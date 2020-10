North American Maiden Winners October 17

Animal Kingdom–Ride a Wave by Medaglia d’Oro; VIVA LA REINA, f, 2, GPW, Msw, 10-17, 7f, 1:26 2/5. B-Hallmarc Stallions LLC (FL.).

Cable Bay (IRE)–Tebee (GB) by Selkirk; LADY PETROL (GB), f, 2, WO, Msw, 10-17, 6fT, 1:10 1/5. B-Highclere Stud (GB.). 320,000gns ’19 TATOCT.

Cairo Prince–Casual Cocktail by Magna Graduate; BOURBON FRONTIER, c, 2, KEE, Mcl 30000, 10-17, 1m, 1:40 3/5. B-Brereton C. Jones (KY.). $75,000 ’19 KEESEP.

Currency Swap–Over the Counter by Majestic Warrior; COUNTERFEITCURENCY, g, 2, MTH, Msw, 10-17, 6f, 1:12 . B-Topsmeade, LLC (NJ.).

Dominus–Tiz Sweet Bliss by Exchange Rate; DOMINEERING, f, 2, GPW, Mcl 40000, 10-17, 5f, :59 1/5. B-Pamela Cee Ziebarth (KY.). $13,000 ’19 FTKOCT.

Freedom Child–Beau’s Trip by Valley Crossing; TRIP TO FREEDOM, f, 2, LRL, Mcl 25000, 10-17, 6f, 1:10 4/5. B-Mrs. Glenn R. Martin (MD.). $1,000 ’19 FTMYRL.

Juba–Landon Did It by Personal First; JUBA DID IT, g, 2, CT, Msw, 10-17, 4 1/2f, :53 . B-Kristy Petty (WV.).

Jump Start–Happy Numbers by Polish Numbers; GOT YOUR NUMBER, f, 2, CT, Msw, 10-16, 4 1/2f, :53 1/5. B-Francis Daniel III (WV.). *1/2 to Dr. Feelgood(SW$292,745).

Midnight Lute–Katispsublue by Comic Strip; TWILIGHT RIDER, g, 2, GG, Mcl 25000, 10-17, 6f, 1:12 . B-Kathie Maybee & Midnight Lute Syndicate (KY.). $11,000 ’19 FTKOCT.

Morning Line–Lookn Even Finer by Point Given; SHE’S A BIG STAR, f, 2, HAW, Mcl 25000, 10-17, 5 1/2f, 1:07 . B-Arthur A. Coontz (IL.).

Nyquist–Critikal Reason by Aptitude; THINKING, f, 2, KEE, Msw, 10-17, a7f, 1:29 3/5. B-Farfellow Farms Ltd. (KY.).

Orb–Rapid Racer by Forest Wildcat; BRIBERY, c, 2, CT, Msw, 10-17, 7f, 1:29 3/5. B-Claiborne Farm (KY.). $32,000 ’18 KEENOV; $55,000 ’19 KEESEP.

Point of Entry–Irish Influence by Stephen Got Even; RIPTIDE ROCK, g, 2, WO, Msw, 10-17, 6fT, 1:09 2/5. B-Adena Springs (ON.).

Runhappy–Call Pat (G2$626,589), by Lawyer Ron; CALL ME HAPPY, f, 2, CT, Msw, 10-16, 4 1/2f, :53 2/5. B-SF Bloodstock LLC (NY.). $20,000 2020 OBSSUM.

Smiling Tiger–Red Hot Rocket by Northern Devil; ROCKTILLYOUDROP, c, 2, GG, Msw, 10-17, 5 1/2f, 1:05 . B-Patricia Wall & Bill Delia (CA.).

Square Eddie–Smoove by Distorted Humor; PLAY CHICKEN, c, 2, SA, Msw, 10-17, 1mT, 1:36 4/5. B-Reddam Racing LLC (CA.). *Full to Smoove It(G3P$395,910).

Successful Appeal–Texas Special by Eskendereya; TEXAS BASIN, c, 2, BEL, Msw, 10-17, 6f, 1:10 4/5. B-Hinkle Farms (KY.). $100,000 ’18 KEENOV; $250,000 ’19 KEESEP.

Tapiture–Pleasure Cruise by Pleasantly Perfect; TETON VALLEY, c, 2, SA, Msw, 10-17, 6 1/2f, 1:17 1/5. B-Richard Barton Enterprises (CA.). $26,000 ’19 FTCYRL.

