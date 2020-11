North American Allowance Results Nov. 17

13—KRUNCH, f, 4, Jimmy Creed–Northern Kraze, by Aljabr. ($6,000 ’16 KEENOV). O-Spiess Stable LLC and Klopp, Randy, B-Deann Baer & Greg Baer DVM (IN), T-Randy L. Klopp, J-Santo Sanjur, $28,980.14—Angel At War, m, 6, Shackleford–Down by Law, by Awesome Again. ($15,000 ’15 FTKOCT). O-James H Glassmeyer, B-Mike Lauffer (KY), $6,900.3—Picante Caliente, m, 7, El Corredor–Amanda’s Crown, by Crown Ambassador. ($2,000 ’14 FTKFEB; $1,400 2015 ESLOCT). O-Willowbrook Stables, Ltd (Neiman) and Carden, Jerry, B-Swifty Farms Inc (IN), $4,830.

IND, 5TH, AOC, $44,160, 3YO/UP, F/M, 5F, 11-17. Winning Time: :57 4/5 (ft)

1—SHANGHAI SUPERFLY, g, 4, Shanghai Bobby–Wicked Wish, by Gold Case. O-Kernan, Jr, Morris E, Yo Berbs and Jagger Inc, B-ThornDale Stable LLC (KY), T-Jamie Ness, J-Frankie Pennington, $24,000.5—Star Sign, g, 4, Verrazano–Path of Thunder, by Thunder Gulch. O-Jack J Armstrong, B-Chelston (KY), $8,000.4—Perfect Daydream, c, 3, Imagining–Shoe Babe, by Mutakddim. O-PCC Stable, B-E Marie Morrison (PA), $6,160.

PRX, 9TH, ALW, $42,510, 3YO/UP, 6F, 11-17. Winning Time: 1:11 4/5 (ft)

1—RIA MUNK, m, 5, Paynter–Alpha Mama, by Unbridled’s Song. ($165,000 ’16 KEESEP). O-Lo Hi Stable and Drown, Jeff, B-Camas Park Stud (KY), T-Rodolphe Brisset, J-Alex L. Canchari, $19,500.10—Liraz, f, 3, American Pharoah–Jemima’s Pearl, by Distorted Humor. ($33,000 2019 KEEJAN). O-Rosedown Racing Stables, LLC, B-Hunter Valley Farm (KY), $6,500.12—Lady Oxbow, m, 5, Oxbow–Isabeau’s Elegance, by Dixie Union. ($17,000 2019 KEEJAN). O-Robert Webster, B-Classic Oaks Farm (KY), $3,250.

IND, 3RD, AOC, $32,500, 3YO/UP, F/M, 1M 70Y, 11-17. Winning Time: 1:44 3/5 (ft)

5—FINE MATE, g, 5, Denman (AUS)–D Fine Okie, by Burbank. O-Richter Family Trust, B-Richter Family Trust (OK), T-Donnie K. Von Hemel, J-Luis S. Quinonez, $18,198.1—Carlea’s Dream, g, 3, Lea–Beat the Street, by Corinthian. ($100,000 ’18 ESLYRL). O-Carl R Moore Management LLC, B-Time Will Tell LLC (LA), $6,066.9—Stage Ready, g, 4, More Than Ready–Always Auditioning, by Mizzen Mast. ($70,000 2018 FTMMAY). O-Hit The Board Stables and Ward, Danny, B-Fred W Hertrich III (KY), $3,336.

RP, 7TH, ALW, $30,500, 3YO/UP, 1MT, 11-17. Winning Time: 1:36 4/5 (gd)

11—CHIKARA, f, 4, First Samurai–Song of My Heart, by Songandaprayer. ($100,000 ’17 KEESEP). O-N 2 Win Racing, B-Gary Tussey (KY), T-W. Bret Calhoun, J-Ramon A. Vazquez, $17,796.12—Broadway Burn, f, 3, Wilburn–Broadway News, by Forestry. O-Dream Walkin Farms, Inc, B-Dream Walkin Farms Inc (KY), $5,932.10—Shabam, f, 4, Kela–Chasin Mason, by Barkerville. O-Dorothy Erban, B-Dorothy Erban (MN), $3,263.