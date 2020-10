North American Maiden Winners October 23

Animal Kingdom–Ethan’s Baby by Offlee Wild; ETHAN’S ANIMAL, g, 2, EMD, Msw, 10-22, 6f, 1:10 2/5. B-Todd Hansen & Shawn Hansen (WA.).

Bourbon Courage–Sunday in Malibu by Malibu Moon; MAXINE’S TAP ROOM, f, 2, KEE, Msw, 10-23, 6f, 1:11 2/5. B-Dr. Ronald Harris Parker (MD.). $135,000 2020 FTMTYO.

Curlin–Bandana by War Front; MILLEFEUILLE, f, 2, BEL, Msw, 10-23, 1m, 1:37 1/5. B-Juddmonte Farms Inc. (KY.).

Euroears–Maquita Elaine by Hard Spun; EUROEXIT, g, 2, RP, Mcl 25000, 10-22, 1m, 1:42 1/5. B-Rio Rojo Racing Stables (OK.).

Exaggerator–Flash of Wonder by Tiz Wonderful; COLOR OF DAWN, f, 2, KEE, Msw, 10-23, 6f, 1:12 . B-Fred W. Hertrich lll & Robert L. Tribbett (KY.). $80,000 2020 FTMTYO.

Itsmyluckyday–Pretty Extravagant by With Distinction; UNCLE PIP, g, 2, GPW, Mcl 16000, 10-23, 7f, 1:26 2/5. B-Vicino Racing Stable (FL.). *1/2 to Extravagant Kid (G1P$902,210).

Jess’s Dream–Sexy Stockings by Tabasco Cat; SEXY DREAM, f, 2, GPW, Mcl 25000, 10-23, 1m, 1:41 1/5. B-Jacks or Better Farm Inc. (FL.). *1/2 to Jackson Bend (MG1$1,806,750) *1/2 to Grande Shores (MG1P$665,689).

Medaglia d’Oro–Sea Gift by A.P. Indy; BEAUTIFUL GIFT, f, 2, SA, Msw, 10-23, 1m, 1:38 1/5. B-Baoma Corp (KY.). *1/2 to Chitu (G3$597,800).

Orb–Ruthville by Afleet Alex; BALL LIGHTNING, f, 2, GPW, Mcl 40000, 10-23, 7f, 1:24 3/5. B-Stone Farm (KY.). $25,000 ’19 KEESEP.

Sky Mesa–Mata Mua by Arch; SCARLETT SKY, c, 2, BEL, Msw, 10-23, 1mT, 1:37 3/5. B-Stuart S. Janney, III LLC (KY.).

Sky Mesa–Randy’s Rocket by Old Fashioned; GABBA GABBA HAY, f, 2, EMD, Mcl 8000, 10-22, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Richard Barton Enterprises (CA.). $1,700 ’19 WASAUG.

Temple City–Quiet Royal (G3$435,812), by Royal Academy; MY PRINCESS ELLIE, f, 2, SA, Mcl 40000, 10-23, 1m, 1:41 1/5. B-Don M. Robinson & Allen Schubert (KY.). $20,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Quiet Force (G3$371,980).

Tenga Cat–Sassy Suances by Suances (GB); COMMAS SAVE LIVES, f, 2, SA, Mcl 32000, 10-23, 6f, 1:13 . B-Red Baron’s Barn (CA.).

Too Much Bling–Red Moon Cat by Malibu Moon; BLING MOON, f, 2, RP, Mcl 25000, 10-22, 6f, 1:13 . B-Jinger Clemmer (OK.).

Union Rags–Fastbridled by Unbridled’s Song; GOOD WITH NUMBERS, f, 2, KEE, Mcl 150000, 10-23, 6f, 1:10 4/5. B-Jamm Ltd. (KY.). $65,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Cymric (G1P$269,015).

Broken Vow–Orient Moon by Malibu Moon; KEPT WAITING, f, 3, BEL, Msw, 10-23, 7fT, 1:23 4/5. B-John Lauriello (NY.). $65,000 ’18 FTNAUG.

Dramedy–Banka by Kitalpha; BANKER BILLY, g, 3, RP, Mcl 7500, 10-22, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-John James Revocable Trust (OK.). $1,600 ’18 OKCSUM.

First Dude–Amadamprez by Northern Afleet; FIRST PREZ, c, 3, SA, Msw, 10-23, 5 1/2fT, 1:02 4/5. B-Donald R. Dizney, LLC (CA.). *1/2 to Champions Gate (SP$316,740) *1/2 to Rovenna (MSW$419,030).

First Dude–Mimi’s Shot by Trappe Shot; DUE NORTH, f, 3, WO, Mcl 5000, 10-23, 5f, :58 4/5. B-Farm III / Jesus Jaimes (FL.). $20,000 2019 OBSJUN.

Flat Out–Supertunia by War Chant; FLAT OUT FEISTY, g, 3, EMD, Mcl 5000, 10-22, 5f, :57 4/5. B-Preston Stables LLC (KY.). $2,700 ’17 KEENOV.

Grazen–Way Up by Great Above; KALINE, g, 3, GG, Mcl 8000, 10-23, 1m, 1:40 . B-Thomas W. Bachman (CA.). *1/2 to Wavy Lass (SP$254,773) *1/2 to Unusual Way (G2P$716,115).

Into Mischief–Sweet Tess by Afleet Alex; EEL POINT, g, 3, KEE, Mcl 40000, 10-23, a7f, 1:27 4/5. B-Hinkle Farms (KY.). $600,000 ’18 KEESEP.

Maclean’s Music–Secret Scheme by Precocity; WHISKEY SIS, f, 3, MVR, Mcl 5000, 10-23, 6f, 1:15 . B-Hill ‘n’ Dale Equine Holdings, Inc. (CA.).

Munnings–Welcome Dance by Henny Hughes; DEGAS, g, 3, LRL, Mcl 25000, 10-23, 1m, 1:38 4/5. B-Ramona S. Bass, LLC. (KY.).

Richard’s Kid–Telling Stories by Tale of the Cat; PERFECT STORIES, f, 3, GG, Msw, 10-23, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-G. W. Thomas (CA.). $6,000 ’18 CTNAUG.

Uncaptured–Caughtnthemoment by Graeme Hall; I AM THAT I AM, g, 3, CT, Msw, 10-22, 6 1/2f, 1:21 . B-Abdul Williams & Omani Williams (FL.).

Pioneerof the Nile–Mystical Star (G2$587,214), by Ghostzapper; DREAMMASTER, g, 4, RP, Mcl 25000, 10-22, 1mT, 1:37 1/5. B-Candy Meadows LLC (KY.).

Point of Entry–Remember Then by Pulpit; TILL THEN, g, 4, BEL, Mcl 40000, 10-23, 1 1/16mT, 1:44 1/5. B-George Strawbridge Jr. (KY.).

Uncle Mo–Brown Glaze by War Front; R UNCLE ERIC, g, 4, GPW, Mcl 12500, 10-23, 5f, :59 2/5. B-Ocala Stud (FL.).

Forest Attack–Lil Bobbie Too (MSW$366,871), by Storm Boot; BOBBIE TOO TOO, m, 5, HAW, Mcl 6250, 10-23, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Maxim M. Jakovac & Susan J. Jakovac (IL.).