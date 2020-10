North American Maiden Winners October 4

Adios Charlie–Future Story by Tale of the Cat; PSYCHIC ABILITY, f, 2, MTH, Msw, 10-4, 1mT, :00 . B-Red Oak Stable (FL.).

Algorithms–Satin Smooth by Giant’s Causeway; SMOOTH RITHMS, f, 2, SA, Mcl 30000, 10-4, 1m, 1:42 2/5. B-Highclere, Inc (KY.). $4,500 ’19 KEEJAN; $20,000 ’19 WASAUG.

Brody’s Cause–Dance Thewayyouare by Mineshaft; SMILEY SOBOTKA, c, 2, KEE, Msw, 10-4, 1 1/16m, 1:45 4/5. B-Track West Racing Inc (ON.). $185,000 ’19 FTSAUG.

Congrats–Ruby Crown by Awesome Again; LAWLESSNESS, c, 2, HAW, Msw, 10-4, 6f, 1:11 4/5. B-RGP Ocala Holdings LLC & William Humphries (KY.). $14,000 2020 OBSSPR.

Curlin to Mischief–Tall Stepper by Street Cry (IRE); MISCHIEVOUS PATH, c, 2, GG, Msw, 10-4, 5 1/2f, 1:03 3/5. B-C-Punch Ranch Inc. (CA.).

Duke of Mischief–Italy Girl by Sweetsouthernsaint; MISS ITALY, f, 2, GPW, Mcl 25000, 10-4, 6f, 1:12 4/5. B-A. Stanchieri & Farm III Enterprises (FL.).

Flatter–Boss Barney’s Babe by Street Boss; EUCHARIST, g, 2, KEE, Msw, 10-4, 6f, 1:11 2/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.).

Ghostzapper–Smoke Signals by Street Sense; PHANTOM SMOKE, c, 2, BEL, Msw, 10-4, 6fT, 1:09 1/5. B-Kathleen Schweizer & Daniel Burke (NY.). $205,000 ’19 FTNAUG; $200,000 2020 OBSMAR.

Hunters Bay–Rare Nugget by Slewdledo; BONANZA CREEK, g, 2, CTM, Mcl 7500, 10-4, 5f, :59 2/5. B-Equine Formula 1,LLC/Eric Yohan Knipe (CA.).

Into Mischief–Rocket Maker by Empire Maker; RUNAWAY ROCKETTE, f, 2, KEE, Msw, 10-4, 1mT, 1:39 4/5. B-Frank Fletcher Racing (KY.).

Kantharos–Archerette by Arch; HARLAN ESTATE, c, 2, SA, Msw, 10-4, 1mT, 1:35 3/5. B-Tall Oaks Farm (ON.). $90,000 2020 OBSMAR.

Runhappy–Floral Park by Forest Wildcat; RUN SNAPPY, c, 2, SA, Msw, 10-3, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Langsem Farm, Inc. (OH.). $230,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Heavenhasmynikki(G3$426,730).

Shackleford–High Button Shoes (G3$278,221), by Carson City; ASCOT STORM, g, 2, SA, Msw, 10-4, 5 1/2f, 1:05 . B-Richard Barton Enterprises (CA.). $35,000 ’19 FTCYRL.

Shanghai Bobby–Downtown Hottie ($320,790), by City Zip; BRINGING THE HEAT, g, 2, MTH, Mcl 40000, 10-4, 1mT, 1:39 1/5. B-BHMFR, LLC (KY.). $13,000 ’19 FTKOCT.

Shanghai Bobby–Jooma by Empire Maker; FOXBOROUGH, c, 2, SA, Mcl 30000, 10-4, 1m, 1:42 3/5. B-Highclere (KY.). $14,000 ’19 FTKOCT; $20,000 ’19 OBSJAN.

Silver Max–Zilver Hek by Ready’s Image; COMMANDER TOM, g, 2, WO, Moc 40000, 10-4, 6f, 1:10 3/5. B-Tommy O’Keefe (ON.).

