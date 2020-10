North American Maiden Winners October 24

Bakken–Yodeling Ann by Swiss Yodeler; JOJOMAR, g, 2, WO, Moc 25000, 10-24, 6f, 1:11 3/5. B-Helen Klimes & Sharon Marie Pring (BC.). C$4,000 ’19 BRCSEP.

Big Brown–Liza Lu by Menifee; BIG TIME LADY, f, 2, BEL, Msw, 10-24, 7fT, 1:25 . B-Spruce Lane Farm, et al (NY.). $100,000 ’19 FTNAUG.

Blame–Yourmajestyscrown by Indian Charlie; STATE CROWN, f, 2, WO, Msw, 10-24, 7f, 1:24 2/5. B-Live Oak Stud (FL.).

Cape Canaveral–Claresmiezie by Forestry; SIR MIEZIE, g, 2, CTM, Msw, 10-23, 6f, 1:11 3/5. B-Riversedge Racing Stables (AB.).

Competitive Edge–Sundae’s a Meese by Artax; COMPETITIVE HERO, g, 2, GPW, Mcl 16000, 10-24, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Irish Hill Century Farm (NY.). $135,000 ’19 FTNAUG; $27,000 ’19 KEEJAN.

Constitution–Making Mark Money by Smart Strike; HIDDEN STASH, c, 2, KEE, Msw, 10-24, 1 1/16m, 1:45 . B-Rhineshire Farm LLC (KY.). $50,000 ’19 KEESEP.

Distorted Humor–Third Dawn (MG2P$286,314), by Sky Mesa; JOE FRAZIER, c, 2, KEE, Mcl 150000, 10-24, 6f, 1:11 1/5. B-Ike W. Thrash (KY.).

Girolamo–Brier Hill Girl by Dark Kestrel; BEEBLEGEE, f, 2, MVR, Msw, 10-24, 6f, 1:14 4/5. B-Raimonde Farms Ltd. (OH.).

Golden Years–Runaway Brae by Yarrow Brae; MADY ROSE, f, 2, CT, Msw, 10-23, 6 1/2f, 1:22 . B-O’Sullivan Farms (WV.).

He’s Had Enough–My Sunday Best by Flatter; ONEMORETIMEAROUND, g, 2, GPW, Mcl 50000, 10-24, 7f, 1:25 . B-Ciaran Dunne & Amy Dunne (FL.).

Into Mischief–Brooch (G2), by Empire Maker; MANDALOUN, c, 2, KEE, Msw, 10-24, 6f, 1:11 3/5. B-Juddmonte Farms Inc. (KY.).

Mobil–Lover by Louis Quatorze; SAMMY’S SISTER, f, 2, MVR, Msw, 10-24, 6f, 1:13 4/5. B-Mapleton Thoroughbred Farm (OH.).

Mshawish–Pooh Corner by Tapit; SPECTATORLESS, c, 2, MTH, Msw, 10-24, 1m, 1:40 1/5. B-Carolyn R Vogel (KY.). $17,000 2020 FTMTYO.

Munnings–Harbor Song by Unbridled’s Song; WESTWARD BREEZE, f, 2, SA, Msw, 10-23, 5 1/2fT, 1:03 4/5. B-C-Punch Ranch Inc. (CA.).

Quality Road–Sea Coast (IRE) by Rock of Gibraltar (IRE); SWASHBUCKLE, c, 2, BEL, Msw, 10-24, 1 1/16mT, 1:45 4/5. B-Jumpsucker Stables (NY.).

Reload–Mini Candy by Candy Ride (ARG); CANDY OVERLOAD, g, 2, WO, Moc 40000, 10-23, 6 1/2f, 1:17 2/5. B-Northern Dawn Stables Inc & Denny Andrews (ON.).

Will Take Charge–Cleopatra’s Finest by Smart Strike; RIVER RULER, c, 2, RP, Mcl 25000, 10-23, 6f, 1:12 3/5. B-Sam Henderson (KY.).

Beggarthyneighbor–Bullerina by Holy Bull; GO DRAG UP, g, 3, RP, Mcl 20000, 10-23, 5 1/2f, 1:06 . B-Robert V. Brown (OK.).

Bustin Stones–Sabael by Hook and Ladder; STONE HEARTED, g, 3, PEN, Mcl 7500, 10-23, 5 1/2f, 1:06 . B-Chester Broman & Mary R. Broman (NY.). $50,000 2019 OBSAPR.

Cajun Breeze–Expect a Check by Medaglia d’Oro; EXTRA DOUGH, g, 3, GPW, Mcl 10000, 10-24, 6f, 1:11 4/5. B-Shadybrook Farm, Inc. (FL.).

City Zip–Giulio’s Jewel by Speightstown; NU PI LAMBDA, f, 3, SA, Msw, 10-24, a5 1/2fT, 1:03 1/5. B-Hinkle Farms (KY.). $50,000 ’18 KEESEP; $80,000 2019 FTCJUN.

