North American Maiden Winners October 31

Birdrun–Small Secret by Ministers Wild Cat; BIG TRUCK, g, 2, MVR, Msw, 10-31, 5f, 1:01 . B-Hal Snowden Jr. (OH.).

Bourbon Courage–Angel Park by Blame; HALF HAMMERED, f, 2, LRL, Mcl 10000, 10-31, 6f, 1:12 1/5. B-Finn’s Nickel, LLC & Copper Penny Stables (MD.).

Flashback–Sundayville Break by Sunday Break (JPN); SUNDAY FLASHBACK, f, 2, RP, Msw, 10-30, 5 1/2f, 1:05 . B-C. R. Trout (OK.).

Frankel (GB)–Manderley (IRE) by Clodovil (IRE); MRS FRANKEL (IRE), f, 2, WO, Msw, 10-31, 1mT, 1:36 4/5. B-Coolmore (IRE.). 280,000EUR ’19 GOFORB; $320,000 2020 OBSMAR.

He’s Had Enough–My Michelda by Alke; GLINDA GOOD WITCH, f, 2, WO, Moc 25000, 10-31, 6f, 1:12 1/5. B-Eric Reller & Michelle Reller (FL.).

Into Mischief–Golden Production by Exchange Rate; BINGE WATCH, f, 2, CD, Mcl 40000, 10-31, 6f, 1:11 4/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.).

Into Mischief–Satirical by Distorted Humor; PETRUCHIO, g, 2, DMR, Msw, 10-31, 1mT, 1:35 . B-Bass Stables, LLC (KY.).

Kiss the Kid–Daddy Said by Five Star Day; JUDGE HEAD, g, 2, MVR, Msw, 10-31, 5f, 1:01 1/5. B-Joshua Faulkner (OH.).

Liam’s Map–Missy Rules by Peace Rules; LIAM’S MISSY, f, 2, BEL, Msw, 10-31, 7f, 1:24 . B-Country Life Farm & Missy Rules LLC (MD.). $5,000 ’18 KEENOV; $20,000 ’19 KEESEP; $92,000 2020 FTMTYO.

Metaboss–Miss Nicolie by Walter Willy (IRE); FROM THE GET GO, c, 2, DMR, Mcl 50000, 10-31, 5 1/2f, 1:06 . B-Regan Wright & Don Gibb (KY.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Nyquist–Is It Safe by Yes It’s True; MINUTE WALTZ, f, 2, CD, Msw, 10-31, 6f, 1:11 1/5. B-Candy Meadows LLC (KY.). $425,000 ’19 KEESEP. *1/2 to New York’s Finest($312,931).

Palace–Skindy by Skip Away; SANDY SUNSHINE, f, 2, GG, Mcl 20000, 10-31, 1 1/16mT, 1:48 1/5. B-University of Kentucky (KY.). $25,000 ’19 FTKFEB; $10,000 ’19 KEESEP.

Palace–Pious Ashley (G3P$251,563), by Include; COACH JER’S JOY, f, 2, GPW, Msw, 10-31, 6f, 1:11 4/5. B-Rebecca Farms LLC (KY.). $28,000 ’19 OBSJAN; $85,000 2020 FTMTYO.

Uncaptured–Sammie by Montbrook; LONG BEACH KID, g, 2, GPW, Mcl 25000, 10-31, 7f, 1:25 . B-Juvenal L. Diaz (FL.). $30,000 2020 OBSMAR.

Champ Pegasus–Unbridled Kiwi by Broken Vow; ROCKY STALLIONE, g, 3, LA, Mcl 3500, 10-30, 4 1/2f, :52 3/5. B-Richard Barton Enterprises (CA.).

Charitable Man–Hushaby Babe by My Boy Adam; DOCTOR MCCOY, g, 3, CT, Msw, 10-30, 7f, 1:27 4/5. B-James M. Casey (WV.).

Congrats–Zealous Gold by Medaglia d’Oro; SHE SO NAUGHTY, f, 3, BEL, Mcl 40000, 10-31, 1m, 1:38 3/5. B-Fred W. Hertrich III & John D. Fielding (NY.). $77,000 ’18 FTNAUG.

Constitution–Marycasey by Candy Ride (ARG); BOURBON WISDOM, g, 3, RP, Msw, 10-31, 7 1/2fT, 1:30 4/5. B-Roy Gottlieb (KY.). $85,000 ’17 KEENOV; $100,000 ’18 KEESEP.

