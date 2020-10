North American Maiden Winners October 25

Big Blue Kitten–Vuemont by A.P. Indy; MISS ADELINE, f, 2, CD, Msw, 10-25, 1 1/16mT, 1:48 2/5. B-Calumet Farm (KY.). $2,500 ’19 KEESEP. ***FIRST WINNER FOR SIRE

Cairo Prince–Queens Carousel by Afternoon Deelites; HONEY PANTS, f, 2, BEL, Msw, 10-25, 6fT, 1:09 2/5. B-Betz/Lamantia/J. Betz (KY.). $90,000 ’19 KEESEP.

Curlin–Cavorting (MG1$2,063,000), by Bernardini; CLAIRIERE, f, 2, CD, Msw, 10-25, 1 1/16m, 1:44 4/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.).

Daredevil–Chapellerie (IRE) by Acclamation (GB); TIGHTROPE, c, 2, HAW, Msw, 10-25, 6f, 1:12 . B-Certavi Trading F Z E (KY.). $30,000 ’19 FTKOCT; $400,000 2020 OBSMAR.

Declaration of War–Tread by Arch; ARMY WIFE, f, 2, CD, Msw, 10-25, 7f, 1:24 1/5. B-J D Stuart & A R Enterprises, Inc. (KY.). $50,000 ’19 FTKFEB; $190,000 2020 OBSSPR.

Empire Maker–Class Will Tell by Bernardini; CLASSIER, c, 2, SA, Msw, 10-24, 6 1/2f, 1:16 4/5. B-Mary A. Sullivan (KY.). $775,000 ’19 KEESEP.

Grazen–Your Cheatin Heart by Bernstein; BEN WADE, g, 2, GG, Msw, 10-25, 6f, 1:11 1/5. B-Nick Alexander (CA.).

Into Mischief–Tizasong by Tiznow; SPICY MARG, f, 2, CD, Msw, 10-25, 5fT, :59 . B-Ashview Farm & Colts Neck Stables (KY.).

Juba–Windsor’s Punch by Windsor Castle; JUST GETS BETTER, g, 2, CT, Msw, 10-24, 6 1/2f, 1:21 3/5. B-Kristy Lynn Petty (WV.).

Kantharos–Stormy Regatta by Midshipman; BAY STORM, f, 2, BEL, Msw, 10-25, 6fT, 1:09 1/5. B-Candy Meadows LLC (KY.). $400,000 2020 OBSSPR.

Kantharos–Southwest Lady by Sightseeing; COPPER HALO, g, 2, GG, Msw, 10-25, 6f, 1:11 3/5. B-Straight Fire LLC (CA.). $5,000 ’19 FTCYRL.

Medaglia d’Oro–Lotta Kim by Roar; GLADYS, f, 2, GPW, Msw, 10-25, 1m, 1:38 4/5. B-Heaven Trees Farm (KY.). *Full to Rachel Alexandra(Horse of the Year, $3,506,730).

Not This Time–Karen’s Silk by High Cotton; KING’S OVATION, c, 2, CD, Msw, 10-25, 7f, 1:24 1/5. B-Roxanne Martin Stable Inc. (KY.). $100,000 ’18 KEENOV; $100,000 ’19 KEESEP; $200,000 2020 OBSSPR.

Not This Time–Running Creek by Cape Town; EASY TIME, c, 2, WO, Msw, 10-25, 7f, 1:23 4/5. B-Woods Edge Farm, LLC (KY.). $62,000 ’19 KEESEP; $250,000 2020 OBSSUM.

Old Topper–Big Easy by Gulch; BACK SLIDER, f, 2, GG, Msw, 10-24, 6f, 1:11 1/5. B-Tommy Town Thoroughbreds, LLC (CA.).

Outwork–Hello Maggie May (MSW$264,687), by Lemon Drop Kid; MALLOY, f, 2, CD, Msw, 10-25, 7f, 1:24 3/5. B-Double O Bloodstock, Everest Bloodstock, Gerty Blkoodstock & Dermot Ryan (KY.). $130,000 ’18 KEENOV; $175,000 ’19 FTSAUG.

