North American Maiden Winners October 7

Bodemeister–Embracing Hearts by Sky Mesa; FIRSTCADETE, g, 2, GPW, Mcl 25000, 10-7, 6 1/2f, 1:17 3/5. B-Dormellito Stud (KY.).

Bourbon Courage–Savannah Mist by Cosa Vera; THEDUKE OF HAZZARD, g, 2, DEL, Mcl 15000, 10-7, 1m, 1:41 3/5. B-Lady Olivia at North Cliff LLC (MD.). $12,000 ’19 FTMYRL.

Fed Biz–My Anguilla by Cherokee Run; MISS PARFAIT, f, 2, MTH, Mcl 20000, 10-7, 5 1/2f, 1:07 4/5. B-Debra Ann Shehadi (KY.).

Flat Out–Air Cover by War Pass; GEGE CONQUEST, c, 2, GPW, Mcl 16000, 10-7, 6f, 1:12 1/5. B-Maple Lane Farm (KY.). $8,500 ’19 OBSOCT.

Mshawish–Orinoquia by Whywhywhy; HITCH A RIDE, f, 2, DEL, Msw, 10-7, 6f, 1:11 4/5. B-The Elkstone Group LLC (MD.). $65,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Top Line Growth (MG1P$349,325).

Munnings–Encore Saritta by Consolidator; ARTISTIC ENDEAVOR, g, 2, PRX, Msw, 10-7, 1m 70y, 1:46 1/5. B-Mr. & Mrs. Rodman W. Moorhead III (PA.).

Nyquist–Proud Pearl by Proud Citizen; SLASHING, c, 2, GPW, Msw, 10-7, 1m, 1:40 4/5. B-Brereton C. Jones (KY.). $90,000 ’19 KEESEP.

Shackleford–Steady N Love by Not for Love; SHACKLED LOVE, c, 2, DEL, Msw, 10-7, 6f, 1:11 2/5. B-ZWP Stable & Non Stop Stable (MD.).

Summer Front–Empress of Gold by Empire Maker; SHEA D SUMMER, f, 2, GPW, Msw, 10-7, 6f, 1:10 2/5. B-Ocala Stud (FL.). $35,000 2020 OBSSPR.

Trappe Shot–Frivolous Pal by Not for Love; CONNIE TOO, f, 2, MNR, Msw, 10-6, 5 1/2f, 1:07 4/5. B-James A. Blackwell (MD.). $47,000 ’19 FTMYRL.

Uncle Lino–Easter Blossom by Speightstown; CLASSY AMERICAN, g, 2, PRX, Msw, 10-7, 6f, 1:12 2/5. B-Y. Kolybabiuk (PA.).

Abstraction–Clover Leaf Who by Quinton’s Gold; RAMA WHO, f, 3, ZIA, Mcl 10000, 10-6, 6f, 1:11 1/5. B-Sam E. Stevens (NM.).

Baryshnikov–Candy’s Joy by Candy Ride (ARG); CANDY EMPIRE, f, 3, IND, Mcl 10000, 10-7, 1m, 1:44 . B-Blaine Davidson (IN.).

Big Brown–Simpaticat by Tale of the Cat; GATTO MARRONE, r, 3, FL, Mcl 5000, 10-7, 5 1/2f, 1:07 2/5. B-Sterling Racing LLC (NY.).

Blame–Hop the Six by Artie Schiller; EMBRACE THE GRIND, g, 3, PID, Mcl 7500, 10-6, 1m 70y, 1:43 3/5. B-Cherry Valley Farm, LLC. (KY.).

Central Banker–Speculative Bubble by Sky Mesa; GROOVY LEMON PIE, c, 3, KEE, Mcl 30000, 10-7, 6 1/2f, 1:18 . B-Farfellow Farms Ltd. (FL.). $50,000 ’18 KEESEP.

Discreet Cat–Tuff Partners by Partner’s Hero; DISCREETLY TOUGH, f, 3, PRX, Msw, 10-7, 6 1/2f, 1:18 2/5. B-Pewter Stable (PA.).

Encaustic–Klassic Kayla by Regal Classic; VON ALDENBRUCK, g, 3, FL, Msw, 10-7, 6f, 1:13 4/5. B-Andiamo Farm (NY.).

Flat Out–Double D Appeal by Successful Appeal; FLAT OUT APPEALING, f, 3, BTP, Mcl 5000, 10-7, 5f, :59 3/5. B-Edward Brown & John Word (KY.).

Ghostzapper–Memento d’Oro by Medaglia d’Oro; HEALY’S HOPE, g, 3, PID, Mcl 15000, 10-7, 6f, 1:10 4/5. B-Old Tavern Farm (KY.). $240,000 ’18 KEESEP.

Lea–Cha Cha Ridge by Sky Mesa; CHA CHA EXPRESS, g, 3, BTP, Mcl 5000, 10-7, 1m 70y, 1:46 4/5. B-Nelson McMakin (KY.).

Marsh Side–Celtic Blessing by Mingun; FATIMA’S BLESSING, g, 3, MTH, Mcl 12500, 10-7, 1 1/16mT, 1:45 4/5. B-Laurence Danza & Mary Danza (NY.).

Mission Impazible–Bojangle Now by Tiznow; JERRY’S JUNKYARD, c, 3, FL, Mcl 5000, 10-7, 1m 40y, 1:47 4/5. B-Sequel New York, Twin Creeks & Best Foot Forward (NY.). $10,000 2019 OBSJUN.

Revoluta–Danzgal by Helmsman; SNICKER’N DAN, g, 3, GRP, Mcl 5000, 10-6, 5f, 1:01 . B-Teri L Beckner (OR.).

Street Boss–Where’s Poppa by Tiznow; HAVEULOSTYOURMIND, g, 3, EMD, Mcl 8000, 10-7, 6f, 1:10 1/5. B-Milan Kosanovich (FL.). $18,000 ’17 KEENOV; $30,000 ’18 WASAUG.

Street Sense–Isla by Unbridled’s Song; MULBERRY STREET, c, 3, KEE, Msw, 10-7, 1 1/8m, 1:51 2/5. B-Fred W. Hertrich lll (KY.). $175,000 ’18 FTSAUG.

Unbridled Express–Schefflera by Mutakddim; HITTHEFLOORRUNNING, f, 3, IND, Msw, 10-7, 6f, 1:12 4/5. B-Jeff Greenhill & Sherri Greenhill (IN.).

Big Brown–Lookin At Royalty by Lookin At Lucky; BIG LOOKER, f, 4, MTH, Msw, 10-7, 1 1/16mT, 1:47 1/5. B-Greg Sacco (NJ.).

Pioneerof the Nile–Enumclaw Girl by Katowice; MY CLAW, m, 5, MNR, Mcl 15000, 10-6, 5 1/2f, 1:08 . B-Terry C. Lovingier (CA.).