North American Allowance Results November 29

DMR, 5TH, AOC, $62,500, 3YO/UP, 1 1/16MT, 11-29.

10—

SHADOW SPHINX, g, 5, Pioneerof the Nile–Manx Cat, by Forest Wildcat. O-Drummond, Lee and Drummond, Lynn, B-Grade 1 Bloodstock & Halcyon Farm &Equine Equity Partners, LLC (KY), T-Mark Glatt, J-Flavien Prat, $35,400.

9—

Whisper Not (GB), c, 3, Poet’s Voice (GB)–Poyle Meg (GB), by Dansili (GB). (4,000gns ’17 TATDEC; 20,000EUR ’18 TATIRE; 90,000gns 2020 TATAGS). O-Dunn, Christopher T and Peskoff, Jeremy, B-Cecil and Miss Alison Wiggins (GB), $11,800.

1—

Maestro Dearte, g, 6, Sidney’s Candy–Artistry, by Theatrical (IRE). ($60,000 ’14 KEENOV; $80,000 ’15 KEESEP; $130,000 2016 OBSAPR). O-Estate of Sharon Alesia, Burns Racing LLC, Ciaglia Racing LLC, Christensen, Robin and Hudock, Dan, B-Davant Latham & WinStar Farm, LLC (KY), $7,080.