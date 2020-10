North American Maiden Winners October 10

Air Force Blue–Cavanaugh Park (IRE) by Galileo (IRE); TAKE PROFIT, c, 2, DEL, Msw, 10-10, 7 1/2fT, 1:33 1/5. B-Marcus Stables LLC (KY.). $10,000 2020 OBSMAR.

Animal Kingdom–Bosserette by Street Boss; REINA DE REYES, f, 2, GG, Mcl 20000, 10-10, 1mT, 1:42 3/5. B-Valencia Leach & Godolphin (CA.). $8,500 ’19 FTCYRL.

Exaggerator–Holiday Wishes by Harlan’s Holiday; HERALD ANGEL, f, 2, BEL, Msw, 10-10, 6fT, 1:09 4/5. B-Hidden lake Farm, LLC (NY.). $50,000 ’19 FTNAUG.

Exhi–Cinderella Brite by Ministers Wild Cat; OLD DOUBLE DIAMOND, g, 2, CTM, Mcl 20000, 10-9, 5f, :58 . B-Sabre Farms (AB.). C$2,700 ’19 ALBSEP.

First Samurai–Pearly Blue by Empire Maker; MY FIRST PEARL, f, 2, PRM, Mcl 40000, 10-10, 6f, 1:13 . B-Dr. John A. Chandler (KY.). $6,000 ’19 KEESEP.

Frac Daddy–Oistins by Peaks and Valleys; DALLIAN M., f, 2, WO, Moc 25000, 10-10, 1m 70y, 1:44 3/5. B-Box Arrow Farm (ON.). C$5,000 ’18 ONTNOV.

Jimmy Creed–Dixie Kate by Dixieland Heat; PRIDEOFDIXIECREED, c, 2, PRM, Msw, 10-10, 6f, 1:11 . B-Patrick Waresk (IA.). $15,000 ’19 KEESEP.

Kitten’s Joy–Hard Lovin Woman by Rock Hard Ten; HARD LOVE, c, 2, BEL, Msw, 10-10, 1 1/16mT, 1:42 2/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.). $200,000 2020 OBSSPR.

Liaison–Seeking a Diva by Seeking the Dia; DON’T LOSEMYMONEY, g, 2, MTH, Mcl 20000, 10-10, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Mark A. Toothaker (PA.).

Lookin At Lucky–Miss Matzo by Royal Academy; LUCKY SCORE, g, 2, WO, Msw, 10-10, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-James Everatt, Janeane Everatt & Arika Everatt-Meeuse (ON.). $35,000 2020 OBSSUM.

Ministers Wild Cat–Million Dollar Run (G3), by Tejano Run; MINISTERS OF MONEY, c, 2, GG, Mcl 12500, 10-9, 5f, :59 . B-Tommy Town Thoroughbreds, LLC (CA.).

Mr. Big–Patsy G and Me by Unusual Heat; BIG MAMA SUE, f, 2, SA, Mcl 50000, 10-10, 6 1/2f, 1:19 . B-George Krikorian (CA.). $1,000 2020 CALMIX.

Mshawish–My Town by Speightstown; CRITICAL THREAT, c, 2, KEE, Mcl 40000, 10-10, 6f, 1:11 2/5. B-Lotts Creek Farms Llc (KY.). $20,000 ’19 FTKOCT; $45,000 ’19 KEEJAN.

Overanalyze–Sizzle Dress by Henrythenavigator; OVERDRESSED, f, 2, KEE, Mcl 20000, 10-10, 6f, 1:12 1/5. B-Crowning Point Farm (KY.). $5,000 ’19 FTKOCT; $22,000 2020 FTKHRA.

Oxbow–Ghost Punch by Ghostzapper; FEYRE, f, 2, DEL, Mcl 15000, 10-10, 1m, 1:43 4/5. B-Blackstone Farm, LLC (PA.). $2,000 ’19 FTMYRL.

Ride On Curlin–Holiday Honey by Harlan’s Holiday; ROC’S PRINCESS, f, 2, KEE, Msw, 10-10, 6 1/2f, 1:20 . B-Kris R. Del Giudice (FL.).

Super Saver–Capar Girl by Munnings; ZERTZ, c, 2, PEN, Msw, 10-9, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-SF Bloodstock LLC (KY.). $60,000 2020 OBSSPR.

Tamarkuz–Surrender by Stormy Atlantic; RED FLAG, c, 2, SA, Msw, 10-10, 5 1/2fT, 1:04 1/5. B-Elaine MacPherson (KY.). $50,000 ’18 KEENOV; $220,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Surrender Now(MSW$276,835).

Tapit–Ondine by Medaglia d’Oro; SILVER DEVIL, f, 2, RP, Msw, 10-9, 1m, 1:40 4/5. B-Winchell Thoroughbreds LLC (KY.).

Tapiture–Lucky Daz by Lucky Lionel; TAPTHATLUCK, f, 2, PRM, Msw, 10-9, 6f, 1:12 2/5. B-Richard Cosaert & Vickie Cosaert (IA.).