Oxbow–Sister Charlie by Indian Charlie; COLLAR ME FIRST, f, 2, CTM, Mcl 20000, 10-24, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-David Lavoie & Calumet Farm (FL.). $4,000 ’18 KEENOV.

Silent Name (JPN)–Quality Diamond by Quality Road; SILENT SPARKLE, f, 2, WO, Moc 25000, 10-25, 6f, 1:11 2/5. B-Adena Springs (ON.).

Summer Front–Praising by Pulpit; CAMP HOPE, c, 2, CD, Msw, 10-25, 1 1/16m, 1:45 1/5. B-Bret Jones (KY.). $200,000 ’19 FTKJUL.

Tamarkuz–By the Shore by Include; GLITTER BAY, f, 2, GPW, Mcl 32000, 10-25, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-A. Francis Vanlangendonck, Barbara H. Vanlangendonck & Haras Buen Borincano (FL.). $16,000 ’19 OBSJAN; $47,000 ’19 OBSOCT.

Union Rags–Cuttyhunk by Munnings; BIG UNION, c, 2, CD, Mcl 150000, 10-25, 1m, 1:37 4/5. B-McCauley Farm, LLC (KY.). $150,000 ’18 FTKNOV; $125,000 ’19 FTKOCT; $260,000 2020 OBSMAR.

Vancouver (AUS)–Do You Like Me Now by Kitten’s Joy; VIM AND VIGOR, g, 2, RP, Msw, 10-24, 1m, 1:41 1/5. B-Hugh Moore (KY.).

Bandbox–Classy Choice by Successful Appeal; BEAR FORCE WON, g, 3, LRL, Mcl 10000, 10-25, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Konrad Wayson (MD.).

Bernardini–Palacio de Amor by Dixieland Band; EPIC WEST, g, 3, MNR, Msw, 10-25, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Godolphin & Equine Equity Partners (KY.). $200,000 ’17 KEENOV; $275,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Threefiveindia(MG3P$502,947).

Clubhouse Ride–Artistic Sway by Munnings; SQUALOTORO, g, 3, SA, Mcl 20000, 10-25, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Harris Farms (CA.). $8,500 ’18 CTNAUG.

Coil–Missilette by Golden Missile; SHE B SALTY, f, 3, GG, Mcl 8000, 10-24, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Bryan A. Willson & David C. Willson (CA.).

Country Day–Halo At Last by Home at Last; COWBOY TUFF, g, 3, HAW, Mcl 16000, 10-25, 6f, 1:11 1/5. B-Shellye Marie Essenpreis (IL.).

Dialed In–Bestowed a Star by Aldebaran; STAR WEAVER, g, 3, GPW, Mcl 20000, 10-25, 5f, :58 . B-John W. Phillips & Pamela P. Gartin (KY.). $65,000 ’18 KEESEP. *Full to Bourbon Calling(G3P$306,670).

Discreet Cat–Crystal B Good by Successful Appeal; MUSTA NEVER MET U, g, 3, CT, Mcl 5000, 10-24, 4 1/2f, :54 2/5. B-Taylor Brother Properties & Springland Farm (KY.). $2,500 ’18 KEESEP.

Flatter–Ever Elusive by Forestry; PARDSY, c, 3, WO, Mcl 10000, 10-25, 6 1/2f, 1:18 2/5. B-Josham Farms Limited (ON.). $375,000 2019 OBSAPR.

Hero’s and Crooks–I Juana Win by City Place; I JUANA HERO, f, 3, HAW, Mcl 15000, 10-25, 6f, 1:13 . B-Leo Rodriguez (IL.).

Liaison–Parallelogram by Orientate; COMMISSION MAN, g, 3, CTM, Mcl 5000, 10-25, 7f, 1:25 1/5. B-Pierre Esquirol (AB.). C$7,000 ’18 ALBSEP.

