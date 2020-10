North American Maiden Winners October 8

Algorithms–Wildlife Festival by Seeking the Gold; ALGEBRAIC, c, 2, KEE, Mcl 20000, 10-8, 6f, 1:11 1/5. B-G. Watts Humphrey Jr. (KY.). $11,000 ’19 KEESEP.

Atta Boy Roy–Knight Club by Matty G; CLUB ROYALE, f, 2, EMD, Mcl 8000, 10-7, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Pat Chinn & Mullan Chinn (WA.).

Big Screen–Lyndenshire by Langfuhr; SAVVY LAYLA, c, 2, WO, Moc 25000, 10-8, 5fT, :58 1/5. B-Spring Farm (ON.). C$18,000 ’19 ONTAUG.

California Chrome–Wildcat Lily (G3$477,165), by D’wildcat; CALIFORNIA LILY, f, 2, WO, Msw, 10-8, 5 1/2f, 1:03 1/5. B-Perry and Denise Martin (KY.). $80,000 ’19 FTKJUL; $87,000 2020 OBSMAR; $35,000 2020 OBSSUM.

Carpe Diem–Ki Maniere (IRE) by Sadler’s Wells; KILLER DRESS, f, 2, DEL, Msw, 10-8, 7 1/2fT, 1:33 . B-Patchen Wilkes Farm, LLC (KY.). $25,000 ’19 KEESEP; $90,000 2020 OBSSPR.

Chitu–Justtellthestory by West Acre; JUST CHITU, g, 2, DEL, Mcl 15000, 10-8, 6f, 1:13 . B-Carol Hershe (FL.). $1,700 ’19 OBSJAN.

Chitu–With Elan by Offlee Wild; MANGROVE MAMMA, f, 2, GPW, Mcl 50000, 10-8, 6f, 1:12 1/5. B-Eric J. Wirth (FL.).

Commissioner–Brandys Secret ($392,595), by Secret Romeo; MISS EAU DE VIE, f, 2, KEE, Msw, 10-8, 1mT, 1:36 3/5. B-Hot Pink Stable & Skychai Racing LLC (KY.). *1/2 to Fancy Liquor(G2$465,050).

Handsome Mike–Erin’s World by Pomeroy; ADVANCE CASH, c, 2, GPW, Msw, 10-8, 6f, 1:11 1/5. B-Just For Fun Stable Inc. (FL.).

Last Gunfighter–Lipstick Pulpit by Pulpit; FAST DRAW KID, c, 2, PID, Msw, 10-8, 6f, 1:10 4/5. B-Linda Merritt (PA.).

Mshawish–Silent Emotion by Ghazi; FRANZ JOSEF, c, 2, PID, Msw, 10-7, 1m, 1:38 2/5. B-Mike Abraham (KY.). $40,000 ’19 FTKOCT. *1/2 to Unspoken Word(MSW$370,122) *1/2 to Emotional Kitten(G2$563,761).

Runhappy–Goforitmrsmiller by Speightstown; SHESHAPPY, f, 2, KEE, Mcl 40000, 10-8, 6 1/2f, 1:20 1/5. B-CFP Thoroughbreds LLC (KY.). $140,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Grade One($262,606).

Signature Red–Majestic Red by Rahy; RED EQUINOX, f, 2, WO, Moc 40000, 10-8, 6f, 1:10 3/5. B-Howard Walton (ON.).

Tonalist–Autumn Wedding by Runaway Groom; TONY’S TAPIT, c, 2, MNR, Msw, 10-7, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-H & E Ranch (KY.). $9,500 ’19 ARZNOV.

Upstart–Tres Chic by Harlan’s Holiday; SOCIAL CHIC, g, 2, CT, Msw, 10-8, 6 1/2f, 1:21 . B-James Franklin Miller (WV.).

