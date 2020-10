North American Maiden Winners October 13

Encaustic–Bonatini by Bandini; TRIGGER PULL, g, 2, FL, Msw, 10-13, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Bruce Anderson (NY.).

Itsmyluckyday–Forever a Friend by Dehere; DRUNKEN LOVE, g, 2, PID, Mcl 20000, 10-13, 6f, 1:12 1/5. B-Brandywine Farm & Jim & Pam Robinson (KY.). $1,500 ’19 FTKOCT.

Not This Time–Fiftyshadesoffun by Empire Maker; IT’SFIFTYSHADETIME, f, 2, IND, Mcl 32000, 10-13, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Bill Adair, Phyllis Adair & Connie Brown (KY.). $5,000 ’19 KEESEP; $18,000 2020 OBSSUM.

Skylord–No Little Angel by Lord Carson; DILLSBORO DEVIL, g, 2, IND, Msw, 10-13, 5 1/2f, 1:07 . B-Spooky Hollow Racing, Inc. (IN.).

Empire Way–Lov Fool by Bushwacker; YOU BUG ME, c, 3, ZIA, Mcl 5000, 10-12, 5 1/2f, 1:04 . B-Terry C. Lovingier (CA.).

Fusaichi Zenon (JPN)–Strawberry Pet by Petionville; STRAWBERRY WHISKY, g, 3, ZIA, Msw, 10-13, 6f, 1:10 2/5. B-Michael Weatherly (NM.).

Giant Gizmo–Henry’s Collection by Henrythenavigator; HENRY’S GIZMO, c, 3, FE, Msw, 10-13, 5f, :58 1/5. B-Tall Oaks Farm (ON.).

Graydar–Freedom Rings by Proud Citizen; JAMASON, g, 3, GG, Mcl 5000, 10-12, 1m, 1:39 1/5. B-Craig Minten (KY.). $40,000 2019 OBSAPR.

Hard Spun–Redo It by Square Eddie; REFI, g, 3, PRX, Mcl 10000, 10-13, 6f, 1:12 4/5. B-Reddam Racing LLC (KY.).

Liaison–Bank Shot by Pulpit; RAINBOW JUSTICE, f, 3, IND, Mcl 5000, 10-13, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Justice Farm & Greg Justice (IN.). $0 ’18 INDOCT.

Oxbow–Plus Value by Exchange Rate; PLUS SIZE VALUE, f, 3, TDN, Mcl 5000, 10-13, 1m, 1:43 4/5. B-Calumet Farm (KY.). $1,000 ’18 FTKOCT.

Palace Malice–Yogi’ssplashofgold by Touch Gold; GRAPHITE DUTCHESS, f, 3, FL, Msw, 10-13, 6f, 1:13 1/5. B-Christopher Shelli & Kingsport Farms, LLC (NY.). $95,000 ’18 FTNAUG; $165,000 2019 OBSAPR.

Rookie Sensation–Rare Vision by Mt. Livermore; STARONTHEHORIZON, f, 3, FE, Mcl 4500, 10-13, 1m 70y, 1:44 3/5. B-Minshall Farms (ON.).

Divine Park–Manaal by Bahri; MUTAFAANY, c, 4, PID, Msw, 10-12, 1m 70y, 1:42 3/5. B-Shadwell Farm, LLC (KY.). $1,000 2020 KEEJAN.

Never Idle–Stage Kiss by Stage Colony; DOBBYS SOCK, g, 4, TDN, Mcl 5000, 10-13, 1m, 1:43 1/5. B-Crimson Gate Stables (TN.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Overdriven–Romantic Surprise by Purge; BEL PRINCIPE, g, 4, MNR, Mcl 4000, 10-12, 5 1/2f, 1:08 . B-Cherie M Abner & Michael A Bossio (FL.). $5,000 ’17 OBSOCT. *1/2 to Lirica (MSW$282,365).

Returning–Don’t Laugh At Me by Mahogany Hall; WILD CHICK, f, 4, GRP, Moc 20000, 10-12, 5 1/2f, 1:09 3/5. B-Jesse Jose Alvarez (OR.).

Strong Mandate–Rutledge Ballado by Saint Ballado; INVICTATATUS, g, 4, SA, Mcl 50000, 10-12, 1mT, 1:34 3/5. B-Three Chimneys Farm, LLC (KY.). $140,000 ’17 KEESEP. *1/2 to Morgan’s Guerrilla (G1P$271,002) *1/2 to Silent Bird (G3$316,800).

Stormy Jack–Unanswered Prayer by Wekiva Springs; CALL ME STORMY, m, 5, GRP, Moc 20000, 10-12, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Nadine Anderson & Brazeau Thoroughbred Farms, LP (CA.).