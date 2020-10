North American Non-Graded Stakes Results Oct. 14

PREMIER STAR , c, 3, Tapiture–Letthetigerparty, by Hold That Tiger. ($105,000 ’18 KEESEP; $100,000 2019 OBSJUN). O-Sonata Stable, B-Charles H Deters (KY), T-Michael J. Trombetta, J-Paco Lopez, $60,000.

Johnny Ritt, g, 3, Weigelia–C J’s Little Girl, by Attorney. ($17,000 ’18 FTMOCT). O-Cash is King LLC and LC Racing LLC, B-Barbara Wheeler (PA), $20,000.

Meru, c, 3, Sky Mesa–Lady Lavery, by Elusive Quality. ($75,000 ’18 FTKOCT; $300,000 2019 OBSAPR). O-Colts Neck Stables LLC, B-Godolphin (KY), $10,000.