North American Graded Stakes Results November 27

CLARK S. (G1), CD, $500,000, 3YO/UP, 1 1/8M, 11-27.

8—

BODEXPRESS, c, 4, Bodemeister–Pied a Terre, by City Zip. O-Top Racing, LLC, Global Thoroughbred and GDS Racing Stable, B-Martha Jane Mulholland (KY), T-Gustavo Delgado, J-Rafael Bejarano, $282,100.

3—

Code of Honor, c, 4, Noble Mission (GB)–Reunited, by Dixie Union. O-WS Farish, B-W S Farish (KY), $91,000.

9—

Owendale, c, 4, Into Mischief–Aspen Light, by Bernardini. ($200,000 ’17 KEESEP). O-Rupp Racing, B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY), $45,500.

Also Ran: Coastal Defense, Mr Freeze, Silver Prospector, By My Standards, Bourbon Calling, Crafty Daddy, Title Ready, Multiplier, Aurelius Maximus, Plus Que Parfait, Phantom Currency.

Winning Time: 1:49 (ft)

Margins: 1, 1, NK.