North American Maiden Winners Nov. 17

Dialed In–Star of Glory by Unbridled; MISS INHOFE, f, 2, IND, Mcl 10000, 11-16, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Deann Baer & Greg Baer DVM (IN.). $35,000 ’19 FTKOCT.

Midshipman–Costly ($277,056), by Mutakddim; HIGH COST OF LIVIN, f, 2, RP, Msw, 11-17, 6f, 1:11 3/5. B-R. Lee Edwards (KY.). $5,000 ’19 KEESEP.

Milwaukee Brew–Conquest Archangel by Blame; BLAME IT ON BREW, f, 2, RP, Msw, 11-17, 1m, 1:40 2/5. B-English Range Farm (KY.). $4,000 2020 OBSSUM.

Mr. Nightlinger–Dynamic Delux by Yankee Victor; YANKEE INDIAN, g, 2, RP, Mcl 20000, 11-17, 6f, 1:12 1/5. B-Center Hills Farm (OK.). $5,500 ’19 HERNOV.

Vancouver (AUS)–Soleil Rouge by E Dubai; BATTLE BLING, f, 2, IND, Msw, 11-16, 1m, 1:39 3/5. B-Royal Oak Farm, LLC & E. Kiely (KY.). $47,000 ’18 KEENOV; $110,000 ’19 KEESEP.

Jimmy Creed–Jodys Deelite by Afternoon Deelites; RUNAWAY DREAM, f, 3, IND, Mcl 10000, 11-16, 6f, 1:13 . B-Reagan Toothaker & Spotted pony stable LLC (KY.). *1/2 to Super Doc($258,803) *1/2 to Mr. Misunderstood(G2$967,176).

Latent Heat–Burst of Life by Soto; WRANGLERED, g, 3, RP, Msw, 11-17, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Lori L. Bravo (OK.).

Munnings–Successful Slew by Successful Appeal; MUNI MUNI SLEW, g, 3, RP, Mcl 7500, 11-17, 6f, 1:11 . B-C. R. Trout (KY.). *Full to Hailstorm Slew(MSW$325,807).

Strong Mandate–High Wire by Street Cry (IRE); IT’S MANDATORY, g, 3, IND, Mcl 16000, 11-17, 1m 70y, 1:43 1/5. B-SJT Racing Stable LLC (KY.). $57,000 2019 OBSAPR. *1/2 to True Royalty(G3).

Top Hit–Sasha B by Is It True; IZZY B, f, 3, IND, Mcl 7500, 11-17, 6f, 1:14 . B-Barbara Eakin & Shelly Nance (AZ.).