The Big Beast–Spring Included (MG3P$319,699), by Include; INCLUDE THE BEAST, f, 2, GPW, Mcl 16000, 10-17, 5 1/2f, 1:06 . B-Alex Lieblong & JoAnne Lieblong (FL.).

Tourist–Blondz Away by Skip Away; HADLEY, f, 2, WO, Moc 40000, 10-17, 1mT, 1:38 4/5. B-C. J. Thoroughbreds (KY.). $50,000 ’18 KEENOV; $17,000 ’19 KEESEP.

Upstart–Olga Payne by E Dubai; SUPREME BLESSING, f, 2, LRL, Mcl 25000, 10-17, 6f, 1:13 . B-Milan Kosanovich (FL.). $8,000 2020 FTMTYO.

War Front–Sarah Lynx (IRE) (G1$1,101,404), by Montjeu (IRE); SLEEK LYNX (GB), f, 2, WO, Msw, 10-17, 6fT, 1:09 4/5. B-Haras Don Alberto (GB.). $335,000 2020 OBSMAR.

Aikenite–Tiz o’ Gold by Cee’s Tizzy; WAVERLY SUNSET, f, 3, PEN, Mcl 12500, 10-16, 1m 70y, 1:44 4/5. B-Calumet Farm (KY.). $12,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Bravazo(G2$2,033,195).

Aikenite–Inda by A.P. Indy; INDAWIN, f, 3, RP, Mcl 15000, 10-17, 1m, 1:40 1/5. B-Calumet Farm (KY.).

Alpha Bettor–Over Souled by Perfect Soul (IRE); TRULY FABULOUS, f, 3, GG, Mcl 12500, 10-17, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Andrew Stronach (CA.). $1,600 ’18 CTNAUG.

Bodemeister–Singavictorysong by Hard Spun; VILLAMOURA, f, 3, LRL, Mcl 16000, 10-17, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Hargus Sexton & Sandra Sexton & Silver Fern Farm, LLC (KY.).

Cairo Prince–Mankai Blossom by First Samurai; MOJAC KAT, g, 3, MTH, Mcl 10000, 10-17, 5 1/2f, 1:05 . B-Graceville Breeding & Sarah R. Sutherland (KY.). $120,000 ’18 FTKOCT.

Calimonco–Tribal Gem by Tribal Rule; CAL’S GEM, c, 3, SA, Mcl 50000, 10-17, 6 1/2f, 1:17 2/5. B-James Weigel (CA.). $1,700 ’18 BESOCT.

Candy Ride (ARG)–Stellabymoonlight by Malibu Moon; RED VENUS, f, 3, HAW, Msw, 10-17, 6f, 1:11 4/5. B-Carolyn R Vogel (KY.).

Clubhouse Ride–Wild Caroline by Wildcat Heir; HAPI HAPI, g, 3, SA, Mcl 25000, 10-17, 1m, 1:38 1/5. B-James Shenouda (CA.).

Conquest Curlinate–Blue Holiday ($303,170), by Cure the Blues; HOLIDAY CURLS, f, 3, DEL, Mcl 5000, 10-17, 6f, 1:13 4/5. B-James Everatt, Janeane Everatt, Mike Anderson & South Point Sales (ON.). $17,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Holiday for Kitten(G2$327,250).

Dialed In–Amy’s Outburst by Speightstown; DIAL ME UP, f, 3, MTH, Msw, 10-17, 6f, 1:11 3/5. B-Dixiana Farms LLC (KY.). $40,000 ’17 KEENOV; $70,000 ’18 KEESEP.

Hard Spun–Smart Sting (G3$413,156), by Smart Strike; HARD STING, g, 3, LRL, Mcl 10000, 10-17, 1m, 1:38 1/5. B-Adena Springs (KY.).

Idiot Proof–Tiz a Miracle by Cee’s Tizzy; NATHANSMIMSY, g, 3, GG, Mcl 5000, 10-17, 5f, :58 2/5. B-Daehling Ranch LLC & Victory Rose Thoroughbreds (CA.).

