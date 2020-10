North American Maiden Winners October 22

Honor Code–Give My Regards by Smart Strike; ETHICAL JUDGEMENT, c, 2, KEE, Msw, 10-22, 1 1/16m, 1:46 . B-Mercedes Stables LLC (KY.). $170,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Best Performance(G1P$398,448).

Maclean’s Music–Advanced Green by Malibu Moon; KEHEI KAT, f, 2, RP, Mcl 25000, 10-21, 6f, 1:12 . B-Di Giulio, D’Onofrio, Peri & Lockhart (KY.). $85,000 ’18 KEENOV; $150,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Jade Dragon(MSW$299,830) *1/2 to Be Vewy Vewy Quiet(MSW$263,614).

Ministers Wild Cat–Calm the Sea by Stormy Atlantic; RAGING WATERS, c, 2, GG, Mcl 8000, 10-22, 5f, :57 4/5. B-Tommy Town Thoroughbreds, LLC (CA.).

Point of Entry–Puligny (IRE) by Holy Roman Emperor (IRE); IZEONPOINT, f, 2, KEE, Mcl 30000, 10-22, 6f, 1:13 3/5. B-John R. Penn & Frank Penn (KY.). $7,000 ’19 KEESEP.

Singing Saint–Onmywaytothetop by My Way Only; MEET THE SOPRANO, f, 2, WO, Moc 40000, 10-22, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-Norse Ridge Farms (ON.).

Speightstown–Spunderful by Medaglia d’Oro; TOWN OF GOLD, c, 2, LRL, Msw, 10-22, 5 1/2fT, 1:07 3/5. B-Colts Neck Stables LLC (KY.).

Competitive Edge–Lefreakcestchic by Bellamy Road; PAGO QUERIDO, f, 3, LRL, Msw, 10-22, 7f, 1:24 4/5. B-Steven Long & Jane Long (PA.). $235,000 2019 KEEAPR.

Cool Coal Man–Afleet Allie by Afleet Alex; D. SILO, g, 3, GPW, Mcl 12500, 10-22, 1 1/8m, 1:54 3/5. B-Force Of Nature Farms (FL.).

Curlin–Wild Gams (MG3$1,198,486), by Forest Wildcat; CAPTURE, f, 3, IND, Msw, 10-22, 6f, 1:10 2/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). *1/2 to Cazadero(G3).

Danza–Happy Voyage by Malibu Moon; HAPPY DANZA, c, 3, GPW, Mcl 12500, 10-22, 7f, 1:24 . B-Bruce G. Tackett (KY.). $55,000 ’18 FTKOCT; $6,000 ’18 KEEJAN.

Empire Way–Tribal Lady by Tribal Rule; REDS TRIBAL HEART, f, 3, MNR, Mcl 4000, 10-21, 6f, 1:14 . B-Patrick K. Baker (CA.). $1,200 ’18 BESOCT.

Flatter–Alert Cat by Empire Maker; TWILIGHT GALAXY, f, 3, GPW, Mcl 12500, 10-22, 7f, 1:24 1/5. B-SF Bloodstock LLC (KY.). $35,000 ’18 FTKFEB.

Ghostzapper–Silverpocketsfull by Indian Charlie; LOADED, f, 3, IND, Msw, 10-22, 1m 70y, 1:43 4/5. B-Sierra Farm (KY.). $250,000 ’18 KEESEP.

Maclean’s Music–Song of My Heart by Songandaprayer; JOINT AND SEVERAL, g, 3, BEL, Mcl 30000, 10-22, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-Gary Tussey (KY.). $210,000 ’18 KEESEP.

More Than Ready–Collide by Smart Strike; OBSESSED, r, 3, KEE, Msw, 10-22, 1 3/16m, 1:57 3/5. B-Fred W. Hertrich lll & John D. Fielding (KY.). $330,000 ’18 KEESEP.

Noble Mission (GB)–Dyno Temper by Dynaformer; RICHIES NOBLE GIRL, f, 3, PID, Msw, 10-21, 1m 70y, 1:42 1/5. B-Dixiana Farms LLC (KY.). $50,000 ’18 KEESEP.

Smiling Tiger–Red Hot Bullet by Red Bullet; AWAY FROM THE SUN, f, 3, GG, Mcl 25000, 10-22, 5fT, :57 2/5. B-Chappell Alpine Farms, LLC (KY.).

Speed Ring–Dancefourseven by Victory Gallop; ELITE SPEED, f, 3, WO, Mcl 15000, 10-22, 6f, 1:11 1/5. B-Bruno Schickedanz (FL.).

Summer Front–Frolicking Gal by Discreet Cat; APURATE, f, 3, BEL, Msw, 10-22, 1 1/16mT, 1:43 4/5. B-A1A Racing (KY.).

Union Rags–New Hope Seven by Carson City; MORNING LIGHT, f, 3, MNR, Msw, 10-21, 5 1/2f, 1:07 . B-Dr. Wilfrid Robinson & Limestone Thoroughbreds (KY.). $10,000 2020 FTKHRA. *1/2 to Gombey Dancer($260,612) *1/2 to Requite(G2P$252,510).

Balthazaar’s Gift (IRE)–Chocolateforlunch by Bold Executive; TALL WATER, g, 4, WO, Mcl 5000, 10-22, 5f, :58 3/5. B-Mike Fletcher & Lorraine Fletcher (ON.).

Discreet Cat–What She Said by Whywhywhy; WHISPURRING KITTEN, f, 4, LRL, Mcl 25000, 10-22, 5 1/2fT, 1:07 4/5. B-Laura McKinney (KY.).

Field Commission–Whatbaby by Congrats; BREVET OFFICER, g, 4, PID, Mcl 7500, 10-22, 6 1/2f, 1:16 3/5. B-Dennis Foster (FL.).

Going Wild–N n Free Ride by Victory Gallop; GOING RUNNING TOO, f, 4, RP, Mcl 7500, 10-21, 6f, 1:13 1/5. B-Debbie Strebig (MN.).

Midshipman–Irish Connection by Mr. Greeley; GRACELY, f, 4, RP, Msw, 10-21, 7 1/2fT, 1:31 2/5. B-Mr. & Mrs. Robert E. Courtney Sr. (KY.). $90,000 ’17 KEESEP; $25,000 2020 KEEJAN. *1/2 to Irish Jasper(G2$560,300).