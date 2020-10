North American Maiden Winners October 29

Air Force Blue–Union Prayer by Dixie Union; COPLEY, g, 2, CD, Mcl 15000, 10-29, 7f, 1:26 3/5. B-Los Samanes LLC (FL.). $210,000 ’18 KEENOV; $250,000 ’19 KEESEP.

Anthony’s Cross–Belle Mistique by General Quarters; CROSS OF GALILEE, g, 2, IND, Msw, 10-29, 1m, 1:42 2/5. B-Thomas Foley (IN.).

Bayern–Holiday Bertie by Harlan’s Holiday; MATTHAUS, f, 2, WO, Moc 25000, 10-29, 1 1/16m, 1:48 1/5. B-Hill ‘n’ Dale Equine Holdings, Inc. (KY.). $37,000 ’19 FTKOCT. *1/2 to Tamborera(champion in Panama).

Bernardini–Brush Hour by Broad Brush; GHERARDINI, f, 2, LRL, Msw, 10-29, 1m, 1:41 2/5. B-Tony Holmes & Godolphin (KY.). $150,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Thethiefatmidnight(champion in Puerto Rico, $404,509) *1/2 to Brushed by a Star(MG2$644,031).

California Chrome–Lady Chesley by Speightstown; CHANDELLE, f, 2, IND, Mcl 16000, 10-29, 6f, 1:12 3/5. B-Perry Martin & Denise Martin (KY.).

Eclipticalspraline–Working At Night by Tiznow; WORKIN ECLIPTICAL, f, 2, GPW, Mcl 25000, 10-29, 7 1/2fT, 1:33 1/5. B-Mary Katherine Haire (PA.).

Effinex–Keep Right by Street Cry (IRE); EXIT RIGHT, g, 2, GPW, Mcl 25000, 10-29, 1m, 1:40 4/5. B-Chester Broman & Mary R. Broman (NY.). $4,500 ’19 OBSOCT.

Frosted–Painted Lady by Broad Brush; CAVE HILL, c, 2, IND, Msw, 10-28, 1m 70y, 1:43 2/5. B-Godolphin (KY.). *1/2 to Skylighter(MG2$489,892).

Maclean’s Music–Cheyenne Autumn by Indian Charlie; DOUBLE WHOPPER, f, 2, IND, Msw, 10-29, 6f, 1:13 1/5. B-Johnson, Galvin & Flounders (KY.).

Reload–Stormy Adieu by Silic (FR); LOADED QUESTION, f, 2, WO, Moc 40000, 10-29, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Frank Di Giulio Jr. (ON.).

Tapizar–Pay Day Kitten by Kitten’s Joy; TRAIN TO ARTEMUS, f, 2, CD, Msw, 10-29, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.).

The Big Beast–Save a Rose by Super Saver; BIG THORN, c, 2, GPW, Msw, 10-29, 6f, 1:11 . B-Alex Lieblong & JoAnn Lieblong (FL.).

Tourist–Lost Badge by Badge of Silver; POCA MUCHA, f, 2, IND, Msw, 10-29, 1m, 1:39 4/5. B-Brownwood Farm (KY.).

Twirling Candy–Nice Boots Baby by Storm Boot; STORM SHOOTER, c, 2, BEL, Msw, 10-29, 6f, 1:10 3/5. B-Dr. Jerry Bilinski (NY.). $100,000 ’19 FTNAUG; $180,000 2020 OBSSPR.

Verrazano–Georgia by Tiz Wonderful; KIGER, c, 2, GPW, Msw, 10-29, 1m, 1:38 4/5. B-Peachtree Stable (KY.).

Bold Warrior–Birdie Told Me by Eavesdropper; CARRIER PIGEON, c, 3, CD, Mcl 15000, 10-29, 1 1/16m, 1:47 2/5. B-Nancy Vanier & Horse Player Racing Club (KY.).

Broken Vow–The Vapors by Congrats; UNDINE, f, 3, BEL, Msw, 10-29, 7f, 1:23 3/5. B-Shortleaf Stable (KY.).

Congrats–Coldfeetwarmheart by Afleet Alex; COLD HEARTED GAL, f, 3, CT, Mcl 5000, 10-29, 7f, 1:33 1/5. B-Finale Farm, Mr. & Mrs. D. David Moose & Lone Pond Farm, LLC (MD.). $37,000 ’17 FTMDEC; $25,000 ’18 FTKOCT.

Country Day–Layherin by Montbrook; DAISY JANE, f, 3, MNR, Mcl 15000, 10-28, 6f, 1:13 4/5. B-Andrew M. Roberts (KY.).

Ghostzapper–Mi Hermana by Distorted Humor; MADERA, f, 3, BEL, Mcl 30000, 10-29, 6 1/2f, 1:17 2/5. B-Kendall E. Hansen, M.D. Racing, LLC (KY.). $62,000 2019 OBSJUN.

Ghostzapper–First Waltz by Medaglia d’Oro; WALTZING CHAMP, g, 3, WO, Msw, 10-29, 7fT, 1:24 . B-Adena Springs (ON.).

Graydar–Cheechako by Invasor (ARG); TENDERFOOT, g, 3, BEL, Mcl 40000, 10-29, 7f, 1:24 1/5. B-Marylou Whitney Stables LLC (KY.).

Super Saver–Tazarine by Cat Thief; SUPER CAT LADY, f, 3, CD, Mcl 30000, 10-29, 6f, 1:12 2/5. B-Highclere (KY.). $45,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Moms Choice(SP$269,234).

Tapit–Enchanted Rock by Giant’s Causeway; GOLDEN STAR ROCK, g, 3, MNR, Msw, 10-28, 1m, 1:42 4/5. B-Emory A. Hamilton & Tapit Syndicate (KY.). $190,000 ’18 FTKOCT; $400,000 2019 OBSJUN. *1/2 to El Padrino(G2$326,770) *1/2 to Verrazano(MG1$1,877,983).

Where’s the Ring–Rush Crush by Eskendereya; BEAT THE RUSH, f, 3, WO, Mcl 5000, 10-29, 6 1/2f, 1:19 . B-Nick Nosowenko (ON.).

Afleet Alex–How Bout Tonight by Proud Citizen; TONIGHT MAYBE, f, 4, PEN, Mcl 7500, 10-28, 6f, 1:13 4/5. B-Thomas G. McClay (PA.).

Data Link–Reckless Betty by Fusaichi Pegasus; DATA DOLL, f, 4, PEN, Mcl 7500, 10-28, 6f, 1:14 1/5. B-Chancey Mill Farm, LLC (KY.). $10,000 ’17 KEESEP; $15,000 2018 FTMMAY.

Northern Causeway–Divine Miss Indy by Flatter; COOLCROSS, c, 4, GG, Mcl 20000, 10-29, 6f, 1:11 3/5. B-Rozamund Barclay (CA.).

Sierra Sunset–Sierra Freedom by Free at Last; PEQUENO MONTE, g, 4, GG, Mcl 8000, 10-29, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-George F Schmitt & Mary Clare Schmitt (CA.). $1,000 ’17 CTNAUG.

Speed Ring–Madamme Outflanker by Outflanker; JUST GOT HITCHED, g, 4, PEN, Mcl 12500, 10-28, 1m 70y, 1:44 . B-Bruno Schickedanz (FL.).

Grindstone–Artemida by Tiznow; TIZASTONE, g, 5, EMD, Mcl 5000, 10-28, 6f, 1:11 3/5. B-Dr. & Mrs. Jack B. Root (OR.).