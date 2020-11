North American Graded Stakes Results November 28

SEABISCUIT H. (G2), DMR, $203,500, 3YO/UP, 1 1/16MT, 11-28.

5—

COUNT AGAIN, g, 5, Awesome Again–Count to Three, by Red Ransom. O-Agave Racing Stable and Sam-Son Farm, B-Sam-Son Farm (ON), T-Philip D’Amato, J-Juan J. Hernandez, $120,000.

12—

Flavius, h, 5, War Front–Starformer, by Dynaformer. O-Juddmonte Farms, Inc, B-Juddmonte Farms Inc (KY), $40,000.

9—

Next Shares, g, 7, Archarcharch–Two Dot Slew, by Evansville Slew. ($87,000 ’14 FTKOCT; $190,000 2017 KEENOV). O-Baltas, Debby, Baltas, Richard, Ivarone, Julia C, Iavarone, Michael, McClanahan, Jerry, Peskoff, Jeremy, Robershaw, Ritchie and Taylor, Mark, B-Buck Pond Farm, Inc (KY), $24,000.

Also Ran: Anothertwistafate, Bowies Hero, Spirit Animal, Majestic Eagle, Blitzkrieg, Imperador (ARG), My Boy Jack, Camino Del Paraiso, One Bad Boy.

Winning Time: 1:40 4/5 (fm)

Margins: 3/4, 3/4, 1.