Soaring Empire–Quincy Lee by Artie Schiller; OHANA EMPIRE, g, 2, MTH, Mcl 40000, 10-4, 1mT, 1:39 1/5. B-Dantonio and Sons LLC (NJ.).

The Factor–Old Time Chicago by Street Sense; DOUGS PAL, c, 2, CTM, Msw, 10-4, 5f, :58 . B-Judy Hicks, Kathryn Nikkel & Pegasus Stud LLC (KY.). $18,000 ’19 KEESEP.

Uncle Mo–Magic Broomstick (G3$484,807), by More Than Ready; TIO MAGICO, c, 2, WO, Msw, 10-4, 1 1/16m, 1:44 4/5. B-Sam-Son Farm (ON.).

Uptown Rythem–Pams Pompallier (NZ) by Volksraad (GB); LE MAJESTIC, c, 2, GG, Msw, 10-4, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-C-Punch Ranch Inc. (CA.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Aikenite–Steal the Dance by Tapit; PAUL’S PLUNDER, f, 3, CT, Msw, 10-3, 4 1/2f, :53 2/5. B-Calumet Farm (KY.). $1,500 ’18 FTMOCT; $15,000 2019 FTMWIN.

Bluegrass Cat–Fair Bianca by Bien Bien; LA GATA ELEGANTE, f, 3, GG, Msw, 10-3, 1 1/16mT, 1:46 . B-Regan Wright & don gibb (NY.). *1/2 to Tribal Jewel($574,713).

Creative Cause–On the Menu by Canadian Frontier; CANADIAN PRIDE, g, 3, SA, Msw, 10-4, 6 1/2f, 1:15 4/5. B-Brereton C. Jones (KY.). $250,000 ’18 KEESEP.

Dominus–Leading the Way (ARG) (G1), by Brancusi; LORD BRANCUSI, g, 3, GG, Msw, 10-4, 6f, 1:09 3/5. B-Spendthrift Farm, LLC (KY.). $15,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Lead To Win (ARG)(G3).

Friesan Fire–Perla Wisdom by Unbridled’s Song; LA PERLA, f, 3, MNR, Mcl 4000, 10-4, 5f, 1:01 4/5. B-Harmony Farm (KY.).

Khozan–Readybdancing by More Than Ready; APACHE, c, 3, GPW, Mcl 10000, 10-4, 6 1/2f, 1:16 2/5. B-Brent & Crystal Fernung, M. Sebastian, D. Flanagan & E. Cahalan (FL.). $15,000 2019 OBSJUN. *1/2 to Dupree($312,629).

Lea–Trading (FR) by Anabaa; UPHAM, c, 3, HAW, Mcl 15000, 10-4, 1m 70y, 1:42 4/5. B-William I. Mott (KY.).

Mission Impazible–Pink Lollipops by Silver Deputy; IMPAZIBLE DONNA, f, 3, BEL, Msw, 10-4, 6 1/2f, 1:17 2/5. B-Twin Creeks Farm (NY.).

Mission Impazible–Kettle’s Sister by More Than Ready; GENERALONAMISSION, g, 3, BEL, Mcl 40000, 10-4, 1 1/16mT, 1:44 3/5. B-Sequel Thoroughbreds & Twin Creeks Farm (NY.). $50,000 2019 OBSMAR. *1/2 to Vinceremos(G3$374,656).

Monhocracy–Brava Angel by Bravo Bull; SOYBEAN, f, 3, PRM, Mcl 10000, 10-4, 5 1/2f, 1:06 . B-Larry Hagemeier (IA.).

Mr. Nightlinger–Quick Embrace by Crafty Prospector; HUNTER QUICK, g, 3, RP, Mcl 20000, 10-3, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Hidden Springs Ranch LLC (OK.).

Munnings–Amiable Grace (SW$290,498), by Alphabet Soup; BEYOND MYBUDGET, f, 3, WO, Msw, 10-4, 7f, 1:22 2/5. B-William D. Graham (ON.). $105,000 ’18 KEESEP; $200,000 2019 OBSMAR.

