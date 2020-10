North American Maiden Winners October 6

Can the Man–Sheza Sweet Lemon by Lemon Drop Kid; T D DANCE, c, 2, IND, Msw, 10-6, 1mT, 1:39 1/5. B-Sovereign Farm, LLC (KY.). $27,000 ’19 FTKJUL; $75,000 2020 OBSSPR.

Chipshot–Devons Cat by Abajo; LINE CALL, f, 2, ZIA, Msw, 10-6, 5 1/2f, 1:04 . B-Stephen R. Brown (NM.). $20,000 ’19 RUIAUG.

Fast Anna–Search the Church (G1P$251,845), by Holy Bull; FAST LANI, f, 2, PID, Mcl 20000, 10-6, 6f, 1:09 2/5. B-George Gary Guidry MD & W Dwayne Brown MD (LA.). $2,500 ’19 KEESEP.

Harry’s Holiday–Wiggle by Silver Buck; GUNFIGHTERJUSTICE, g, 2, IND, Msw, 10-6, 1m 70y, 1:48 . B-Justice Farm & Greg Justice (IN.). $15,000 ’19 FTKOCT.

Strong Mandate–Santorini Moon by Malibu Moon; AEGEAN SEA, f, 2, PRX, Msw, 10-6, 6f, 1:11 1/5. B-Marshall Gramm & Clay Sanders (PA.).

Wicked Strong–Sky o’ Blue by Henny Hughes; APPLICANT, g, 2, PRM, Mcl 25000, 10-5, 6f, 1:12 2/5. B-H. Allen Poindexter (IA.).

Animal Kingdom–Basaata by Dixieland Band; ABDAA, c, 3, PRX, Mcl 16000, 10-6, a7 1/2fT, :00 . B-Shadwell Farm, LLC (KY.).

Creative Cause–Pleasure Cat by Cat’s Career; SIR AGGRAVATOR, g, 3, TDN, Msw, 10-6, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Brereton C. Jones (KY.). $40,000 ’17 KEENOV; $50,000 ’18 KEESEP.

Curlin–Cassatt (G3$714,733), by Tapit; BOATING PARTY, c, 3, PRM, Msw, 10-5, 6f, 1:10 4/5. B-Elevage II, LLC (KY.). $300,000 ’18 FTSAUG.

Distorted Humor–Inclined to Dream by Aptitude; KENDALIN, f, 3, TDN, Msw, 10-6, 1m, 1:44 3/5. B-Eric T. Buckley, Tom Ryan, Meg T. Buckley & Distorted Humor Syndicate (KY.). $130,000 ’18 KEESEP.

Include–Absara by Street Hero; TURN TO ME SUCREE, f, 3, BTP, Mcl 12500, 10-6, 1m, 1:40 3/5. B-Thomas J. Young (KY.).

Midnight Lute–Schism by Pulpit; MIDNIGHT SPLIT, c, 3, ZIA, Msw, 10-6, 6f, 1:09 2/5. B-Columbiana Farm LLC (KY.). $100,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Rocket Time (MG1P$424,323).

Seville (GER)–M’s Punch by Two Punch; ORANGE PUNCH, g, 3, MNR, Msw, 10-5, 5f, :59 2/5. B-Dr. & Mrs. Thomas Bowman and John Price (MD.). $2,500 ’17 FTMDEC.

Smiling Tiger–Frisco Fog by Idiot Proof; LITTLE TIGER, f, 3, GRP, Mcl 5000, 10-5, 5f, 1:02 . B-Glen Road Racing & O J Jauregui (CA.). $1,200 ’18 BESOCT.

Street Boss–On Time Delivery by Tejano Run; TACKLE THE NORTH, f, 3, FE, Mcl 8000, 10-6, 5f, :59 2/5. B-Mark Richard Hughes (ON.). *1/2 to Ida Bambina (SP$283,347).

Fed Biz–Fattuma by Mizzen Mast; ARABIAN STORY, g, 4, IND, Mcl 5000, 10-6, 6f, 1:13 . B-International Equities Holding, Inc. (KY.).

Freud–Another Please by Flower Alley; MOLLY’S NIGHTHAWK, m, 5, FL, Mcl 5000, 10-6, 1m 40y, 1:46 3/5. B-Shamrock Racing Enterprises LLC (NY.).

It’s No Joke–Pocomo Princess by Lucky Lionel; PERSONAL SERVER, m, 5, BTP, Mcl 5000, 10-6, 1m 70y, 1:47 2/5. B-Sorrento Oaks Farm Inc (FL.).

Newport–Polarmetry by Distant View; POLAR’S GRACE, m, 5, PRM, Mcl 7500, 10-5, 6f, 1:12 4/5. B-Peppermint, LLC (IA.).