The Big Beast–Jean’s Miracle by Big Drama; KING TARZAN, g, 2, GPW, Mcl 25000, 10-10, 5f, 1:00 1/5. B-Joel Sainer (FL.).

Union Rags–Wishful Splendor (G3P$271,125), by Smart Strike; NOVA RAGS, c, 2, BEL, Msw, 10-10, 6f, 1:10 4/5. B-Michael Shanley (KY.). *1/2 to Juanita(MG2$509,005).

We Miss Artie–Rambling Rose by Midnight Lute; ARTIE’S ROSE, f, 2, GPW, Msw, 10-10, 6 1/2f, 1:18 1/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.).

Wicked Strong–Tale of Honoree by Tale of the Cat; BLESS AND HONOR, f, 2, WO, Moc 40000, 10-10, 5fT, :57 3/5. B-Haymarket Farm LLC (KY.).

Archarcharch–Dusty Rose by Cherokee Run; TRIPLE A. PLUS, g, 3, PEN, Msw, 10-9, 6f, 1:10 3/5. B-Lydee Shea, Robert Losey & Cleon Cassel (PA.).

Bandbox–Sky Cover by Sky Classic; SALTIN’ THE RIM, g, 3, MTH, Msw, 10-10, 6f, 1:11 4/5. B-Gina C. Lupton (NJ.).

Bluegrass Cat–Gladiatrix by Invisible Ink; FADED LOVE, f, 3, LA, Mcl 3500, 10-9, 4 1/2f, :53 . B-Nick Alexander (CA.).

Broken Vow–Gasp by Hennessy; OOPSY DAISY, f, 3, PRM, Msw, 10-9, 6f, 1:11 2/5. B-Gasp Breeding Syndicate,LLC (NY.). $45,000 ’17 KEENOV; $2,000 2020 KEEJAN.

Camacho (GB)–Shamardyh (IRE) by Shamardal; COMRADERY (IRE), c, 3, SA, Msw, 10-9, 1 1/8mT, 1:47 . B-Grangemore Stud (IRE.). 40,000EUR ’18 TATIRE.

Charitable Man–Short Cake Lass by Goldminers Gold; SHORT CAKE’S MAN, g, 3, CT, Mcl 12500, 10-9, 7f, 1:29 1/5. B-Taylor Mountain Farm (WV.). *1/2 to Strawberry Cupcake(MSP$253,882).

Constitution–Livi Makenzie (G2P$354,069), by Macho Uno; BROADWAY LADY, f, 3, KEE, Msw, 10-10, 1 1/16mT, 1:43 2/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.). $125,000 ’18 FTKJUL.

Danza–Pure Energy by Sefapiano; POCKET DIAL, g, 3, CTM, Mcl 5000, 10-9, 1m, 1:40 2/5. B-Robert H. Lail (KY.). $5,000 ’17 KEENOV.

Don’t Cross Me–Sunskya by Sun King; THE REVENGER, c, 3, LRL, Msw, 10-10, 6f, 1:10 1/5. B-Arlene Lauren (NY.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Fast Anna–Mystery by Gone West; AMAZING ANNA, f, 3, PEN, Mcl 10000, 10-9, 6f, 1:13 . B-Howard C Schaeffer Jr. & Scott C Kemp (PA.).

Foreign Policy–Jessica’s Reason by Seattle Fitz (ARG); UNO RIVER, g, 3, RP, Mcl 7500, 10-9, 1m, 1:40 4/5. B-Scattered Acres LLC (OK.).

Fury Kapcori–Lenderoflastresort by Yes It’s True; PENNY PINCHER, f, 3, CT, Mcl 5000, 10-9, 6 1/2f, 1:23 3/5. B-Brent Fernung & Crystal Fernung (NY.). $10,000 2019 OBSAPR.

Gattopardo–Adding Alpha by Even the Score; ADDING MACHINE, g, 3, CT, Msw, 10-9, 4 1/2f, :52 3/5. B-William Atkins (WV.).

Head Chopper–For Real Life by The Cliff’s Edge; REAL CHOPPER, f, 3, WO, Mcl 10000, 10-10, 1 1/16mT, 1:45 4/5. B-Paul G. Mouttet (ON.).

Lemon Drop Kid–More Respect by More Than Ready; HIGH OPINION, f, 3, BEL, Msw, 10-10, 7fT, 1:21 3/5. B-Fred W. Hertrich lll & John D. Fielding (KY.). $130,000 ’18 KEESEP.

Limehouse–Color Vision by Noonmark; SHAMELESS RISK, g, 3, CT, Msw, 10-9, 4 1/2f, :52 3/5. B-Ronney W. Brown & Nicole Freeland (WV.).

Micromanage–Twisted Kick by Cowtown Cat; TWISTED DEEDS, f, 3, MTH, Mcl 10000, 10-10, 6f, 1:13 2/5. B-Dana P Grimaldi & Solleder Frederick (NJ.).

