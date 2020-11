North American Allowance Results November 22

AQU, 7TH, ALW, $72,000, 3YO/UP, 1 1/16MT, 11-22.

1—

SANCTUARY CITY, c, 3, Temple City–Considerate, by Leroidesanimaux (BRZ). O-Messina, Edward J and Butler, William J, B-Edward J Messina & William Butler (NY), T-James W. Ferraro, J-Kendrick Carmouche, $39,600.

8—

Advanced Strategy, c, 3, Karakontie (JPN)–Athehsa, by Big Brown. ($125,000 ’18 KEESEP). O-Gainesway Stable (Antony Beck), B-Gainesway Thoroughbreds Ltd (NY), $14,400.

10—

More Like It, g, 3, More Than Ready–Dance Craze, by Mizzen Mast. ($40,000 ’18 OBSOCT; $65,000 2019 OBSAPR). O-Our Sugar Bear Stable LLC, B-Jeff Drown (NY), $8,640.