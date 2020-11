North American Allowance Results November 14

AQU, 6TH, ALW, $82,000, 3YO/UP, 1 1/16MT, 11-14.

9—

GRADED ON A CURVE, g, 4, Noble Mission (GB)–Sarah’s Pleasure, by Street Cry (IRE). ($80,000 ’17 FTNAUG). O-Klaravich Stables, Inc, B-Larry Goichman (NY), T-Chad C. Brown, J-Javier Castellano, $45,100.

11—

Scanno, r, 3, Bernardini–Sarah Lynx (IRE), by Montjeu (IRE). O-Don Alberto Stable, B-Don Alberto Corporation (KY), $16,400.

7—

Junkanoo, c, 4, Scat Daddy–Emma Carly, by Unbridled’s Song. ($360,000 ’17 KEESEP). O-e Five Racing Thoroughbreds, B-Tom Evans, Tenlane Farm & Oratis (KY), $9,840.