Milwaukee Brew–Zoogdidi (GB) by Singspiel (IRE); DASHI, f, 3, WO, Mcl 15000, 10-10, 7f, 1:23 2/5. B-Goldmart Farms, Inc (ON.). *1/2 to Singandcryindubai($286,544).

Mr. Prankster–Simon Slew by Native Slew; GRECIAN ADMIRAL, g, 3, CT, Mcl 12500, 10-9, 4 1/2f, :54 . B-Betty Stehr (WV.). *1/2 to Little Big Sime(MSP$340,377).

Palace–Anna Banana by During; MR. VECCHIO, g, 3, CT, Msw, 10-9, 4 1/2f, :53 1/5. B-Sheltowee Farm (KY.). $25,000 ’18 FTKFEB; $8,000 2019 OBSAPR; $11,000 2019 OBSJUN.

Second in Command–Backseat Becka by Orchid’s Devil; DEVILS COMMAND, g, 3, CTM, Mcl 12500, 10-9, 6 1/2f, 1:16 4/5. B-Mike Anderson & Terry Clyde (BC.). C$20,000 ’18 BRCSEP.

Shackleford–Miss Well Molded ($260,644), by Unusual Heat; STACK SHACK, f, 3, HAW, Mcl 15000, 10-10, 1mT, 1:37 2/5. B-Kendel Standlee (KY.).

Shanghai Bobby–No Llores Catita (CHI) by Crary; FLEXATI, g, 3, RP, Mcl 7500, 10-9, 5 1/2f, 1:03 4/5. B-Jeff Tanner (KY.). $32,000 ’18 FTKOCT.

Summer Front–Striking Flight by Smart Strike; FULL AUTHORITY, c, 3, KEE, Mcl 50000, 10-10, 6f, 1:11 . B-Eureka Thoroughbred Farm (KY.).

Tiznow–Brush Hour by Broad Brush; NOW TIZ TIME, c, 3, RP, Msw, 10-9, 6f, 1:09 4/5. B-Tony Holmes & Tiznow Syndicate (KY.). $175,000 ’18 KEESEP; $240,000 2019 OBSMAR. *1/2 to Thethiefatmidnight(champion in Puerto Rico, $404,509) *1/2 to Brushed by a Star(MG2$644,031).

Twirling Candy–Arousing by Cee’s Tizzy; BEAM OF LIGHT, f, 3, MTH, Msw, 10-10, 1mT, 1:36 3/5. B-Harris Farms & Donald Valpredo (KY.). $16,000 ’17 KEENOV; $35,000 ’18 KEESEP; $190,000 2019 OBSAPR.

Union Rags–Dolly Peach (MSW$366,224), by Chapel Royal; RAGGEDY DOLL PEACH, f, 3, HAW, Msw, 10-9, 6f, 1:11 . B-Lamont H. Nienast, LLC (IL.).

Verrazano–Nora in the Sky by Sky Mesa; VERRAZANO FIRST, c, 3, HAW, Mcl 15000, 10-10, 6f, 1:10 3/5. B-Frank Mancari (IL.).

Warrior’s Reward–Serenada by Brahms; G CITY WARRIOR, f, 3, HAW, Mcl 6250, 10-10, 6f, 1:13 3/5. B-Kathie Maybee (KY.). $1,200 ’18 KEEJAN.

Exchange Rate–Valid Lilly by Valid Expectations; VALID EXCHANGE, c, 4, GPW, Mcl 12500, 10-10, 6f, 1:11 . B-Timothy S. O’Toole (KY.).

Flat Out–Joyous Music (SP$273,756), by Bellamy Road; FLAT OUT JOY, f, 4, SA, Mcl 40000, 10-10, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-St. Simon Place, Betsy T Wells & Scott Stephens (KY.). $65,000 ’17 KEESEP.

Shanghai Bobby–Icy Pi by Wild Wonder; RUM BOBBY, g, 4, LRL, Mcl 16000, 10-10, 1mT, 1:38 . B-C. Kidder & N. Cole (KY.).

The Factor–Readybdancing by More Than Ready; EMBEED, c, 4, LRL, Mcl 25000, 10-10, 5 1/2fT, 1:03 1/5. B-Brent & Crystal Fernung, M. Sebastian, D. Flanagan & E. Cahalan (FL.). $35,000 2018 OBSMAR. *1/2 to Dupree($312,629).

Victor’s Cry–Seattle Melody by Forest Camp; BIG ROCKET MAN, g, 4, CTM, Mcl 5000, 10-9, 5 1/2f, 1:05 . B-True North Stables (ON.).

Morning Line–Meet At Lola’s by Smoke Glacken; TALKS IN HER SLEEP, m, 5, DEL, Mcl 16000, 10-10, 7 1/2fT, 1:31 3/5. B-Milan Kosanovich (FL.). $18,000 ’15 KEENOV.