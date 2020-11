North American Maiden Winners November 1

Air Force Blue–Lady Haddassah by Whywhywhy; HADDASSAH, g, 2, WO, Msw, 11-1, 1m 70y, 1:42 2/5. B-Al Ulwelling & Bill Ulwelling (ON.).

Anchor Down–Afleet Lover by Northern Afleet; ANGKOR, c, 2, CD, Msw, 11-1, 6f, 1:10 . B-Wynnstay LLC & H. Allen Poindexter (KY.). $250,000 ’19 KEESEP.

Bayern–Bitter Lemon by Lemon Drop Kid; XTREME MAYHEM, c, 2, LRL, Msw, 11-1, 6f, 1:11 4/5. B-Theta Holding 1, Inc. (KY.). $70,000 ’18 KEENOV; $75,000 ’19 OBSOCT; $80,000 2020 FTMTYO.

Bodemeister–Wallstreetmadness by Rahy; CHATTER BOX, c, 2, HAW, Msw, 11-1, 1mT, 1:40 3/5. B-Omega Farm, LLC. & Bally Breeders (KY.). $20,000 ’18 KEENOV; $31,000 ’19 FTMYRL.

Can the Man–Miki’s Melody by Aptitude; HAILEY’S MELODY, f, 2, RP, Msw, 11-1, 1m, 1:39 2/5. B-Susan M. Forrester (KY.). $15,000 ’19 FTKOCT.

Creative Cause–Stainless Kitten by Kitten’s Joy; SILVER MAPLE, f, 2, MNR, Msw, 11-1, 6f, 1:14 2/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.). $5,000 ’19 KEESEP.

Dialed In–Fizzy Pink (GB) by Singspiel (IRE); PINK FIZZ, f, 2, GPW, Mcl 25000, 11-1, 5f, :58 4/5. B-Brandywine Farm & Jim & Pam Robinson (KY.).

Dramedy–Dear to All by Tale of the Cat; OUT OF SORTS, f, 2, LRL, Msw, 11-1, 6f, 1:11 3/5. B-James A. Justiss (KY.). $1,000 ’19 FTKOCT.

Exaggerator–Ghost Flower by Ghostzapper; GHOST STALKER, c, 2, BEL, Mcl 50000, 11-1, 6 1/2f, 1:19 1/5. B-Glen View Oaks, LLC (KY.). $105,000 ’19 KEESEP.

Gemologist–Lomaki (G3), by A.P. Indy; LOMAKI’S GEM, c, 2, WO, Msw, 11-1, 1m 70y, 1:44 2/5. B-Chiefswood Stables Limited (ON.).

Idiot Proof–Strait Jazz by English Channel; PROOF OF JAZZ, f, 2, GG, Mcl 8000, 11-1, 5f, :58 3/5. B-Victory Rose Thoroughbreds, Inc. (CA.).

Mizzen Mast–Nikki’s Choice by Forestry; HOISTTHEMAINSAIL, c, 2, CD, Mcl 50000, 11-1, 1 1/16m, 1:46 . B-Aaron Sones (KY.). $25,000 ’18 KEENOV; $130,000 2020 OBSSPR.

Outwork–Free as Tristan by Crafty Friend; WORK OUT, c, 2, BEL, Msw, 11-1, 1m, 1:37 . B-Dixie Farm (NY.). *1/2 to Associate(G1P$352,677) *1/2 to Amberjack(MSW$384,386).

Palace Malice–Skye Silver by Badge of Silver; GO MIKE, c, 2, GPW, Mcl 25000, 11-1, 7f, 1:25 4/5. B-Jack Swain (KY.). $33,000 ’18 KEENOV; $12,000 ’19 KEESEP.

Silver Tree–Undefeated Mind by Discreetly Mine; SILVER SUN, g, 2, LRL, Mcl 10000, 11-1, 6f, 1:12 3/5. B-Vegso Racing Stable (FL.).

Soldat–Worldly Heiress by Wildcat Heir; ENSIGN PARKER, g, 2, GPW, Mcl 50000, 11-1, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Richard Dunn (FL.).

Speightstown–Hit It Rich (MG3$521,810), by Smart Strike; ISLAND TREASURE, f, 2, BEL, Msw, 11-1, 1 1/16mT, 1:50 1/5. B-Stuart S. Janney, III LLC (KY.). *1/2 to Profiteer(G3P$305,053).

Speightstown–Treasure by Medaglia d’Oro; ULTIMATE, c, 2, CD, Msw, 11-1, 5f, :58 2/5. B-Peter E. Blum Thoroughbreds, LLC (KY.).