Imagining–Formalities Aside by Awesome Again; HEART HERO, g, 3, CT, Mcl 12500, 10-16, 6 1/2f, 1:20 3/5. B-Dr. & Mrs. Thomas Bowman & Milton P. Higgins III (MD.). $95,000 ’18 FTMOCT. *1/2 to Awesome Flower(G2P$556,593).

Into Mischief–Kimono by Bernardini; RAVEN ROCKS, c, 3, BEL, Msw, 10-17, 7f, 1:23 1/5. B-Woodford Thoroughbreds (NY.). $220,000 ’18 FTKJUL.

Normandy Invasion–Knoxville by In Excess (IRE); SUSI SOLE, f, 3, DEL, Mcl 5000, 10-17, 1m 70y, 1:48 3/5. B-maurice f. casey III (NY.). $4,500 ’18 FTMOCT.

Palace–Summer of Fun (G1P$306,671), by Include; FUNNYBET, f, 3, KEE, Mcl 30000, 10-17, 1 1/16m, 1:46 3/5. B-Spendthrift Farm, LLC (KY.). $40,000 ’18 KEESEP.

Point of Entry–Cateleisha by Smoke Glacken; UNICORN SALLY, f, 3, BEL, Mcl 40000, 10-17, 1 1/16m, 1:45 3/5. B-Anthony Mitola & Steve Mitola (NY.).

Poseidon’s Warrior–Sasha’s Reward by Officer; GITANA, f, 3, GPW, Mcl 25000, 10-17, 6f, 1:11 2/5. B-Just For Fun Stable Inc. (FL.).

Silver Max–Golden Scarf by Orientate; GLAMOUROUS GIRL, f, 3, WO, Moc 40000, 10-17, 7fT, 1:23 . B-Adena Springs (ON.).

Society’s Chairman–Quppy (SP$356,861), by Not for Love; SOCIETY MISFIT, g, 3, WO, Mcl 5000, 10-16, 7f, 1:24 3/5. B-Kevin Beswick (ON.). *1/2 to Silent Star(MSW$325,935).

Street Boss–Fly to the Stars by Giant’s Causeway; FLY AWAY, f, 3, CTM, Msw, 10-16, 6 1/2f, 1:18 . B-Bryan Anderson & Carol Anderson (BC.). *1/2 to The Tabulator(G3$319,269).

Super Saver–City At Dawn by City Zip; QUICKER, g, 3, PEN, Mcl 16000, 10-16, 6f, 1:10 3/5. B-La Bahia Stud, Inc. (KY.). $100,000 ’18 KEESEP.

Tapiture–Steal the Appeal by Successful Appeal; TAPTAP, f, 3, CT, Msw, 10-16, 6 1/2f, 1:22 2/5. B-Charles A. Woodson Jr. (WV.).

Tonalist–Frabster by War Chant; ARTISTIC JEWLER, f, 3, HAW, Msw, 10-17, 1 1/16mT, 1:44 4/5. B-Ragnar Korthase (KY.).

Unusual Heat–Helluva Hooley by Touch Gold; NEW HEAT, f, 3, SA, Msw, 10-16, 1mT, 1:35 3/5. B-Liberty Road Stables (CA.). $5,000 ’18 BESOCT.

Creative Cause–Pelt by Canadian Frontier; SAVING SOPHIE, f, 4, SA, Mcl 25000, 10-17, 6 1/2f, 1:17 2/5. B-Mr. & Mrs. Theodore Kuster, Brereton C. Jones, Heinz Steinmann et al (KY.). $105,000 ’17 FTKOCT; $260,000 2018 OBSMAR.

Ghostzapper–Glenbriar Girl by Gold Case; CRISTIANO, g, 4, PEN, Mcl 7500, 10-16, 1m, 1:41 . B-Adena Springs & Hal Snowden Jr. (KY.). $25,000 ’16 KEENOV; $165,000 ’17 FTKJUL; $225,000 2018 OBSJUN. *Full to Mt Veeder(MSW$301,382).

Hunt Crossing–Athena Grand by Civilisation; DIANATHEHUNTRESS, f, 4, CT, Mcl 5000, 10-16, 4 1/2f, :55 . B-Dr. & Mrs. E. C. Lowry (WV.).

Kipling–Royal and Ancient by Royal Academy; PORSUMSUGARONME, f, 4, RP, Mcl 7500, 10-17, 6f, 1:12 1/5. B-Center Hills Farm (OK.). $6,000 ’17 HERTHB.