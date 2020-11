North American Graded Stakes Results November 21

ONTARIO DERBY (G3), WO, $102,346, 3YO, 1 1/8M, 11-21.

1—

FIELD PASS, c, 3, Lemon Drop Kid–Only Me, by Runaway Groom. ($37,000 ’18 FTMOCT). O-Three Diamonds Farm, B-Mark Brown Grier (MD), T-Michael J. Maker, J-Kazushi Kimura, $57,283.

2—

Belichick, c, 3, Lemon Drop Kid–Game (FR), by Montjeu (IRE). ($300,000 ’18 KEESEP). O-NK Racing and LNJ Foxwoods, B-Sean Fitzhenry (ON), $22,913.

8—

Malibu Mambo, c, 3, Point of Entry–Polyantha Rose, by Tiznow. O-Stronach Stables, B-Adena Springs (ON), $11,457.

Also Ran: Mighty Heart, Mnemba Island, Deviant, Dune of Pilat (FR), Lucky Curlin.

Winning Time: 1:48 1/5 (ft)

Margins: 1, HF, 2HF.