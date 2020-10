North American Maiden Winners October 12

California Chrome–Island Striker by Smart Strike; STRIKING CHROME, f, 2, DEL, Mcl 40000, 10-12, 1m, 1:43 3/5. B-Philip Robertson & Brenda Robertson (KY.). $30,000 2020 OBSSPR.

Carpe Diem–Abraqat by Smart Strike; GOOD FIRST, c, 2, IND, Msw, 10-12, 1 1/16m, 1:48 1/5. B-E. H. Beau Lane, Gail McMichael Lane, J. B. Lane Orem & Michael Orem (KY.). $65,000 ’19 KEESEP.

First Samurai–Corinthian Wind by Corinthian; HALCYON DIGEST, c, 2, GPW, Mcl 40000, 10-12, 1mT, 1:38 4/5. B-Millennium Farms (KY.). $23,000 ’18 KEENOV; $52,000 ’19 KEESEP.

Flat Out–Ready for Therapy by Freud; NURSE RACHETT, f, 2, DEL, Mcl 15000, 10-12, 6f, 1:14 3/5. B-Stephanie Gardner & Robert Hanson (NY.). $1,000 ’19 FTMYRL; $14,000 ’19 KEEJAN.

Frosted–Kirov by Distorted Humor; FROST ME, f, 2, BEL, Msw, 10-12, 1 1/16m, 1:45 3/5. B-Gallagher’s Stud (NY.). $175,000 ’19 FTNAUG.

Gayego–Count the Change by Exchange Rate; COUNT ON IT, f, 2, CTM, Msw, 10-11, 6f, 1:11 4/5. B-Bar None Ranches Ltd. (AB.). C$2,500 ’19 ALBSEP.

Goldencents–Bertha Jo by Banker’s Gold; IT CAN, f, 2, FL, Msw, 10-12, 5 1/2f, 1:07 4/5. B-Susan M. Forrester (KY.). $4,000 ’19 FTKOCT; $17,000 ’19 KEEJAN.

Jess’s Dream–Grey Empress by Imperialism; EMPRESS ALEXANDRA, f, 2, TDN, Msw, 10-12, 6f, 1:14 3/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (FL.). $7,000 ’19 OBSJAN; $12,000 2020 OBSSUM.

Jump Start–Exchanging Fire by Exchange Rate; FIRE’S FINALE, c, 2, PRX, Msw, 10-12, 6f, 1:12 . B-Kenwood Racing, LLC (PA.).

Morning Line–Alessandra by Notional; WASON, c, 2, GPW, Msw, 10-12, 5fT, :57 3/5. B-Pippas Hurricane (KY.). $70,000 2020 OBSSPR.

Munnings–Purple Trillium by Seeking the Gold; PLUM SEXY, f, 2, SA, Msw, 10-12, 5 1/2fT, 1:03 2/5. B-William D. Graham (ON.). $15,000 ’19 KEESEP.

Ride On Curlin–Rated Xtreme by Magna Graduate; UNCLE BOOGIE, c, 2, SA, Mcl 32000, 10-12, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Pinky Mendoza (FL.). $11,000 ’19 OBSOCT; $38,000 2020 OBSSUM.

Speightster–Jaish by Seeking the Gold; SAM AND SY, c, 2, BEL, Mcl 40000, 10-12, 6f, 1:11 4/5. B-B.D. Gibbs Farm, LLC & Fleetwood Bloodstock, LLC (NY.). $62,000 ’19 FTMYRL; $75,000 2020 OBSSPR.

Speightstown–Discerning by Langfuhr; ASTUTE, f, 2, SA, Msw, 10-12, 5 1/2fT, 1:03 1/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.). $425,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Classic Point (G2$685,794).

Verrazano–One Wild Fire by D’wildcat; SPEEDY FIRE, f, 2, GPW, Mcl 25000, 10-12, 5fT, :58 4/5. B-Karen J. Silva (FL.).

