North American Non-Graded Stakes Results October 18

KALYPSO , f, 2, Brody’s Cause–Malibu Cove, by Malibu Moon. ($240,000 ’19 FTKJUL). O-Rockingham Ranch and David A Bernsen LLC, B-Spendthrift Farm, LLC (KY), T-Bob Baffert, J-Abel Cedillo, $46,500.

Queengol, f, 2, Flashback–Nechez Dawn, by Indian Charlie. ($22,000 ’18 KEENOV; $90,000 2020 OBSMAR). O-Saragol Stable Corp and Viana, Johana, B-John R Penn (KY), $15,500.

3—