The Big Beast–I’mclassyandsassy by Master Command; SASSY BEAST, f, 2, GPW, Mcl 25000, 11-1, 6f, 1:12 2/5. B-Alex Lieblong & JoAnn Lieblong (FL.). *1/2 to Family Biz(SP$258,986).

Tourist–One Across by El Corredor; AUTISM SAVANT, c, 2, GG, Mcl 20000, 11-1, 1 1/16mT, 1:47 1/5. B-John B. Penn (FL.). $14,000 ’19 OBSOCT; $12,000 2020 OBSSPR.

Union Rags–Miss Squeal by Smart Strike; SPIELBERG, c, 2, DMR, Msw, 11-1, 1m, 1:38 . B-G. Watts Humphrey Jr. (KY.). $1,000,000 ’19 KEESEP.

War Front–A Little Bit Sassy (G2P$318,182), by More Than Ready; PIZZAZZ, f, 2, DMR, Msw, 11-1, 1mT, 1:35 3/5. B-Bass Stables, LLC (KY.).

Empire Maker–Washington Bridge (G2$273,502), by Yankee Gentleman; SMART CALL, c, 3, CD, Mcl 15000, 11-1, 6f, 1:10 2/5. B-Don Alberto Corporation (KY.). $240,000 ’18 KEESEP.

Gallant Son–Cichetari Miss by With Approval; GALLANT WARREN, g, 3, GG, Msw, 11-1, 1 1/8mT, 1:50 3/5. B-Warren T. McGrath (CA.).

Girolamo–Piano Bar by Carson City; FEATURE ACT, g, 3, LRL, Mcl 10000, 11-1, 1 1/16m, 1:46 4/5. B-Robert T. Manfuso (MD.). $2,500 ’18 FTMOCT. *1/2 to Tizzarunner(G3P$324,448).

Mr Speaker–Gelato by Dance Brightly; MR. COOL, g, 3, WO, Moc 40000, 11-1, 5f, :58 . B-Hope Stock Farm (ON.).

Munnings–Attainment by Broken Vow; PROVOCATIVE PRINCE, g, 3, CTM, Msw, 11-1, 7f, 1:23 2/5. B-Bar None Ranches Ltd. (KY.).

New Year’s Day–Five Star Legacy by Vindication; SACRA HOXEN, g, 3, HAW, Mcl 6250, 11-1, 6f, 1:12 1/5. B-Foundations Farm (KY.).

Paddy O’Prado–True Chick by Yes It’s True; CHOLLIMA, f, 3, DMR, Mcl 20000, 11-1, 6f, 1:12 1/5. B-Ken D’Oyen (KY.). $14,000 2019 FTCJUN.

Red Rocks (IRE)–Valera by Quiet American; SIR NUISANCE, g, 3, MNR, Mcl 15000, 11-1, 6f, 1:15 1/5. B-Ronald G. McPeek (KY.).

Run Away and Hide–Bob’s Barb by Lord Avie; ALL INCLUSIVE, g, 3, WO, Moc 25000, 11-1, 6f, 1:09 4/5. B-Andy Stronach (ON.). C$25,000 ’18 ONTAUG.

Signature Red–Essence of Silver by Essence of Dubai; RED RETURN, g, 3, WO, Mcl 10000, 11-1, 1 1/16m, 1:48 2/5. B-Howard Walton (ON.).

Special Rate–Pinwheel by Kingmambo; WILLY SPECIAL CATS, g, 3, RP, Mcl 7500, 11-1, 7f, 1:25 4/5. B-Theophilus Adams Scales Jr. &Charley Deonta Adams Scales (OK.). $9,500 2019 TEXAPR.

Tapiture–Successful Show by Successful Appeal; GREAT FACES, g, 3, RP, Msw, 11-1, 5 1/2f, 1:05 . B-Jack Schuyler & Kevin Keiser (OK.).

Uncle Mo–Engaged by Malibu Moon; GOOD NEWS, f, 3, HAW, Msw, 11-1, 6f, 1:12 4/5. B-Peter E. Blum Thoroughbreds, LLC (KY.).

Union Rags–Ellesmere by Tabasco Cat; BRIEFCASE BULLY, c, 3, CD, Msw, 11-1, 1m, 1:35 4/5. B-Chadds Ford Stable, LLC, John Gardiner & Frank McEntee (KY.). $145,000 ’18 KEESEP; $45,000 2019 OBSJUN. *1/2 to Carnacks Choice(G3P$286,957) *1/2 to Bridgetown(MG3$993,700) *1/2 to Clement Rock(MSW$300,351).

War Front–Good Vibes by Unbridled’s Song; WAR PATH, c, 3, DMR, Msw, 11-1, 1mT, 1:34 1/5. B-Good Vibes Syndicate (KY.). *Full to Intelligence Cross(G3).