Declaration of War–Lonelily (IRE) by Medaglia d’Oro; TIME TO TESTIFY, c, 3, DMR, Mcl 20000, 10-31, 1m, 1:38 4/5. B-Marcus Stables LLC (KY.). $35,000 ’18 KEESEP.

El Padrino–Tootsnmoneybags by Runaway Groom; TOOTSYSROCKNROLLER, f, 3, PEN, Msw, 10-30, 6f, 1:12 1/5. B-Angelo Zalalas (PA.).

First Dude–Formal Desire by Formal Dinner; DEBONNAIRE DUDE, g, 3, HAW, Mcl 6250, 10-31, 1m 70y, 1:45 2/5. B-lynne boutte & chris boutte (FL.). $12,500 2019 OBSJUN.

Hard Spun–Catch the Moment by Unbridled; THE SOUND, c, 3, BEL, Msw, 10-31, 7f, 1:22 4/5. B-John R. Cummins (KY.). $300,000 ’18 KEESEP. *Full to Smooth Roller(G1$261,810).

He’s Had Enough–Zamsweet by Zamindar; STARSHIP BLANCA, f, 3, GPW, Mcl 12500, 10-31, 7f, 1:24 4/5. B-Arlene M. Powell (FL.). $40,000 ’18 OBSOCT.

Justin Phillip–Smiley Jane by Lear Fan; MUWAAN MAT, f, 3, HAW, Mcl 6250, 10-30, 6f, 1:13 4/5. B-Nossab LLC, Jan Basson & Madelein Basson (KY.).

Legal Move–Contrary Mary by Bright Launch; CARL G, g, 3, WO, Mcl 5000, 10-30, 6 1/2f, 1:17 1/5. B-Bruno Schickedanz (ON.).

More Than Ready–Bella Chianti by Empire Maker; BETTER WITH AGE, f, 3, CD, Mcl 50000, 10-31, 1 1/16m, 1:48 . B-Jack Mandato & More Than Ready Syndicate (KY.).

Officer Rocket (GB)–Little Miss Kisses by B L’s Appeal; ROCKET APPEAL, g, 3, CT, Msw, 10-30, 4 1/2f, :53 . B-Bybee Road Farm (WV.).

Orb–Starship Awesome by Awesome Again; MOON ME AGAIN, f, 3, CT, Msw, 10-31, 4 1/2f, :53 1/5. B-Columbiana Farm LLC (KY.). $6,500 ’18 KEESEP.

Silver Max–Honey Hues (G3$328,822), by Henny Hughes; LA BONITA, f, 3, WO, Mcl 10000, 10-31, 1 1/16m, 1:46 1/5. B-Adena Springs (ON.).

Summer Front–Lyrically by Thunder Gulch; SECOND GRACE, f, 3, WO, Moc 25000, 10-31, 6f, 1:10 4/5. B-James Everatt, Janeane Everatt & Arika Everatt-Meeuse (ON.).

Union Rags–Copper Beauty by Deputy Commander; SKI BUNNY, f, 3, LRL, Mcl 10000, 10-31, 1 1/16m, 1:48 1/5. B-M. J. Hogan Enterprises Inc. & W.S. Farish (KY.). $100,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Always a Suspect(SP$302,980).

Bustin Stones–Oceola Maid by High Cotton; BUSTIN BUNNY, f, 4, CT, Mcl 12500, 10-30, 6 1/2f, 1:23 2/5. B-Saratoga Glen Farm LLC (NY.).

Coil–Special Heather by Truckee; TREVOR T, g, 4, DMR, Msw, 10-31, 1mT, 1:34 3/5. B-Gary Thompson (CA.).

Ghostzapper–Snooki by Empire Maker; BANDIT SWANSON, g, 4, RP, Msw, 10-31, 1 1/8m, 1:53 3/5. B-CESA Farm & Laberinto Farm & Racing Stables Corp (KY.). $120,000 ’17 KEESEP. *1/2 to Valdermoro(G3).

Oratory–Miss Snow Nose by Broken Vow; MISS ORATORY, f, 4, RP, Mcl 7500, 10-30, 7f, 1:26 3/5. B-Francisco Bravo (OK.).

Power Broker–Love Dare by Osidy; CAMZUL, g, 4, GG, Mcl 20000, 10-31, 1mT, 1:38 3/5. B-Terry C. Lovingier (CA.). $5,000 ’17 BESAUG.