North American Allowance Results Nov. 13

11—RAMSEY SOLUTION, g, 4, Real Solution–Dynarhythm, by Dynaformer. O-Ramsey, Kenneth L and Sarah K, B-Kenneth L Ramsey & Sarah K Ramsey (KY), T-Wesley A. Ward, J-Tyler Gaffalione, $53,096.13—Split the Wickets, c, 4, Gio Ponti–Goalkeeper, by Arch. ($18,000 ’17 KEESEP). O-Runnin’ Down A Dream Stable, LLC, B-Frank Penn & John Penn (KY), $18,400.4—Midnight Tea Time, g, 5, Midnight Lute–It’s Tea Time, by Dynaformer. O-Bella Cavello Stables LLC, B-Alex G Campbell, Jr Thoroughbreds, LLC (KY), $9,200.

CD, 9TH, AOC, $88,056, 3YO/UP, 1 1/16M, 11-13. Winning Time: 1:42 3/5 (ft)

1—JEANNIE’S BEEPBEEP, f, 4, Successful Appeal–Vonnegut, by General Meeting. O-Paradise Farms Corp and Staudacher, David, B-Kendel Standlee (KY), T-Michael J. Maker, J-Ricardo Santana, Jr., $51,388.8—Dance Rhythms, m, 5, Algorithms–Dance Over, by Hard Spun. O-Tagg Team Racing and Exelby, Randy, B-Marvin Little Jr (KY), $17,800.4—Mom’s Red Lipstick, f, 3, Race Day–Sweet Lorraine, by Warrior’s Reward. O-Lothenbach Stables, Inc (Bob Lothenbach), B-Lothenbach Stables Inc (KY), $8,900.

CD, 6TH, AOC, $86,567, 3YO/UP, F/M, 5 1/2F, 11-13. Winning Time: 1:03 3/5 (ft)

14—BACKSIDEOFTHEMOON, g, 8, Malibu Moon–Ballado’s Thunder, by Saint Ballado. O-Repole Stable, B-Doug Branham (KY), T-Rudy R. Rodriguez, J-Manuel Franco, $46,200.1A—Musical Heart, g, 5, Maclean’s Music–Leonessa, by Lion Heart. ($8,500 ’16 FTKFEB; $15,000 ’16 OBSAUG). O-Joseph Bucci, B-Sovereign Farm & Hill ‘N’ Dale Farm (KY), $16,800.13—Winston’s Chance, g, 7, Roaring Fever–Betty’s Chance, by Duckhorn. O-Char-Allie Stable and Haers, Kathy, B-Sherry Washburn (NY), $10,080.

AQU, 8TH, AOC, $84,000, 3YO/UP, 1 1/8M, 11-13. Winning Time: 1:52 1/5 (sy)

7—FULL IMPACT, c, 3, Street Sense–Four Gifts, by Even the Score. ($140,000 ’18 KEESEP). O-West, Gary and West, Mary, B-Barry Becker & Judith Becker (KY), T-Kelly J. Breen, J-Javier Castellano, $45,100.8—Twelth Man, g, 3, Super Saver–Include Me Out, by Include. O-Jay Em Ess Stable, B-Samantha Siegel (KY), $16,400.5—Blindwillie McTell, g, 4, Posse–Bold Child, by Flatter. O-Jerold L Zaro, B-Jerold Zaro (NY), $9,840.

AQU, 7TH, ALW, $79,540, 3YO/UP, 6 1/2F, 11-13. Winning Time: 1:17 1/5 (sy)

9—PATEGORY ONE, c, 3, Shakin It Up–Northern City, by City Zip. ($20,000 2019 OBSJUN). O-Ten Strike Racing, B-Cheryl Prudhomme & Michael Gallivan (NY), T-Juan Carlos Guerrero, J-Kendrick Carmouche, $39,600.3—Prince of Pharoahs, c, 3, American Pharoah–My Dixie Doodle, by Dixie Union. O-Bilinski, Darlene and Patten, Harry, B-Dr Jerry Bilinski & Harry Patten (NY), $14,400.10—Farragut, c, 3, Afleet Alex–Hoopskirt, by Birdstone. O-Thummps Racing Stable LLC and Jacoutot, Peter, B-Thummp’s Racing Stable LLC (NY), $8,640.

