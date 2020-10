North American Maiden Winners October 16

Atta Boy Roy–Find Your Spot by Nationhood; TOTHEMOONANDBACK, f, 2, EMD, Msw, 10-15, 6f, 1:10 3/5. B-Mr. & Mrs. Frederick L. Pabst (WA.). $9,500 ’19 WASAUG.

Chitu–Shegoestoeleven by Service Stripe; LUGAMO, c, 2, LRL, Msw, 10-16, 7f, 1:25 . B-Tanma Corp (FL.). $9,000 ’19 OBSOCT; $25,000 2020 OBSSUM.

Fed Biz–Love Those Legs by Parading; BIZZY LEGS, g, 2, RP, Mcl 25000, 10-15, 1m, 1:40 2/5. B-E. H. Beau Lane III (KY.). $5,000 ’19 KEESEP.

Frosted–Summer Vacation by Eskendereya; TEN FOR TEN, c, 2, BEL, Msw, 10-16, 1 1/16m, 1:43 2/5. B-George Krikorian (KY.). $410,000 ’19 KEESEP.

Ghostzapper–Broadway Play by Quality Road; LITTLESTITIOUS, f, 2, KEE, Msw, 10-16, 6f, 1:12 4/5. B-Mercedes Stables LLC (KY.). $190,000 ’19 KEESEP.

Grazen–Gladiatrix by Invisible Ink; HOMEGROWN, c, 2, GG, Mcl 12500, 10-16, 1m, 1:42 2/5. B-Nick Alexander (CA.).

Great Notion–Finale Rack by Lite the Fuse; MERGE, c, 2, PEN, Mcl 25000, 10-16, 5f, 1:00 1/5. B-Arrowwood Farm, Inc. (PA.).

Hard Spun–Unfunny by Distorted Humor; JOQULAR, f, 2, BEL, Mcl 50000, 10-16, 1m, 1:40 . B-Marc Keller (KY.).

Lookin At Lucky–Katura by Kitten’s Joy; RISK MANAGER, c, 2, KEE, Msw, 10-16, 1mT, 1:36 1/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.).

Mshawish–Thealka by Crafty Prospector; THRANDUIL, c, 2, GPW, Msw, 10-16, 6 1/2f, 1:17 2/5. B-Mshawish Syndicate, Jeff Little, Teresa Little & Marilyn Little (KY.). $30,000 ’18 KEENOV.

Not This Time–Florida Sun by Belgravia; VACAY, f, 2, BEL, Msw, 10-16, 6 1/2f, 1:18 3/5. B-J Stables LLC (NY.). $100,000 ’19 FTNAUG.

Overanalyze–Scent of Gold by Street Sense; GOLDEN ACCOUNT, f, 2, KEE, Mcl 50000, 10-16, 6f, 1:12 4/5. B-Barry Butzow & Joni Butzow (KY.).

Prospective–Slamsational by Grand Slam; ZAMFIR, c, 2, GPW, Mcl 40000, 10-16, 5f, :58 . B-Shade Tree Thoroughbreds Inc. (FL.).

Square Eddie–Too Much Excess by In Excess (IRE); ME LIKEY, c, 2, SA, Msw, 10-16, 5 1/2fT, 1:04 3/5. B-Reddam Racing LLC (CA.). *Full to How About Zero (MSW$349,640) *Full to Don’t Sell (MSW$261,760).

Tale of Ekati–High Price Hit by Concord Point; EKATI’S HIT, f, 2, RP, Msw, 10-15, 6f, 1:11 4/5. B-C. R. Trout (OK.).

Upstart–Constantinople by Istan; DOLLAR MOUNTAIN, f, 2, BEL, Msw, 10-16, 1 1/16m, 1:44 3/5. B-Brereton C. Jones (KY.).

Curlin–Kaydara by Kris S.; KAYDA, f, 3, GG, Mcl 5000, 10-16, 1m, 1:40 . B-Mr. & Mrs. J. S. Moss (KY.).

Gallant Son–A Tip of the Coin by Tossofthecoin; CHANTE, f, 3, EMD, Mcl 5000, 10-15, 5f, :58 4/5. B-Melvin Mellick & Lori Mellick (WA.).

Giant Surprise–The Funky Express by Freud; MEBS WEB, f, 3, BEL, Mcl 30000, 10-16, 6 1/2f, 1:19 1/5. B-Brooklyn Boyz Stable & MEB Stables LLC (NY.).

Imagining–Night Brigade by Rockport Harbor; LASTING IMAGE, g, 3, LRL, Mcl 25000, 10-16, 1m, 1:39 2/5. B-Finn’s Nickel, LLC & Anchor & Hope Farm Inc. (MD.). $17,000 ’18 FTKOCT; $55,000 2019 OBSAPR.

Maclean’s Music–River’s Prayer (G1$921,958), by Devon Lane; GUACO, g, 3, GPW, Mcl 12500, 10-16, 7f, 1:23 4/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). $18,000 ’18 KEESEP; $105,000 2019 OBSMAR.

Midshipman–Arabisini by Bernardini; RECKLESSNESS, c, 3, HAW, Mcl 6250, 10-16, 6f, 1:12 4/5. B-Guy Snowden & Diane Snowden (KY.). $12,000 ’18 FTKOCT; $90,000 2019 OBSJUN.

New Year’s Day–Little Bailey by Hard Spun; FLAT WHITE, g, 3, GG, Mcl 32000, 10-16, 6f, 1:10 3/5. B-Richard Barton Enterprises (CA.).

Poseidon’s Warrior–Dixie Ocean by Indian Ocean; ROUGH ENTRY, c, 3, GPW, Mcl 20000, 10-16, 7f, 1:23 1/5. B-Helen Barbazon & Joseph Barbazon (FL.).

Richard’s Kid–Argue My Case by Closing Argument; LITTLE MISS ELLIE, f, 3, SA, Mcl 50000, 10-16, 6 1/2f, 1:16 4/5. B-Carole Fernandez (CA.).

Shakin It Up–Morningsideheights by Malibu Moon; WHY NOT YOU, f, 3, LRL, Mcl 10000, 10-16, 1m, 1:42 1/5. B-Stonegate Stables LLC (NY.). $1,000 ’18 FTMOCT.

Sherriff Cogburn–Replica by Dunkirk; SHERIFF FEMENINO, f, 3, RP, Msw, 10-15, 6 1/2f, 1:18 2/5. B-Millar Equine Medicine (OK.).

Speightstown–Original Script (MSW$363,628), by Malibu Moon; PILOT EPISODE, f, 3, LRL, Msw, 10-16, 1m, 1:39 2/5. B-Chiefswood Stables Limited (ON.). *Full to Bold Script (champion in Canada, $424,010).

The Factor–Medaglia d’Argento by Medaglia d’Oro; MEDAL OF FACT, g, 3, HAW, Msw, 10-16, 6f, 1:10 2/5. B-Silesia Farm (KY.).

Liaison–Clancy’s Candy by Candy Ride (ARG); JACKS FIRE BALLS, c, 4, KEE, Mcl 30000, 10-16, 1 1/8m, 1:53 4/5. B-Mike Abraham (KY.). $10,000 ’17 KEESEP.

Lucky Pulpit–Madame Heat by Unusual Heat; CASSIE BELLE, f, 4, SA, Msw, 10-16, 5 1/2fT, 1:04 1/5. B-Oakcrest Stable (CA.).