Algorithms–Flowing Forest by Forestry; ENHANCED FINANCE, f, 3, FE, Mcl 6250, 10-12, 5f, :59 3/5. B-Michael C. Byrne & Brian O’Leary (ON.). C$1,500 ’18 ONTAUG.

Archarcharch–Seans Silverdancer (MSW$328,144), by Najran; PEEK A BOO I SEE U, f, 3, MNR, Msw, 10-11, 6f, 1:13 4/5. B-Robert Yagos & Val Yagos (KY.).

Awesome of Course–Pompous Time by Pomeroy; PINE JUNCTION, f, 3, PID, Mcl 15000, 10-12, 6f, 1:11 3/5. B-W. John Bourke (PA.).

English Channel–Ours by Half Ours; WINE AT SUNSET, f, 3, GG, Mcl 8000, 10-12, 6f, 1:11 3/5. B-Calumet Farm (KY.). $40,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Sonneteer (G2P$595,776).

Goldencents–Niblett’s Bluff by Mt. Livermore; GRAVEL GERTIE, f, 3, GPW, Mcl 16000, 10-12, 6 1/2f, 1:18 1/5. B-LeAnne Robbins (FL.). $40,000 ’18 OBSOCT. *1/2 to Whisper Onthe Wind ($300,604).

Indy Express–Snowdrop (MSW$302,290), by Beau Genius; RED CLOUD EXPRESS, f, 3, ZIA, Msw, 10-12, 6f, 1:11 . B-Double Eagle Ranch (NM.). $6,000 ’18 RUIAUG.

Lookin At Lucky–Thecushmaker by Repent; GYPSY WIFE, f, 3, PRX, Mcl 40000, 10-12, 1m, 1:40 . B-Richard Perkins (KY.).

New Year’s Day–Kitten’s House by Kitten’s Joy; TWILA MAE, f, 3, PID, Mcl 15000, 10-12, 1m, 1:39 1/5. B-Gary & Mary West Stables, Inc. (KY.). $5,000 ’18 FTKOCT.

Tapiture–Raffie’s Treasure by Raffie’s Majesty; IMPRSSTHEPROFESSOR, f, 3, BEL, Mcl 40000, 10-12, 6f, 1:12 2/5. B-Well Spring Stables, LLC (NY.).

Temple City–Carts Italian Rose by Cartwright; EMILY BUG, f, 3, MNR, Mcl 4000, 10-11, 5 1/2f, 1:09 . B-Smokey Creek Farm (IL.).

Tidal Volume–Pahlmuhree by Gone West; CLASSIC VOLUME, g, 3, TDN, Msw, 10-12, 6f, 1:15 2/5. B-Robin L. Murphy (OH.).

Tiz a Minister–Bea’s Cee by Cee’s Tizzy; TIZ A UNICORN, f, 3, SA, Mcl 20000, 10-12, 1m, 1:39 3/5. B-Say Jay Racing, LLC (CA.).

Gayego–Rebecca’s Song by Rahy; SPANISH DIVA, f, 4, CTM, Mcl 5000, 10-11, 6 1/2f, 1:17 2/5. B-Bar None Ranches Ltd. (AB.).

Hard Spun–Dade Babe (G3), by Cimarron Secret; SPIN YOUR PARTNER, f, 4, GPW, Msw, 10-12, 1mT, 1:37 1/5. B-The New Hill Farm LLC (NY.). $170,000 ’17 FTSAUG. *1/2 to Conquest Hardcandy (G1P$360,473).

Mio d’Oro–Do the Tiger by Hold That Tiger; DOUGIE D ORO, g, 4, TDN, Msw, 10-12, 6f, 1:12 4/5. B-Douglas Shanyfelt (OH.).

Street Boss–Tash Dash by Coronado’s Quest; BARINGER SPRING, g, 4, PRX, Msw, 10-12, 1m 70y, 1:43 2/5. B-New Phoenix Racing, LLC (KY.).