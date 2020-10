North American Maiden Winners October 18

Americain–Wine Glow by Tiznow; KENTUCKY COOL, g, 2, LRL, Mcl 25000, 10-18, 6f, 1:11 4/5. B-Calumet Farm (KY.). $2,200 ’18 KEENOV; $10,500 ’19 KEESEP.

American Pharoah–Santa Catarina (G2$645,260), by Unbridled; PHAROAH’S GOLD, f, 2, KEE, Mcl 30000, 10-18, 1m, 1:41 3/5. B-Chelston/Orpendale (KY.).

Cape Canaveral–Ave’s Halo ($285,392), by Harlan’s Holiday; WEDGE POND, g, 2, CTM, Mcl 7500, 10-18, 5f, :57 3/5. B-Highfield Investment Group Inc (AB.).

Emcee–Bugle Call by Lemon Drop Kid; HORN OF PLENTY, g, 2, BEL, Msw, 10-18, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-Trinity West Stable (NY.).

Empire Maker–Full Tap by Tapit; CAFE SOCIETY, f, 2, BEL, Msw, 10-18, 6f, 1:10 4/5. B-Anderson Farms Ont. Inc. (ON.). $135,000 ’19 KEESEP; $475,000 2020 OBSSPR.

Exaggerator–Miss Barrister by Deputy Minister; MANHATTAN GRACE, f, 2, GG, Mcl 25000, 10-18, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Hickstead Farm (FL.). $50,000 ’18 KEENOV; $65,000 ’19 KEESEP; $30,000 2020 OBSSPR.

Exaggerator–Lusaka by Distorted Humor; YELLOWSTONE GIRL, f, 2, KEE, Mcl 30000, 10-18, 1m, 1:42 . B-Fred W. Hertrich lll & John D. Fielding (KY.). $125,000 ’19 KEEJAN; $270,000 ’19 KEESEP.

Fort Larned–Sky High Gal by Leroidesanimaux (BRZ); SWIRLING DANCER, f, 2, LRL, Msw, 10-18, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Adena Springs (CA.).

Frac Daddy–Lady Sarah by Whywhywhy; DERZKII, g, 2, WO, Msw, 10-18, 1mT, 1:37 2/5. B-Megan Allan & Lesley Kraus (ON.).

Frosted–Folk (MSW$376,924), by Quiet American; INSPECTOR FROST, c, 2, KEE, Msw, 10-18, a7f, 1:29 1/5. B-Godolphin (KY.). *1/2 to Winter Games($300,011) *1/2 to Wang Beotkkot(champion in Korea).

Indian Evening–Maddie’s Odyssey by Kitten’s Joy; STARLIGHT STROLL, f, 2, GG, Msw, 10-18, 5 1/2f, 1:04 . B-KMN Racing (CA.). *1/2 to Grecian Fire(G3$418,453) *Full to Sneaking Out(G2$531,441) *1/2 to Been Studying Her(MSW$297,542).

Into Mischief–Private Gift by Unbridled; PRIVATE MISSION, f, 2, SA, Msw, 10-18, 6 1/2f, 1:16 4/5. B-Mt. Brilliant Broodmares I LLC (KY.). $750,000 ’19 FTSAUG. *1/2 to Secret Someone(G3P$409,301).

Lemon Drop Kid–Julie Be Good by Stormy Atlantic; JOLINA, f, 2, HAW, Msw, 10-18, 6f, 1:10 4/5. B-R. Otto Stables, Inc. (IL.).

Richard’s Kid–Gouyen by Tribal Rule; B B KIDDO, f, 2, GG, Mcl 12500, 10-18, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Michael Moran (CA.).

Will Take Charge–Fortunia by Leroidesanimaux (BRZ); SOUND THE CHARGE, g, 2, KEE, Msw, 10-18, a7f, 1:30 3/5. B-Janeen Oliver (KY.). $37,000 ’18 KEENOV; $12,000 ’19 FTKOCT.

American Pharoah–Untouched Talent (G3), by Storm Cat; HIMIKO, f, 3, SA, Msw, 10-18, 6f, 1:09 3/5. B-Eaton (KY.). $1,000,000 ’17 FTKNOV. *1/2 to Bodemeister(G1$1,304,800).

Bodemeister–Ghost Flower by Ghostzapper; RAILSPLITTER, g, 3, GG, Msw, 10-18, 1mT, 1:37 4/5. B-Glen View Oaks, LLC (KY.). $75,000 ’18 FTKJUL; $125,000 2019 OBSMAR.

Candy Ride (ARG)–How by Indian Charlie; SUGAR DADDY, g, 3, LRL, Mcl 25000, 10-18, 6f, 1:10 4/5. B-Fredrick Wieting, John McCormick & Bridget Sperl (KY.). $29,000 2020 OBSJAN.

Carpe Diem–Luna Bay by Bob and John; GALIT JAK, f, 3, GPW, Mcl 10000, 10-18, 6f, 1:11 1/5. B-Woodford Thoroughbreds (KY.). $8,000 ’18 KEESEP.

Coil–Foxy Jade by Atticus; FOXY CARMELA, f, 3, GG, Mcl 5000, 10-18, 5f, :58 1/5. B-Patrick Harney & Charles Reilly (CA.).

Daredevil–So Probable by Storm Cat; EASTERN SYMPHONY, c, 3, KEE, Mcl 15000, 10-18, 1 1/16m, 1:46 2/5. B-Arif Kurtel (KY.).

More Than Ready–Spinning Time by Giant’s Causeway; MUCH MORE HALO, c, 3, SA, Msw, 10-18, a5 1/2fT, 1:03 1/5. B-Woodford Thoroughbreds (KY.). $390,000 2019 OBSMAR.

Tapit–Gold Mover (MG2$1,523,010), by Gold Fever; TAPITLIKEITSHOT, f, 3, WO, Msw, 10-18, 6f, 1:10 1/5. B-Gainesway Thoroughbreds Ltd. (KY.).

Wilko–Priceless Friend by Successful Appeal; PRICELESS WILL, g, 3, WO, Moc 40000, 10-18, 6f, 1:10 . B-Heste Sport Inc. – TB Racing Division (ON.).

Central Banker–Typhoon Teri by Stormy Atlantic; MONEY IN THE BANK, g, 4, BEL, Mcl 30000, 10-18, 6 1/2f, 1:17 1/5. B-McMahon of Saratoga Thoroughbreds, LLC (NY.). $47,000 ’16 KEENOV; $110,000 ’17 KEESEP.

City Zip–Safety Net by A.P. Indy; PIER FORTY, g, 4, BEL, Mcl 25000, 10-18, 1m, 1:36 4/5. B-Chester Broman & Mary R. Broman (NY.). $250,000 2018 OBSMAR. *1/2 to The Caretaker($467,044).

Cross Traffic–Humoristic (MG3$526,862), by Sefapiano; WITTY BANTER, f, 4, LRL, Mcl 16000, 10-18, 1 1/8m, 1:54 . B-Mrs. Arturo Peralta-Ramos (KY.). $8,000 ’17 FTKOCT.

Distorted Humor–Miss Super Quick by Rock Hard Ten; COMIC, f, 4, RP, Msw, 10-17, 6f, 1:10 2/5. B-LNJ Foxwoods (KY.).

Midshipman–Single Market by Dynaformer; POWER (BRZ), g, 4, GPW, Mcl 12500, 10-18, 7f, 1:25 . B-Stud Correas (BRZ.).