Paynter–Dynaqueen by Dynaformer; NO COLLUSION, f, 3, CTM, Mcl 5000, 10-4, 1m, 1:39 4/5. B-Calumet Farm (KY.). $2,500 ’17 KEENOV.

Real Solution–Run Wild by Wild Rush; REAL WILD SOLUTION, f, 3, MTH, Mcl 12500, 10-4, 1 1/16mT, 1:45 3/5. B-Holly Jednacz Clark (KY.).

Shackleford–Vitae by Awesome Again; SUGAR SHACK QUEEN, f, 3, PRM, Msw, 10-4, 5 1/2f, 1:06 . B-Asiel Stable, LLC (IA.).

Stormy Atlantic–Strike Red by Smart Strike; RED STORM RISEN, g, 3, WO, Msw, 10-3, 7f, 1:22 2/5. B-Sam-Son Farm (ON.).

Tiznow–Izshelegal by Maria’s Mon; TIZLEGAL, f, 3, WO, Moc 25000, 10-4, 1 1/16m, 1:45 1/5. B-3R3 Racing LLC & WinStar Farm, LLC (KY.). $165,000 ’17 FTKNOV.

To Honor and Serve–Glencoe Girl by Giant’s Causeway; HONOR GIRL MISS, f, 3, PRM, Mcl 6250, 10-4, 6f, 1:11 2/5. B-Wynnstay LLC & H. Allen Poindexter (KY.). $4,000 ’18 KEESEP.

Too Much Bling–Island Artist by Artie Schiller; UPTOWNBLINGITHOME, f, 3, RP, Mcl 25000, 10-3, 5fT, :55 4/5. B-Jon Henningsgard & Dr. Marcus Hudka DVM (TX.).

Bluegrass Cat–Dark Mandate by Perfect Mandate; MY THREE KIDS, f, 4, GG, Mcl 8000, 10-4, 6f, 1:12 4/5. B-Andreas Psarras (CA.).

Bobalicious–Saysunray by Sundance Ridge; MEET MS BOBBI RAE, f, 4, CT, Mcl 12500, 10-3, 4 1/2f, :54 . B-Barbara Joan Belotti (WV.).

Bodemeister–Effie Trinket (MG2P$585,320), by Freud; EFFIEMEISTER, f, 4, GPW, Mcl 25000, 10-4, 5f, :59 . B-Calumet Farm (KY.). $5,000 ’17 KEESEP; $26,000 2018 OBSJUN.

Bodemeister–Rathmoon by Dixie Union; RATHMEISTER, f, 4, RP, Mcl 7500, 10-3, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Ann Marie Farm (KY.). $50,000 ’17 KEESEP; $7,500 2019 FTKFEB.

Eskendereya–Prado Girl by Rahy; TORAH’S BLESSING, g, 4, WO, Mcl 10000, 10-4, 6 1/2f, 1:17 2/5. B-Paul Buttigieg (ON.). C$12,000 ’17 ONTAUG.

Gotham City–Of Legal Age by Not for Love; LEGALITA, f, 4, GG, Msw, 10-3, 6f, 1:10 4/5. B-Daehling Ranch LLC (CA.).

Maclean’s Music–Water in the Pond by Medaglia d’Oro; EDWARD HE’S SOFINE, g, 4, MNR, Msw, 10-4, 1m, 1:45 1/5. B-English Range Farm (FL.).

Midnight Lute–Silverbulletfolly by Vindication; AGENT ZERO, g, 4, GG, Mcl 8000, 10-4, 1m, 1:38 4/5. B-Michael E. Pegram (KY.). $13,000 ’17 FTKOCT.

Modern Cowboy–West Coast Lady by West Acre; MODERN COWPOKE, g, 4, CT, Mcl 5000, 10-3, 7f, 1:31 . B-Charles Herbert Howard Jr. (WV.).

Animal Kingdom–Private Dining by Royal Academy; ANIMAL KINGSTON, g, 5, FX, Mcl 15000, 10-4, 2 1/8mT, 4:06 2/5. B-Fred W. Hertrich III (KY.).