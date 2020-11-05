North American Allowance Results November 5

|CD, 9TH, AOC, $93,912, 3YO/UP, 1MT, 11-5.
|9—
|FROSTMOURNE, g, 6, Speightstown–Leaning Tower, by Theatrical (IRE). O-Green Lantern Stables LLC, B-Green Lantern Stables, LLC (KY), T-Eddie Kenneally, J-Joel Rosario, $54,808.
|5—
|Made You Look, h, 6, More Than Ready–Night and Day, by Unbridled’s Song. ($360,000 ’15 KEESEP; $190,000 2017 FTKHRA). O-Rigney Racing, LLC, B-The Robert and Beverly Lewis Trust (KY), $19,000.
|8—
|Snapper Sinclair, h, 5, City Zip–True Addiction, by Yes It’s True. ($30,000 ’16 KEESEP; $180,000 2017 OBSAPR). O-Bloom Racing Stable LLC (Jeffrey Bloom), B-K & G Stables (KY), $9,500.
|Winning Time: 1:36 4/5 (gd)
|CD, 5TH, ALW, $84,035, 3YO/UP, F/M, 1 1/8M, 11-5.
|2—
|MARKET RUMOR, f, 3, Afleet Alex–Taylor Street, by Street Sense. O-Bloch, Randall L and Six Column Stables, LLC, et al, B-Randy Bloch, et al (KY), T-Ian R. Wilkes, J-Chris Landeros, $50,240.
|3—
|Tempers Rising, f, 3, Bayern–Marchmont, by Mountain Cat. ($50,000 ’17 KEENOV; $70,000 ’18 KEESEP). O-Stanley, Mark H and Stanley, Nancy W, B-Dr Bryan Boone DVM (KY), $17,400.
|7—
|First Course, f, 3, Curlin–Dyning Out, by Dynaformer. ($250,000 ’18 KEESEP). O-G Watts Humphrey, Jr, B-Rashit Shaykhutdinov (KY), $8,700.
|Winning Time: 1:51 (ft)
|LRL, 7TH, ALW, $45,906, 3YO/UP, F/M, 7F, 11-5.
|1—
|BOBBY’S GOLDENGIRL, f, 3, Shanghai Bobby–Dressed in Gold, by Black Tie Affair (IRE). O-Oh Happy Days Stable, B-Old Dominion Thoroughbreds & Kathryn Nikkel (KY), T-Kelly Rubley, J-Julian Pimentel, $23,940.
|2—
|Sarah’s Treasure, m, 7, Eskendereya–Fittingly Smart, by Smart Strike. O-Steven L Walfish, B-Mrs Frank P Wright (MD), $11,466.
|7—
|Miss Charisma, f, 3, Munnings–Charisma, by Eskendereya. ($55,000 ’18 KEESEP). O-Harold Lerner LLC, AWC Stables, Nehoc Stables, Akman, Scott K and Braverman, Paul, B-Adel Mourad Lozasika & Tarek Adel SIka (KY), $4,620.
|Winning Time: 1:23 1/5 (ft)
|GPW, 6TH, AOC, $43,000, 3YO/UP, F/M, 5F, 11-5.
|3—
|CAT’S ASTRAY, m, 6, Gone Astray–Dicey Cat, by Cat Thief. O-Larry A Bell, B-Larry A Bell (FL), T-Juan D. Arias, J-Ronald Dale Allen, Jr., $26,500.
|4—
|Sayonara Baby, f, 3, Munnings–Dixie Sovereignty, by Dixieland Band. ($5,000 2019 OBSAPR). O-305 Solutions, Inc, B-Larry Alan Wynn (FL), $8,960.
|7—
|Foxy Mischief, m, 5, Into Mischief–Wife Support, by Distorted Humor. ($50,000 ’15 KEENOV; $80,000 ’16 KEESEP; $30,000 2017 OBSJUN). O-J Kent Sweezey, B-Hickstead Farm (FL), $4,300.
|Winning Time: :00 (gd)
|LRL, 4TH, ALW, $37,450, 3YO/UP, F/M, 1M, 11-5.
|8—
|GALE, f, 3, Tonalist–Windy Forecast, by Stormy Atlantic. ($175,000 ’17 FTKNOV; $200,000 ’18 FTSAUG; $450,000 2019 FTFMAR). O-Bridlewood Farm, Eclipse Thoroughbred Partners and LaPenta, Robert V, B-R S Evans (MD), T-Jonathan Thomas, J-Sheldon Russell, $19,950.
