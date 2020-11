North American Allowance Results November 18

CD, 8TH, AOC, $82,538, 3YO/UP, F/M, 1M, 11-18.

10—

KIM K, f, 4, Will Take Charge–Trip for A. J., by Trippi. ($100,000 ’17 FTKJUL; $335,000 2018 BES2YO). O-Rockingham Ranch, B-Lynn B Schiff (KY), T-Steven M. Asmussen, J-Ricardo Santana, Jr., $51,388.

11—

Figure It Out, f, 4, Paynter–Karly Rae, by Indian Charlie. ($9,500 ’17 OBSOCT; $37,000 2018 OBSAPR). O-Joel Politi, B-Alex Lieblong & JoAnn Lieblong (KY), $17,800.

12—

Singita Dreams, f, 4, First Samurai–Sassy’s Dream, by Flower Alley. O-Rigney Racing, LLC, B-Rigney Racing LLC (KY), $8,900.