN.).

He’s Had Enough–Speed Has Value by Value Plus; JUST ENOUGH, g, 4, DEL, Mcl 5000, 10-15, 6f, 1:12 1/5. B-Saratoga Glen Farm LLC (NY.). *1/2 to She’s So Fine(SP$399,369).

Shanghai Bobby–Rhome Magic by Magic Cat; SHANGHAI MAGIC, f, 4, PEN, Mcl 7500, 10-14, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Thomas G. McClay (PA.). $35,000 ’16 KEENOV; $18,000 2018 FTMMAY.

Victor’s Cry–Danceroftherealm (GB) (MSW$303,674), by King of Kings (IRE); WINGS OF VICTORY, g, 4, WO, Mcl 10000, 10-15, 1 1/16m, 1:45 4/5. B-Richard L. Lister (ON.).