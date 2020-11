North American Maiden Winners Nov. 12

Algorithms–Shawl by Medallist; THE METHOD, g, 2, GPW, Mcl 16000, 11-12, 1m, 1:41 1/5. B-Leverett S. Miller & Linda B. Miller (FL.). $7,500 ’19 OBSJAN; $30,000 ’19 OBSOCT.

Bayern–My Sparkling Arch by Arch; LETSGOANDGETTHEDO, f, 2, MNR, Msw, 11-11, 5f, 1:01 4/5. B-Theta Holding 1, Inc. (KY.).

Bodemeister–Stowe White by Not for Love; MISS COMEDIAN, f, 2, AQU, Mcl 40000, 11-12, 6 1/2f, 1:21 . B-Joanne T. Nielsen (NY.). $25,000 ’19 FTNAUG.

Competitive Edge–Shopped Out by Mineshaft; COMPETITIVE SPEED, f, 2, GPW, Mcl 25000, 11-12, 6 1/2f, 1:18 3/5. B-White Fox Farm (KY.). $5,000 2020 OBSSUM.

Giant Gizmo–Princess Pick by Bold Executive; LEAVE IT WITH ME, f, 2, WO, Moc 25000, 11-12, 6 1/2f, 1:19 2/5. B-Goldmart Farms, Inc (ON.).

Goldencents–Charlies Love by Indian Charlie; COHODES, c, 2, PEN, Mcl 16000, 11-11, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Robert Clements & Irene Clements (KY.). $60,000 2020 OBSSPR.

Haynesfield–Q’ Viva by Tribal Rule; QUIPO, g, 2, GG, Mcl 8000, 11-12, 5f, :58 4/5. B-Baseline Equine LLC (CA.).

Laoban–One Look by Henny Hughes; UNO, c, 2, AQU, Msw, 11-12, 6f, 1:12 1/5. B-Spruce Lane, Built Wright, Lynn Farm,Will Robbins, Copper Beach et al. (NY.). $3,000 ’19 FTKOCT; $255,000 2020 OBSSUM.

Medaglia d’Oro–Callista by Tapit; BARISTA, f, 2, CD, Msw, 11-12, 1mT, 1:38 4/5. B-Courtlandt Farm (KY.). $100,000 ’19 KEESEP.

Mosler–Pilgrims Trail by Oratory; NATTY BEAU, g, 2, LRL, Mcl 16000, 11-12, 6f, 1:11 3/5. B-Country Life Farm & Estate of Mildred Wilson (MD.).

Outwork–Hot Coffee by Burning Roma; ABROGATE, f, 2, CD, Msw, 11-12, 6f, 1:10 2/5. B-Sandra Sexton & Silver Fern Farm (KY.). $75,000 ’18 KEENOV; $270,000 ’19 KEESEP.

Palace Malice–Here Music by Dehere; GODS BLESSING, g, 2, GPW, Mcl 25000, 11-12, 7f, 1:25 3/5. B-Lee P. Mauberret & Cheryl Mauberret (KY.). $70,000 ’19 FTKOCT.

Temple City–Forever Discreet (AUS) by Bernardini; SHE’S FOREVER, f, 2, CD, Mcl 50000, 11-12, 7f, 1:25 1/5. B-Spendthrift Farm, LLC (KY.). $2,200 ’19 KEESEP.

Twirling Candy–Diva’s Seastar by Broken Vow; SIDETOWN, c, 2, CD, Mcl 50000, 11-12, 6 1/2f, 1:18 . B-Randy Taylor (KY.). $20,000 ’19 FTKOCT; $65,000 2020 OBSSUM.

Carpe Diem–Weekend Whim by Distorted Humor; SEIZE THE DAY, g, 3, PEN, Mcl 12500, 11-11, 1m, 1:40 2/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.). *1/2 to New Money Honey(MG1$1,516,857).

Fast Anna–Unbridled Grace by Unbridled Jet; WUDDA U THINK NOW, g, 3, AQU, Msw, 11-12, 6f, 1:12 1/5. B-Mina Equivest LLC (NY.). $60,000 ’18 FTNAUG.

Grazen–Miss Sea Cup by Sea of Secrets; GRAZED MY BISCUITS, g, 3, MNR, Mcl 4000, 11-11, 5 1/2f, 1:09 3/5. B-Rockingham Ranch (CA.).

James Street–Firendesire by Blazonry; BLAZING FIREFLIES, f, 3, IND, Msw, 11-12, 5 1/2f, 1:07 1/5. B-Blue Diamond Horseshoe LLC (IN.).

Munnings–Send the Limo by Tiz Wonderful; TEN HURDLES, f, 3, RP, Mcl 7500, 11-11, 1m, 1:41 3/5. B-Charles H. Deters (KY.). $3,200 ’18 KEESEP.

Pollard’s Vision–Hosanna Hit by Formal Gold; HUNK OF A HIT, g, 3, RP, Mcl 7500, 11-11, 1m, 1:41 3/5. B-C. R. Trout (OK.).

Seville (GER)–Cat Bird by Dance With Ravens; SEVILLA SANGRIA, f, 3, LRL, Mcl 16000, 11-12, 6f, 1:13 1/5. B-Roland Farm (MD.). $14,000 ’18 FTMOCT.

Soaring Empire–No Rhyme Or Reason by Full Mandate; LOFTY REASON, f, 3, PEN, Mcl 7500, 11-11, 6f, 1:13 . B-Dr. Cary A. Shapoff (NY.).

Souper Speedy–Dance for Us by Monashee Mountain; ELEANOR POWELL, f, 3, WO, Moc 25000, 11-12, 1 1/16m, 1:47 . B-Minshall Farms (ON.). C$10,000 ’18 ONTAUG.

Souper Speedy–Noir Velours by Tunerup; PLEATHER JACKET, f, 3, WO, Mcl 5000, 11-12, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Frank Di Giulio Jr. (ON.). *1/2 to Velvet Snow(MSW$374,579).

Street George–Malibu Allison by Orientate; TIM’S STREET GIRL, f, 3, GG, Mcl 12500, 11-12, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Greg C. James (CA.).

Take Charge Indy–Dattts Regal by Mr. Greeley; PREMIER WISH, f, 3, CD, Mcl 50000, 11-12, 6f, 1:10 2/5. B-C.Kidder, N.Cole, R.Kinder,E.Woolsey &P.Needham (KY.). $18,000 ’17 KEENOV; $50,000 ’18 FTKJUL.

Uncle Mo–Theyskens’ Theory (G3), by Bernardini; FASHION MO, f, 3, IND, Msw, 11-12, 1 1/16mT, 1:46 . B-AR Enterprises, LLC. (KY.).

United States–Tribecky by Saint Liam; TRI SAINT LORENZO, g, 4, AQU, Mcl 25000, 11-12, 1m, 1:40 3/5. B-Dianette Rivas & Sharon Hodges (FL.).