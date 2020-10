North American Maiden Winners October 11

Animal Kingdom–Bosserette by Street Boss; REINA DE REYES, f, 2, GG, Mcl 20000, 10-10, 1mT, 1:42 3/5. B-Valencia Leach & Godolphin (CA.). $8,500 ’19 FTCYRL.

Cairo Prince–Pacific Spell by Langfuhr; COUSIN LARRY, c, 2, KEE, Msw, 10-11, 6 1/2f, 1:18 4/5. B-Brereton C. Jones (KY.). *1/2 to Proud Spell(champion, $2,131,610) *1/2 to No Distortion(MSW$387,921).

California Chrome–My Dixie Doodle by Dixie Union; CHROME DIXIE, c, 2, BEL, Msw, 10-11, 6fT, 1:09 4/5. B-Dr. Jerry Bilinski & Harry Patten (NY.).

Carpe Diem–Shytoe Lafeet (MSW$332,473), by King of Kings (IRE); SAFFA’S DAY, c, 2, KEE, Msw, 10-11, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-SF Bloodstock LLC (KY.). $50,000 ’19 OBSOCT; $125,000 2020 OBSSPR.

Den’s Legacy–Machorina by Macho Uno; BEAR DEN, g, 2, RP, Mcl 25000, 10-10, 6f, 1:13 . B-Mike Biehler (OK.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Dominus–Katie the Lady (MSW$335,865), by Lost Soldier; KATIE M’LADY, f, 2, HAW, Msw, 10-11, 1mT, 1:38 2/5. B-Cherrywood Racing II & Oak Rock Racing LLC (IL.).

El Padrino–Lotosblume by Mr. Sekiguchi; HOKKAIDO, f, 2, GPW, Mcl 25000, 10-11, 7f, 1:26 . B-Robert T. Manfuso & Katharine M. Voss (MD.). $37,000 ’19 FTMYRL.

English Channel–Queen Martha by Rahy; BRITISH ROYALTY, g, 2, WO, Msw, 10-11, 1m 70y, 1:43 3/5. B-Richard L. Lister (ON.). $30,000 2020 FTKFEB.

Exclusive Quality–Wishful Melody by Songandaprayer; THE DISTRACTOR, g, 2, GPW, Mcl 50000, 10-11, 6f, 1:10 4/5. B-Charlie Runion (FL.). $4,500 ’19 OBSOCT.

Exhi–Ennis Lady by Speightstown; GRANDMA JO, f, 2, CTM, Mcl 12500, 10-11, 5f, 1:00 . B-Highfield Investment Group Inc (AB.). C$8,000 ’19 ALBSEP.

First Samurai–Pearly Blue by Empire Maker; MY FIRST PEARL, f, 2, PRM, Mcl 40000, 10-10, 6f, 1:13 . B-Dr. John A. Chandler (KY.). $6,000 ’19 KEESEP.

Flintshire (GB)–One On Tap by Pleasant Tap; ONE FLINT, c, 2, WO, Moc 25000, 10-11, 1m 70y, 1:43 3/5. B-Minshall Farms (ON.). $15,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Ultimate Destiny(G3P$880,887). ***FIRST NORTH AMERICAN WINNER FOR SIRE

Hard Spun–Empowerment by Distorted Humor; GENERATOR, c, 2, KEE, Mcl 50000, 10-11, 1m, 1:41 1/5. B-Green Lantern Stables, LLC (KY.). $100,000 ’19 FTKJUL.

Hard Spun–Wedding Dress by Medaglia d’Oro; WEDDING GROOM, c, 2, SA, Mcl 50000, 10-11, 6 1/2f, 1:18 2/5. B-Terry C. Lovingier (CA.). $8,000 ’19 FTCYRL.

Jimmy Creed–Dixie Kate by Dixieland Heat; PRIDEOFDIXIECREED, c, 2, PRM, Msw, 10-10, 6f, 1:11 . B-Patrick Waresk (IA.). $15,000 ’19 KEESEP.

Palace Malice–Magic Pearl by Stormy Atlantic; SWEET PEARL, f, 2, GPW, Mcl 40000, 10-11, 1mT, 1:39 3/5. B-Horseshoe Racing , LLC (KY.). $30,000 2020 OBSSPR.