We Miss Artie–Reggae Rose by Touch Gold; WHATMAKESSAMMYRUN, c, 2, BEL, Msw, 10-8, 7fT, 1:23 1/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.). $30,000 2020 OBSSPR. *1/2 to Shakhimat(MG3$516,711).

American Pharoah–Gloat by Mr. Greeley; CANADIAN PHAROAH, c, 3, WO, Moc 40000, 10-8, 1 1/16m, 1:45 2/5. B-Christine Hayden (ON.). $230,000 ’17 KEENOV; $310,000 ’18 FTKOCT.

Archarcharch–Jezebella by Wild Again; ARCH’S WILD, g, 3, RP, Mcl 7500, 10-7, 6f, 1:12 . B-Center Hills Farm (OK.). $14,000 ’18 OKCSUM. *1/2 to Balian(MSW$311,023).

Caleb’s Posse–Sapphire Sky (MSW$327,274), by Sky Mesa; CATCH THE SKY, f, 3, LRL, Mcl 10000, 10-8, 6f, 1:11 . B-Monhill Farm LLC. (NY.). $16,500 ’18 FTMOCT; $50,000 2019 FTMMAY; $12,500 2019 FTMWIN.

Curlin–Gamay Noir (MG3$346,866), by Harlan’s Holiday; VILLANELLE, f, 3, KEE, Msw, 10-8, 1 1/16m, 1:45 4/5. B-Summer Wind Equine (KY.). $300,000 ’18 KEESEP.

Daredevil–E. Judith by E Dubai; BEACH BABE, f, 3, BTP, Mcl 10000, 10-8, 6f, 1:14 1/5. B-Blazing Meadows Farm & WinStar Farm, LLC (OH.).

Daredevil–Sign Up by Mineshaft; OUR LITTLE DEVIL, f, 3, GPW, Mcl 12500, 10-8, 5fT, :57 3/5. B-Hurstland Farm & Alfred H. Nuckols III (KY.). $5,500 ’18 KEESEP; $21,000 2019 OBSJUN.

Empire Maker–Indian Tale by Tale of the Cat; SUGAR AND SASS, f, 3, IND, Msw, 10-8, 5fT, :57 . B-Don Alberto Corporation (KY.). $55,000 ’18 KEESEP; $125,000 2019 OBSMAR.

Fed Biz–Celibration Time by Henrythenavigator; TRUCKIN’ ON, g, 3, IND, Mcl 5000, 10-8, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Ledgerwood Farms & Fed Biz Syndicate (IN.). $15,000 ’18 FTKOCT.

Forty Tales–Circus Life by More Than Ready; CATZALIONBYTHETALE, g, 3, PID, Mcl 7500, 10-8, 6f, 1:10 3/5. B-Chester Broman & Mary R. Broman (NY.).

Gervinho–Bachelorette One by Perfect Mandate; TIME HEIST, g, 3, IND, Mcl 16000, 10-8, 5 1/2f, 1:06 . B-John W. Sadler Racing, Inc. (CA.). *1/2 to Mal Verde($353,573).

Langfuhr–Coco’s Mountain by Runto the Mountain; RAVEN MOON, g, 3, BTP, Msw, 10-8, 6f, 1:13 2/5. B-Doug Hobson & Cathie Hobson (OH.).

Lookin At Lucky–Perfectly Candid by Pleasantly Perfect; LIKEUONLYPRETTIER, f, 3, PEN, Msw, 10-7, 6f, 1:12 2/5. B-Arrowwood Farm (PA.).

Machen–Legendary Ridge by Cactus Ridge; NORTHERN RIDGE, g, 3, MNR, Msw, 10-7, 6f, 1:14 4/5. B-Geoffrey A Dixon & Jennifer A Johnson (WV.).

Malibu Moon–Sam’s Grindstone by Grindstone; INSTIGATED, g, 3, LRL, Mcl 16000, 10-8, 1 1/16m, 1:44 4/5. B-Erv Woolsey & Ralph Kinder & Spendthrift Stallions LLC (KY.). $195,000 ’18 FTKJUL.