Lucky Pulpit–Keystone Malibu by Malibu Moon; CHROMES LIL SIS, f, 3, LA, Mcl 3500, 10-25, 4 1/2f, :53 1/5. B-Nathaniel Friedman (CA.). $1,100 ’18 BESOCT.

More Than Ready–Beale Street Belle by Tapit; ARCHRIVAL, g, 3, RP, Mcl 7500, 10-24, 6f, 1:11 2/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.).

Paddy O’Prado–Dana Dew by Fusaichi Pegasus; DEW TELL, f, 3, CTM, Mcl 5000, 10-24, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Lisa Turney & Tim Turney (KY.). $9,200 ’18 FTKOCT; C$7,500 2019 BRCHRA.

Smiling Tiger–Snowflake Obsidian by Holy Bull; HOLY ZAGS, f, 3, GG, Mcl 12500, 10-25, 1m, 1:40 2/5. B-Joe Sample & Lola Sample (WA.).

Street Sense–Skittle Bomb by Giant’s Causeway; BLUE JAYS, c, 3, GG, Msw, 10-25, 5 1/2f, 1:03 4/5. B-Green Lantern Stables (KY.). $80,000 ’17 KEENOV; $170,000 ’18 KEESEP.

Tale of the Cat–Castlebrook (MSW$445,700), by Montbrook; CASSEY’S GIRL, f, 3, LRL, Mcl 10000, 10-25, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Town & Country Horse Farms, LLC (KY.). $13,000 2020 FTKHRA.

The Factor–High Finance (IRE) by Entrepreneur (GB); GIGGLE FACTORY, f, 3, BEL, Mcl 40000, 10-25, 1 1/16mT, 1:44 . B-Nursery Place LLC (KY.). $100,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Watsdachances (IRE)(G1$1,171,300).

Uncle Mo–Solar Miss by Malibu Moon; JESS MO, c, 3, GG, Msw, 10-25, 5 1/2f, 1:03 . B-Eric S. Jensen (KY.).

Uncle Mo–Red Carpet Miss by Malibu Moon; MISS ADDIE PRAY, f, 3, SA, Msw, 10-25, 1 1/4mT, 2:01 4/5. B-Gabriel Duignan, Crooshaven Bldsk, Petaluma Bldsk & Circular Rd Bdrs (KY.). $265,000 ’18 KEESEP; $60,000 2019 OBSJUN.

Wicked Strong–Shezacrazylilsis by Ide; G’S ALILCRAZY, f, 3, RP, Mcl 25000, 10-24, 1mT, 1:37 1/5. B-Mile High Bloodstock LLC (KY.). $9,700 ’18 TEXAUG; $11,000 2019 TEXAPR.

Candy Ride (ARG)–Eye of Taurus (MG3$309,630), by Aldebaran; EYE HAVE CANDY, f, 4, MNR, Msw, 10-25, 5f, 1:01 1/5. B-Mr. & Mrs. Harvey A Clarke (KY.).

Easter Gift–Real Dilemma by Salt Lake; SALTY O’DAY, f, 4, CTM, Mcl 5000, 10-25, 7f, 1:25 2/5. B-C. W. Matier (AB.). C$13,000 ’17 ALBSEP. ***FIRST WINNER FOR SIRE

Mark Valeski–Enchant by War Chant; HE’LL DO, g, 4, GRM, Mcl 15000, 10-24, 2 1/8mT, 4:09 1/5. B-Brereton C. Jones (FL.).

Paynter–Red Cognac by Hennessy; MY SWEET PAYNTER, f, 4, MNR, Mcl 4000, 10-25, 6f, 1:14 4/5. B-Zayat Stables, LLC (KY.). $4,000 ’17 KEESEP.

Skipshot–Broad Picture by Broad Brush; STOP THE HUMBUG, g, 4, WO, Moc 25000, 10-25, 1 1/16m, 1:45 2/5. B-Mikhail Yanakov (KY.). $6,500 2018 KEEJAN.