Stay Thirsty–Mama Theresa by Carson City; STAY HOME MAMA, f, 2, BEL, Mcl 40000, 10-11, 6f, 1:13 . B-William Butler (NY.). *1/2 to A Freud of Mama(G3P$399,818).

Street Sense–Tyburn Brook by Bernardini; SPEAKER’S CORNER, c, 2, BEL, Msw, 10-11, 7f, 1:23 . B-Godolphin (KY.).

Warrior’s Reward–Dattts Cool by Bluegrass Cat; INFINITE REWARD, f, 2, LRL, Mcl 16000, 10-11, 5 1/2f, 1:06 . B-Wesley Melcher (TX.).

Competitive Edge–Love Co by Not for Love; CLARO QUE SI, f, 3, KEE, Mcl 50000, 10-11, 6f, 1:11 1/5. B-Vossfeld Bloodstock Group, LLC. (KY.). $40,000 ’18 FTKFEB; $60,000 ’18 KEESEP; $100,000 2019 OBSAPR. *1/2 to Veaisha(SW$290,078).

Fusaichi Pegasus–Madison Street by Street Boss; OFF AGAIN ON AGAIN, g, 3, PRM, Mcl 7500, 10-10, 1m, 1:41 . B-Jack Peters & Greg Reisinger (IA.).

Giant Gizmo–Frantic City by Carson City; ICOMEFROMDOWNTOWN, g, 3, WO, Mcl 15000, 10-11, 7f, 1:25 . B-Frank Di Giulio Jr. (ON.).

Grazen–Melinda Rose by Malek (CHI); DONNY TIDWELL, g, 3, LA, Mcl 3500, 10-10, 4 1/2f, :52 3/5. B-Nick Alexander (CA.).

Honor Code–Artisanal by More Than Ready; SHE THROWS HEAT, f, 3, BEL, Mcl 75000, 10-11, 1 1/8mT, 1:50 4/5. B-Lochlow Farm (KY.). $200,000 ’18 FTSAUG.

Mucho Macho Man–Western Peace by Peace Rules; CRAZY LEGS HIRSCH, g, 3, RP, Mcl 7500, 10-10, 7f, 1:24 2/5. B-Flying H Stables, LLC (KY.). $18,000 ’18 KEEJAN.

Munnings–Llandudno by Belong to Me; CONSTANTIA, f, 3, SA, Mcl 50000, 10-11, 1mT, 1:35 4/5. B-Keith Abrahams (KY.).

Rookie Sensation–Diner’s Diva by Dehere; THERE’S NO JOE, g, 3, WO, Moc 40000, 10-11, 7fT, 1:21 2/5. B-Sabre Farms (AB.).

Tapizar–Zulia by Henny Hughes; ROBIN TEAM SHOW, c, 3, GPW, Mcl 16000, 10-11, 1 1/16m, 1:45 1/5. B-Dr. Oscar Benavides (KY.).

U S Ranger–Scenery Change by Royal Academy; U. S. DANGER, g, 3, GG, Mcl 20000, 10-10, 1 1/16mT, 1:44 3/5. B-Liberty Road Stables (CA.). $4,000 2019 CALMIX.

Violence–Jabber Dabber Doo by Pleasant Tap; MYSTERY MAN, c, 3, SA, Msw, 10-11, 1m, 1:36 2/5. B-Dana Waier Thoroughbreds, LLC (IL.). $270,000 ’18 FTKOCT.

Redeemed–Let’s Canoodle by Oh Say; ANOTHER TRY, g, 4, MID, Msw, 10-10, 2 1/8mT, 4:06 2/5. B-Jonathan Sheppard & Hudson River Farms (PA.).

Uncle Mo–Don’tgetmadalexis by Don’t Get Mad; DRIVER DAN, r, 4, HAW, Mcl 6250, 10-11, 1m 70y, 1:44 . B-Midwest Thoroughbreds Inc (KY.).

Lemon Drop Kid–Alec’s Moon by Malibu Moon; LEMONADE THURSDAY, g, 5, MID, Msw, 10-10, 2 1/8mT, 4:04 1/5. B-Machmer Hall (KY.). $250,000 ’16 FTSAUG.

English Channel–Leioa (ARG) by Engrillado (ARG); MR. BRIDGER, g, 6, MID, Msw, 10-10, 2 1/8mT, 3:57 3/5. B-Clarke Ohrstrom (KY.).