Race Day–Buttercup Bay by Bluegrass Cat; MISS NOTORIOUS, f, 3, RP, Mcl 20000, 10-8, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-LW XXI, LLC (KY.). $95,000 ’18 FTKJUL.

Stormin Fever–Throne Seeker by Deputy Commander; SEEKING THE THRONE, f, 3, PEN, Mcl 7500, 10-7, 1m, 1:43 . B-Shanderella Stables & Mark Cohen (CA.).

Super Saver–Include Me Out (MG1$956,530), by Include; TWELTH MAN, g, 3, BEL, Msw, 10-8, 6f, 1:10 1/5. B-Samantha Siegel (KY.).

Temple City–Kazuri by First Defence; FINAL ROSE, g, 3, GG, Mcl 8000, 10-8, 6f, 1:11 2/5. B-Richard Barton Enterprises (CA.).

Temple City–Goldrush Girl by Political Force; LAKE PARIMA, f, 3, GPW, Mcl 20000, 10-8, 1mT, 1:39 1/5. B-Spendthrift Farm, LLC (KY.). $90,000 ’18 KEESEP.

Unbridled Express–La Nina Brava by El Nino; BRAVO EXPRESS, g, 3, IND, Msw, 10-8, 6f, 1:13 . B-Rancho Monarca, LLC (IN.).

Union Rags–Town Flirt by Speightstown; PIT BOSS, c, 3, KEE, Mcl 75000, 10-8, a7f, 1:27 3/5. B-Katierich Farms (KY.). $250,000 ’18 KEESEP.

Verrazano–Got Bling by Langfuhr; DIAMONDS N DEW, f, 3, TDN, Msw, 10-8, 5 1/2f, 1:08 1/5. B-Langsem Farm, Inc. (OH.). $30,000 ’18 FTKOCT. *1/2 to Touch of Bling($261,703).

War Power–Show Your Stuff by Showing Up; SHES GOT THE POWER, f, 3, EMD, Mcl 5000, 10-8, 1m, 1:39 3/5. B-Patricia J. Gibson (WA.).

Warrior’s Reward–Toxis by Street Sense; PEARLY QUEEN, f, 3, CT, Mcl 12500, 10-8, 7f, 1:27 3/5. B-Dixiana Farms LLC (KY.). $10,000 ’18 FTMOCT.

William’s Kitten–Vicki Jo by Mercer Mill; PERFECTINGTHEVIEW, f, 3, TDN, Msw, 10-8, 5 1/2f, 1:09 3/5. B-Eyes of a Child Stable (OH.).

Kitten’s Joy–In Full Compliance by Smart Strike; COMPLIANT, c, 4, BEL, Msw, 10-8, 1 3/8mT, 2:16 . B-Bloodstock Investment III (KY.). $95,000 ’16 KEENOV.

Lookin At Lucky–Stand N Be Counted by Pulpit; PRINCESS LUCKY, f, 4, BTP, Mcl 7500, 10-8, 6f, 1:13 . B-JSM Equine, LLC. (KY.). $22,000 ’17 KEEJAN.

Big Brown–Mama I’m Home by Wheaton; SIDD FINCH, g, 5, BEL, Mcl 40000, 10-8, 1mT, 1:37 4/5. B-Blue Flight, LLC (NY.). $8,000 ’15 FTNOCT.

Data Link–Nite in Rome by Harlan’s Holiday; ROSSMAN, g, 5, GG, Mcl 16000, 10-8, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Omega Farm, LLC. & Bally Breeders (KY.). $75,000 ’16 KEESEP. *1/2 to Stan the Man(MG2P$501,124).

Houseofroyalhearts–Jadedite by Cahill Road; SHERM, g, 5, EMD, Mcl 5000, 10-8, 1m, 1:38 3/5. B-Drew Baker, Jamie Baker & Don MacKenzie (WA.).