North American Maiden Winners Nov. 13

Exaggerator–Betty’s Solutions by Eltish; GAGETOWN, c, 2, CD, Msw, 11-13, 6f, 1:10 1/5. B-SF Bloodstock LLC (KY.). $170,000 ’18 KEENOV. *1/2 to Include Betty(G1$789,780).

He’s Had Enough–Mom’s Image by Stormy Atlantic; PELUCHIN CHIN, g, 2, GPW, Mcl 16000, 11-13, 6 1/2f, 1:19 4/5. B-Lucy Edwards & Randell Edwards (FL.). $2,500 2020 OBSJAN.

Malibu Moon–Patti O’Rahy by Rahy; BACK RING LUCK, g, 2, CD, Mcl 30000, 11-13, 1 1/16m, 1:45 3/5. B-Lester Kwok & Dr. Naoya Yoshida (KY.). $32,000 ’19 KEESEP.

Noble Mission (GB)–Underway by Giant’s Causeway; GATOR SHINING, c, 2, DMR, Msw, 11-13, 5fT, :56 3/5. B-St. Elias Stables, LLC (KY.). $18,000 ’18 KEENOV; $45,000 2020 OBSSPR.

Paynter–Zeenut by Mingun; MISS LESLIE, f, 2, LRL, Mcl 25000, 11-13, 5 1/2f, 1:05 . B-Maxis Stable (KY.).

Vancouver (AUS)–Christie’s Ready by More Than Ready; HIT THE WOAH, f, 2, AQU, Msw, 11-13, 6f, 1:11 3/5. B-Rock Ridge Thoroughbreds (KY.). $150,000 ’19 KEESEP.

Archarcharch–Lady Carolyn by After Market; FIND YOUR BOAZ, g, 3, LRL, Mcl 10000, 11-13, 1 1/16m, 1:47 2/5. B-WinQuest Thoroughbreds, LLC (KY.). $1,000 ’17 KEENOV; $1,500 ’18 FTMOCT.

Awesome Again–Tiz a Mistress by Cee’s Tizzy; U S S LOIS, f, 3, GPW, Mcl 16000, 11-13, 1m, 1:41 . B-Adena Springs & Richard Barton Enterprises (KY.). $15,000 ’18 KEEJAN. *1/2 to Tiz a Minister(G3$481,530).

Justin Phillip–Silent Fright by Yes It’s True; CHILL HAZE, g, 3, GPW, Mcl 10000, 11-13, 6 1/2f, 1:17 . B-Castleton Lyons (KY.). $37,000 ’18 FTKJUL; $100,000 2019 OBSAPR.

Super Saver–Dixie Twist by Indian Charlie; BUCKY, g, 3, CD, Mcl 15000, 11-13, 1m, 1:37 3/5. B-Mark Stansell (KY.). $75,000 ’18 KEESEP.

Take Charge Indy–Divine Heart by Divine Park; DIVINE MARTHA, f, 3, GPW, Mcl 35000, 11-13, 6 1/2f, 1:16 3/5. B-Whisper Hill Farm LLC (KY.). $140,000 ’18 OBSOCT.

Tapiture–Countess Clare by Sun King; MY NAME IS PHRED, g, 3, CD, Mcl 15000, 11-13, 1m, 1:36 3/5. B-Robert Losey (KY.). $25,000 ’18 FTKJUL.

Tapiture–Cool Contest (IRE) by One Cool Cat; COOL STUFF, f, 3, LRL, Msw, 11-13, 7f, 1:25 . B-Isabella de Tomaso (NJ.).

Dialed In–Her Lady Grace by Lord Carson; BREES BAYOU, g, 4, AQU, Mcl 20000, 11-13, 6f, 1:12 3/5. B-Donald L. Brown Jr. (PA.). $80,000 ’17 FTKJUL; $70,000 ’17 FTMWIN; $175,000 2018 FTFMAR. *1/2 to Wildcat Cartridge(MSP$266,659).

Kipling–Kim D by With Approval; YIP YIP KIP, g, 4, RP, Mcl 25000, 11-12, 7 1/2fT, 1:31 1/5. B-Center Hills Farm (OK.). $3,500 ’17 HERTHB. *1/2 to United Patriot(MSW$287,995).

Midnight Lute–Jax El by Unusual Heat; MIDNIGHT JAMBOREE, f, 4, DMR, Mcl 20000, 11-13, 1m, 1:40 3/5. B-Madeline Auerbach & Bob Baffert (KY.). $30,000 ’17 KEESEP. *1/2 to Dr. Dorr(G2$526,077).

Sea of Secrets–Lady’s Champagne (ARG) by Lord Hailey; GENTLEMAN’S SECRET, g, 4, GG, Mcl 5000, 11-12, 5f, :58 . B-Victory Rose Thoroughbreds, Inc. (CA.).

Unusual Heatwave–Limited Passion by Cactus Creole; BUY WAVE BUY, f, 4, DMR, Msw, 11-13, 1mT, 1:36 . B-Jerry Engelauf (CA.).