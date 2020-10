North American Maiden Winners October 26

Itsmyluckyday–Thedoctorscat by Tale of the Cat; DOCSLUCKYCAT, g, 2, MVR, Msw, 10-26, 6f, 1:13 . B-Dr. Harold Fishman (OH.).

Mission Impazible–Brown Eyes Blue by Big Brown; PAZZION, f, 2, FL, Msw, 10-26, 6f, 1:15 2/5. B-Twin Creeks Farm, Steve Golding, Melody Golding & Dennis Steger (NY.).

Uncle Mo–Do You Remember (SAF) (G1), by Silvano (GER); BURNING AMBITION, f, 2, IND, Msw, 10-26, 1m 70y, 1:43 3/5. B-Michael De Broglio (KY.).

Al Khali–Baby Cindy by Jila (IRE); MACHINE GUN MERRY, f, 3, IND, Mcl 10000, 10-26, 7 1/2fT, 1:33 4/5. B-Filip Racing, LLC (NY.).

Clubhouse Ride–Kiama (SP$292,324), by Ghostzapper; SUBTLE RIDE, f, 3, ZIA, Mcl 7500, 10-26, 1m, 1:38 4/5. B-Six-S Racing Stable (CA.).

Dominus–U S Gold by U S Ranger; PAPA JUSTICE, g, 3, ZIA, Msw, 10-26, 1m, 1:37 4/5. B-Justice Farm & Greg Justice (KY.). $4,000 ’18 KEESEP.

Mercer Mill–Pyrite Captain by Magesterial; EDGE, f, 3, MVR, Msw, 10-26, 1m 70y, 1:50 . B-Fair Winds Farm (OH.). *1/2 to The Lady Waffles ($251,448) *1/2 to Pay the Man (MSW$1,058,511) *1/2 to Bold Captain (MSW$295,736).

Munnings–Hug Doc by Medaglia d’Oro; HUG THE MUNNY, g, 3, IND, Mcl 16000, 10-26, 1mT, 1:39 2/5. B-Spruce Lane, Valerie Callcott-Stevens, Copper Beech & That’s Amore (KY.). $32,000 2019 OBSAPR.

Palace–Bet On Soup by Alphabet Soup; MOLLY DENALI, f, 3, ZIA, Mcl 7500, 10-26, 6f, 1:12 2/5. B-Mike Heitzmann, Steve Castagnola & Lynn Jones (KY.).

Street Sense–Tangere by Malibu Moon; THE KOHEN, c, 3, ZIA, Msw, 10-26, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). $270,000 ’18 KEESEP; $7,000 2020 OBSSUM.

Big Brown–January by Johannesburg; LITTLE MADDY BROWN, g, 4, FL, Msw, 10-26, 5 1/2f, 1:07 . B-Stacy Ann Torelli (NY.).