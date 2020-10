North American Maiden Winners October 9

Can the Man–Stellar Strength by Gone West; DONT FLOAT THE ICE, f, 2, GPW, Msw, 10-9, 5fT, :57 . B-Carolin A. von Rosenberg DVM (FL.). $37,000 2020 OBSSPR.

Coast Guard–Jasmine’s Melody by Artax; COASTAL JAZZ, c, 2, EMD, Mcl 25000, 10-8, 5f, :57 3/5. B-Ron Hagen & Nina Hagen (WA.). $28,000 ’19 WASAUG.

Curlin–Dreaming of Julia (G1$874,500), by A.P. Indy; MALATHAAT, f, 2, BEL, Msw, 10-9, 7f, 1:23 1/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). $1,050,000 ’19 KEESEP.

Empire Way–Kissmeimdanish by English Channel; VIKING QUEEN, f, 2, GPW, Mcl 25000, 10-9, 7 1/2fT, 1:32 3/5. B-Huntertown Farm LLC (KY.).

Gervinho–Georgia Blue by Exchange Rate; AFTER MIDNIGHT, f, 2, SA, Msw, 10-9, 1mT, 1:36 4/5. B-Keith Brackpool & Alice Bamford (CA.).

Goldencents–Boom Boom Dynamite by Langfuhr; DYN O MITE, c, 2, GG, Msw, 10-9, 1mT, 1:40 1/5. B-Thoroughbred Acadiana (KY.).

Indian Evening–Cell Line Forever by Globalize; KOWBOYKABIN, c, 2, EMD, Msw, 10-8, 6f, 1:10 2/5. B-George Todaro (CA.).

Kantharos–Thus by Tiznow; WINE ME UP BABY, f, 2, BTP, Msw, 10-9, 6f, 1:13 4/5. B-K. C. Garrett Farm (OH.). $10,000 ’19 FTKOCT.

Brethren–Ecstatic by Smart Strike; EXCALIBUR, g, 3, GPW, Mcl 10000, 10-9, 1m, 1:39 3/5. B-Arindel (FL.).

Carpe Diem–Cameron Crazies by Lion Heart; CAROLINA AIRNESS, c, 3, BTP, Mcl 5000, 10-9, 6f, 1:13 . B-Rustlewood Farm, Inc. (FL.). $75,000 2019 OBSAPR. *1/2 to Prudhoe Bay (G3$355,245).

Flatter–Sky Hosoya by Bluegrass Cat; FLATOYA, f, 3, KEE, Mcl 30000, 10-9, 6f, 1:12 . B-Pedro Gonzalez & George Herrera (KY.). $150,000 ’18 KEESEP.

Mucho Macho Man–Renegade Heat by Unusual Heat; NINA EN FUEGO, f, 3, GG, Mcl 20000, 10-9, 1mT, 1:39 2/5. B-George Krikorian (CA.).

Mucho Macho Man–Carmelita by North Light (IRE); CARMELITA’S MAN, c, 3, SA, Msw, 10-9, 1mT, 1:35 4/5. B-Richard Barton Enterprises & Robert Traynor (CA.). $23,000 ’18 BESOCT.

Nicanor–Falcon’s Eye by Mutakddim; NIC NIC BOOM, g, 3, LRL, Mcl 10000, 10-9, 6f, 1:12 . B-Little Man Farm (MD.).

Souper Speedy–Cassia Row by Dynaformer; SHOW SOME SKIN, f, 3, WO, Moc 25000, 10-9, 5 1/2f, 1:05 . B-Paul Baird (ON.). C$3,500 ’18 ONTAUG.

Uncle Mo–Grace Anatomy by Aldebaran; ANZIO BEACH, c, 3, BEL, Mcl 30000, 10-9, 1m, 1:37 1/5. B-Barronstown Stud (KY.). $250,000 ’18 KEESEP.

Uncle Mo–Eileen’s Dream by Bernardini; AVUNCULAR, f, 3, GPW, Msw, 10-9, 6 1/2f, 1:18 . B-CESA Farm (FL.). $250,000 ’18 KEESEP.

Wicked Strong–Kathern’s Kitten by Kitten’s Joy; TELEPHONE TALKER, c, 3, KEE, Msw, 10-9, 1 1/16mT, 1:42 3/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.).

Caleb’s Posse–Best Credentials by Yes It’s True; RISE UP REDHAWK, g, 4, RP, Msw, 10-8, 6f, 1:11 . B-Donnie K. VonHemel (OK.).

Acclamation (GB)–My Girl Anna (IRE) (G3), by Orpen; JUNE ANN (IRE), m, 5, BEL, Mcl 40000, 10-9, 6fT, 1:09 3/5. B-Corduff Stud & T. J. Rooney (IRE.). 92,000EUR ’16 GOFORB.

Artie Schiller–Shylock’s Daughter by Star Dabbler; UNCLE ARTIE, g, 5, RP, Msw, 10-8, 1 1/16mT, 1:43 4/5. B-Stoneview Farm, Inc. & Craig D. Upham (KY.).