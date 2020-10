North American Maiden Winners October 21

Flat Out–Nothing But Heart by Officer; HEART RHYTHM, c, 2, KEE, Mcl 30000, 10-21, 6f, 1:11 1/5. B-Terrazas Thoroughbreds, LLC (KY.).

Flat Out–It’s Stevie’s Time by Quiet American; TIMED OUT, f, 2, MTH, Mcl 40000, 10-21, 6f, 1:11 1/5. B-John R. Penn (KY.). $7,200 ’18 KEENOV; $28,000 ’19 OBSOCT. *1/2 to Point of Reference (MSW$328,687).

Flat Out–Pomeroy Angel by Pomeroy; AHIMELECH, g, 2, PID, Msw, 10-20, 6f, 1:09 4/5. B-Angela Ingenito (FL.).

Frost Giant–Wish I Understood by Concord Point; COUNT FROST, c, 2, MNR, Msw, 10-20, 5 1/2f, 1:07 2/5. B-Go-To-Toga Racing, LLC (NY.).

Khozan–Super Stylish by Super Saver; SPEARGUN, c, 2, GPW, Mcl 32000, 10-21, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Al Shaqab Racing (FL.).

Maclean’s Music–Tiz News by Tiznow; TIZ SPLENDID NEWS, f, 2, KEE, Msw, 10-21, 1m, 1:39 3/5. B-Hill ‘n’ Dale Equine Holdings, Inc. (KY.). $100,000 ’18 FTKNOV.

Malibu Moon–Privet Hedge by First Defence; PRIVET MOON, c, 2, IND, Msw, 10-21, 6f, 1:11 . B-Juddmonte Farms Inc. (KY.).

Rattlesnake Bridge–Harliday by Harlan’s Holiday; LOZLOVIAN, c, 2, GRP, Moc 20000, 10-20, 5f, 1:00 1/5. B-Lucy Edwards & Randell Edwards (FL.). $10,000 ’19 OBSOCT.

Street Sense–Special Thanks by Broken Vow; DONNYBROOK GIRL, f, 2, PRX, Msw, 10-21, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Jeff Treadway (KY.). $22,000 ’19 KEESEP; $80,000 2020 OBSSPR.

Vancouver (AUS)–Diamond Eye by Zanjero; LOST A LEGEND, c, 2, GPW, Msw, 10-21, 7f, 1:24 2/5. B-Eli Gindi & Sam Kassin, Millennium Farm & Winchell Thoroughbreds, LLC (FL.).

Wicked Strong–Limerick by Black Minnaloushe; WICKED FINN, c, 2, PID, Msw, 10-20, 1m 70y, 1:43 . B-Linda Griggs (KY.). $25,000 2020 OBSMAR.

Will Take Charge–Invalida by Street Cry (IRE); CHARGE IT ALL, f, 2, GPW, Mcl 50000, 10-21, 7f, 1:25 . B-Three Chimneys Farm, LLC (KY.).

Emcee–Asian Adventure by Far Out East; SHANDIAN, c, 3, MTH, Mcl 20000, 10-21, 5 1/2f, 1:03 4/5. B-Lili Holzer-Glier (NY.). $3,700 ’18 FTKFEB; $35,000 2019 OBSMAR.

Empire Maker–Kickin’ the Clouds by Dixieland Band; REIGN SHOWERS, f, 3, TDN, Msw, 10-21, 6f, 1:13 3/5. B-Patricia Pavlish (KY.).

Gone Astray–Painted Paradise by Smart Strike; GONE PARADISE, g, 3, MNR, Mcl 15000, 10-20, 5 1/2f, 1:07 3/5. B-JDAB Stables LLC (FL.).

Liaison–Legacy and Lace by Saarland; BRICKBAT, g, 3, ZIA, Mcl 5000, 10-20, 6 1/2f, 1:18 1/5. B-Legacy Ranch Inc (CA.).

Mizzen Mast–Gift from the Sea by Stormy Atlantic; SEA TRIDENT, c, 3, GPW, Mcl 25000, 10-21, 6f, 1:11 4/5. B-Peter Kirwan, Susan Bunning &Christian Hays (KY.). $50,000 2019 OBSAPR.

New Year’s Day–Kreisleriana by Seeking the Gold; LONGPANTS REQUIRED, f, 3, KEE, Msw, 10-21, 1 3/16m, 1:58 3/5. B-Four Lawn Chairs LLC (KY.). *1/2 to Balance the Books (G2$404,596).

Normandy Invasion–Two Hearts by Deputy Minister; NOT THE NORM, g, 3, FL, Mcl 5000, 10-21, 6f, 1:13 4/5. B-Saratoga Glen Farm, LLC & Joseph Picozzi (NY.).

Paddy O’Prado–Littlebitofsense by Street Sense; REED O’PRADO, g, 3, IND, Mcl 5000, 10-21, 6f, 1:13 . B-Peter Scott Reiman (IN.).

Rallying Cry–Sweet Beach by Harbor the Gold; AMANDA’S BEACH BOY, g, 3, EMD, Mcl 5000, 10-21, 1m, 1:39 1/5. B-Roger Hamshar & Renae Hamshar (WA.).

Tale of the Cat–Noble Charlotte by Include; TALE OF MONA, f, 3, KEE, Mcl 15000, 10-21, 1 1/16m, 1:48 . B-Jack Swain (KY.). $120,000 ’17 KEENOV; $70,000 ’18 KEESEP; $120,000 2019 OBSAPR.

The Big Beast–Hassled by Quiet American; THE HUMONGOUS ONE, g, 3, PID, Mcl 7500, 10-20, 1m 70y, 1:43 2/5. B-Steve Long Thoroughbreds (FL.). $8,000 ’18 FTKOCT.

Unbridled Energy–Previous Selection by Tank’s Number; UNBRIDLEDSELECTION, g, 3, MNR, Msw, 10-20, 6f, 1:13 4/5. B-Williams Racing Corp (WV.). *1/2 to Previous Honor (MSP$434,332).

Unbridled Express–Awesome Story by Awesome Again; SHY MONEY, f, 3, IND, Msw, 10-21, 6f, 1:12 . B-Paul King (IN.).

Freud–Prime Jewel by The Prime Minister; P J’S EGO, f, 4, MTH, Mcl 20000, 10-21, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Jet ‘ M Stable (NJ.).

Show Tune–Tale of the Diva by Tale of the Cat; AFRICAN SONG, f, 4, PRX, Mcl 10000, 10-21, 1m, 1:43 1/5. B-Kathryn Goldenberg (PA.).

Twirling Candy–Six Nations Rugby by Ten Centuries; FAT MAKER, g, 4, MNR, Mcl 4000, 10-20, 1m 70y, 1:48 3/5. B-Thomas J. Young (KY.).

Petionville–Barbie Jo Jo by Roanoke; JOEYVILLE, g, 6, PID, Mcl 5000, 10-21, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Ronald W. Rogers (PA.).