Curlin–Drifting Cube (AUS) by Encosta De Lago (AUS); OVERWHELMING LOVE, f, 3, GG, Msw, 10-24, 1 1/8mT, 1:52 1/5. B-Elevage II, LLC (KY.). $285,000 ’18 KEESEP.

Empire Maker–Roxy Gap (champion in Canada, champion in Canada, $952,790), by Indian Charlie; COCONUT GROVE, f, 3, WO, Msw, 10-24, 7fT, 1:24 . B-Blue Heaven Farm (KY.). *1/2 to Cafe Americano (G3).

Exclusive Quality–Arabella’s Tune by Concorde’s Tune; PRO QUALITY, g, 3, GPW, Msw, 10-24, 6 1/2f, 1:15 4/5. B-R. G. Lundock DVM (FL.).

Flatter–Deb’s Charm by Silver Charm; DEFENSE WINS, g, 3, SA, Mcl 50000, 10-24, 6 1/2f, 1:16 3/5. B-Hargus & Sandra Sexton and Silver Fern Farm (KY.). $50,000 ’18 KEESEP; $175,000 2019 FTFMAR. *1/2 to Praetereo (MSW$715,319).

Hard Spun–Rainbow Dreams by Empire Maker; DICTATE, f, 3, WO, Moc 40000, 10-24, 1 1/16mT, 1:44 . B-G. Watts Humphrey Jr. (KY.). $4,000 2020 KEEJAN.

Hunt Crossing–Foolish Notion by Great Notion; FONEY, g, 3, CT, Mcl 5000, 10-23, 6 1/2f, 1:21 2/5. B-Gary L. Williams Jr. (VA.).

Kantharos–Earthquake Ride by Meadowlake; MAGNITUDE TEN, f, 3, HAW, Mcl 6250, 10-24, 1m 70y, 1:45 1/5. B-Susan Kahn (FL.). $19,000 ’18 OBSJAN.

Kitten’s Joy–Arcina by Arch; FRAME THIS, f, 3, WO, Mcl 10000, 10-24, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.). $50,000 ’18 KEESEP.

Normandy Invasion–Lady Giacamo by Giacomo; HOPE TAKES OVER, f, 3, MTH, Mcl 20000, 10-24, 1 1/16m, 1:47 . B-JRita Young Thoroughbreds, LLC (NY.).

Oxbow–Gold Strike (champion in Canada, $564,500), by Smart Strike; MY BLONDE MARY, f, 3, CT, Mcl 12500, 10-23, 4 1/2f, :53 4/5. B-Calumet Farm (KY.). $3,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Llanarmon (G2$378,954).

Paynter–Our Saratogadancer by Saratoga Six; LUSCIOUS LINDA, f, 3, MTH, Mcl 10000, 10-24, 6f, 1:13 1/5. B-Holly Jednacz Clark (KY.).

Tonalist–Coqui by Fusaichi Pegasus; STRIPPING, f, 3, KEE, Mcl 40000, 10-24, 7f, 1:24 3/5. B-Scott Pierce & Debbie Pierce (KY.). $32,500 2020 KEEHRA. *1/2 to Dirt Monster (MSW$289,088).

Waupaca–Oui Oui Ann by Hold That Tiger; GEORGIANO, f, 3, RP, Mcl 20000, 10-23, 6 1/2f, 1:21 1/5. B-Tyrone Shaw (OK.).

Cyclotron–Myra G. by One Man Army; CURRY, g, 4, SA, Msw, 10-24, 6f, 1:09 2/5. B-Bruce Headley & Irwin Molasky (CA.).

First Samurai–Talent by Cryptoclearance; FIRST FIGHTER, g, 4, CT, Mcl 5000, 10-23, 7f, 1:28 3/5. B-William M. Backer Revocable Trust (VA.).

Ghostzapper–Flaming Rose by Grand Slam; FLAME ZAPPER, g, 4, WO, Msw, 10-24, 1 1/16m, 1:45 . B-Chiefswood Stables Limited (ON.). *1/2 to Tiz a Slam (MG2$990,207).

Posse–Cee the Country by Gold Token; COUNTRY MILES, g, 4, MTH, Msw, 10-24, 6f, 1:12 1/5. B-Mildred Fleming (NJ.).

Soldat–White Bullet by Lawyer Ron; TRAP, g, 4, MVR, Msw, 10-24, 6f, 1:13 1/5. B-Glockenburg LLC (FL.).

Spotsgone–Seans Silverdancer (MSW$328,144), by Najran; GONE DANCING, g, 4, RP, Mcl 7500, 10-23, 1m 70y, 1:45 3/5. B-Robert Yagos & Val Yagos (AR.).

Where’s the Ring–Nice Remark by Regal Remark; REMARKABLE ELI, g, 4, CTM, Mcl 5000, 10-23, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Don Gilkyson (AB.).