|3—
|Stickingtogether, f, 3, Great Notion–Who Did It and Run, by Polish Numbers. O-Richard L Golden, B-Sycamore Hall Thoroughbreds, LLC (MD), $7,350.
|4—
|Steady Love, f, 3, Buffum–Steady N Love, by Not for Love. O-Magic Stable, LLC, B-ZWP Stable & Non Stop Stable (MD), $3,850.
|Winning Time: 1:34 4/5 (ft)
|GPW, 7TH, AOC, $37,400, 3YO/UP, 1M, 11-5.
|5—
|RALSTON, c, 3, Tapiture–Foxbeau, by Bluegrass Cat. O-LLP Performance Horse, LLC, B-Alejandro Leon (KY), T-Carlos A. David, J-Paco Lopez, $21,600.
|1—
|Glory of Florida, c, 4, Dialed In–Sail Cloth, by Mizzen Mast. ($28,000 2018 OBSJUN). O-Johnson, Troy and Lo, Charles, B-SJT Racing Stables LLC (FL), $9,320.
|3—
|Danville, g, 3, Temple City–Point Judith, by Black Mambo. O-Kenneth E Fishbein, B-Robert C Roffey Jr (KY), $3,960.
|Winning Time: 1:36 3/5 (gd)
|IND, 7TH, ALW, $34,500, 3YO/UP, 1MT, 11-5.
|1—
|LEADING THE CHARGE, g, 3, Suntracer–Dashel, by Cashel Castle. O-Team Block, B-Team Block (IN), T-Robert E. Dobbs, Jr., J-Santo Sanjur, $20,700.
|3—
|Fever Temple, g, 4, Temple City–Cecilia’s Fever, by Stormy Atlantic. O-Jim Edgar, B-Jim Edgar (IN), $6,900.
|5—
|Clearing Waivers, g, 3, Awesome Patriot–Julep Tulip, by Flower Alley. O-Horseshoe Racing LLC, B-Horseshoe Racing , Llc (IN), $3,450.
|Winning Time: 1:39 3/5 (fm)
|PEN, 9TH, ALW, $32,480, 3YO/UP, 5 1/2F, 11-4.
|7—
|TYLER, g, 5, Rimrod–Last Valentine, by Devil His Due. O-Elbert L Fenimore, B-Norris E Gelman (PA), T-Elbert Fenimore, J-Edilberto Rodriguez, $20,160.
|9—
|Interesting Legacy, g, 6, Yes It’s True–Princess Legacy, by Saint Ballado. O-Double Bogey Racing, B-Thomas G McClay (PA), $6,720.
|5—
|Shanghaischool, c, 3, Shanghai Bobby–Ever Always, by Mr. Nugget. O-Peter Kazamias, B-Dennis A Drazin (KY), $3,080.
|Winning Time: 1:04 3/5 (ft)
|RP, 7TH, ALW, $32,177, 3YO/UP, F/M, 1MT, 11-4.
|4—
|VALENTINES DAY, f, 3, Summer Front–Castanea, by Horse Chestnut (SAF). ($20,000 ’18 KEESEP). O-Love Partnership Interests LP, B-Indian Creek (KY), T-W. Bret Calhoun, J-Lindey Wade, $18,249.
|7—
|Brandons Babe, f, 3, Fed Biz–Camille Garey, by Street Cry (IRE). O-Tackett, Bruce G and Schlansky, Desra, B-Lantern Hill Farm LLC (KY), $6,083.
|6—
|Alternative Slew, f, 4, Alternation–Imadancingslew, by Evansville Slew. O-Walter M Jones, B-Walter M Jones (OK), $5,023.
|Winning Time: 1:36 (fm)
|MNR, 8TH, ALW, $17,622, 3YO/UP, 1M, 11-4.
|9—
|BREVET OFFICER, g, 4, Field Commission–Whatbaby, by Congrats. O-JSR Stables, Inc, B-Dennis Foster (FL), T-Jake S. Radosevich, J-Luciano Hernandez, $10,324.
|8—
|Strong Heart, g, 3, Amwaal–Wild Heart, by El Corredor. O-Royal Oak Farm, B-Jennifer Ann Johnson & Jerry Johnson (WV), $3,560.
|7—
|Warrior’s Remark, g, 4, Warrior’s Reward–Proud Mover, by Proud Citizen. ($10,000 ’16 KEENOV). O-Denis Cluley, B-Deann Baer & Greg Baer DVM (IN), $1,780.
|Winning Time: 1:43 3/5 (ft)a
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