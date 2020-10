North American Maiden Winners October 19

Justin Phillip–Crowd Control by Posse; PARKIN IN THE REAR, f, 2, PID, Mcl 20000, 10-19, 6f, 1:10 3/5. B-Zayat Stables, LLC (KY.).

Majestic Harbor–Harper’s Dream by Baltimore Bob; MANUELITO, g, 2, IND, Msw, 10-19, 5 1/2f, 1:07 . B-Dawn Martin (IN.). $3,800 ’19 INDOCT.

Majesticperfection–Primetta by Songandaprayer; LET IT B, g, 2, IND, Mcl 16000, 10-19, 6f, 1:11 1/5. B-Kirt Cahill, Sarah Cahill & PatriciaWeed (KY.). $140,000 2020 OBSMAR.

Lea–So Sharp by Saint Liam; KINZEA STONE, c, 3, IND, Mcl 10000, 10-19, 1m, 1:39 4/5. B-Hinkle Farms (KY.). *1/2 to Sharp Azteca (G1$2,406,740).

Midnight Lute–Brandala (MSW$361,242), by Compliance; DELLA LUTE, f, 3, FL, Msw, 10-19, 1m 70y, 1:48 2/5. B-Goodwin Farm (NY.).

Union Rags–Curlin’s Gold by Curlin; OBIWAN, g, 3, TDN, Msw, 10-19, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Scott Dilworth & Evan Dilworth (KY.). $65,000 ’18 FTKOCT; $125,000 2019 OBSJUN.