AQU, 6TH, ALW, $72,000, 3YO/UP, 1M, 11-13. Winning Time: 1:39 2/5 (sy)

2—LEWISFIELD, g, 6, Great Notion–Smart Crowd, by Crowd Pleaser. O-Linda L Zang, B-Linda Zang (MD), T-Jeff C. Runco, J-Horacio Karamanos, $34,827.7—Fiber and Emily, g, 5, Fiber Sonde–Crafty Emily, by Crafty Friend. O-William Earl Atkins, B-William Atkins (WV), $9,870.4—Reform School, c, 3, Munnings–Aspenglow, by Lion Hearted. ($8,000 ’18 FTMOCT). O-Crystal G Pickett, B-Nancy L Terhune & Ernest Frohboese (VA), $5,170.

LRL, 6TH, AOC, $58,327, 3YO/UP, 5 1/2F, 11-13. Winning Time: 1:03 (ft)

3 DH —FOOLISH HEART, f, 2, Chitu–R Crown Royalty, by Wildcat Heir. O-CCF Racing Stable, LLC, B-Clark Freeman (FL), T-Carlos A. David, J-Angel S. Arroyo, $19,660.5 DH —HARA, f, 2, Hard Spun–T. R. Indy, by Dixie Union. O-Briannjenn Racing LLC, B-Fred W Hertrich lll & John D Fielding (KY), T-Antonio Sano, J-Emisael Jaramillo, $14,760.1—Flash Town, f, 2, Flashback–Nospeightintended, by Speightstown. ($17,000 ’18 KEENOV; $15,000 ’19 OBSJAN). O-Terry Hutto, B-Cowboy Stables,LLC (KY), $4,320.

GPW, 7TH, AOC, $40,540, 2YO, F, 5F, 11-13. Winning Time: :59 (wf)

3—WENT WEST, c, 3, Union Rags–Spectacular Sky, by Sky Mesa. ($195,000 ’18 FTKOCT; $125,000 ’18 KEEJAN). O-Louie J Roussel III, B-Chappell Alpine Farm (KY), T-Louie J. Roussel, III, J-Emisael Jaramillo, $22,200.1—Frosted Grace, c, 4, Mark Valeski–Class, by Thunder Gulch. ($10,000 ’17 KEESEP). O-Reeves Thoroughbred Racing and Branch, William, B-Brereton C Jones (KY), $8,140.4—Lusitano, g, 5, Violence–La Dalila (CHI), by Milt’s Overture. O-Daniel L Walters, B-Don Alberto Corporation (KY), $4,440.

GPW, 8TH, AOC, $37,000, 3YO/UP, 6 1/2F, 11-13. Winning Time: 1:15 4/5 (wf)

1—CASH IN THE TICKET, g, 4, Flat Out–Sundayville Break, by Sunday Break (JPN). O-C R Trout, B-C R Trout (OK), T-C. R. Trout, J-Luis S. Quinonez, $21,768.4—Please the Court, c, 3, Conveyance–Our Laughing Lady, by Zensational. ($3,000 ’18 FTKOCT; $15,000 2019 OBSJUN). O-Wedington Thoroughbreds, B-Rob Auerbach (KY), $5,881.12—Euromantic, g, 3, Euroears–Saka, by Air Commander. O-Bar VH Ranch, B-Theresa Hanson (OK), $4,885.

RP, 6TH, ALW, $35,775, 3YO/UP, 6 1/2F, 11-12. Winning Time: 1:17 2/5 (ft)

5—CURLIN’S JOURNEY, m, 5, Curlin–Kiss My Swiss, by Swiss Yodeler. O-Crognale, Antonio, Crowley, Michael and Dullano, Fred, B-Pay Me Stables (KY), T-Dallas E. Keen, J-Sophie Doyle, $20,298.1—Confessing, f, 4, Scat Daddy–Accusation, by Royal Academy. ($160,000 ’16 KEENOV; $875,000 2018 OBSMAR). O-Phoenix Thoroughbred, LTD, B-Hunter Valley Farm (KY), $6,766.2—Fool’s Paradise, m, 5, Pioneerof the Nile–Useewhatimsaying, by A.P. Indy. ($75,000 ’16 KEESEP; $130,000 2017 OBSMAR). O-M and M Racing (Mike Sisk), B-Calumet Farm (KY), $3,721.