North American Maiden Winners November 14

Big Screen–Executive Affair by Bold Executive; CRUDEN BAY, g, 2, WO, Moc 40000, 11-14, 6 1/2f, 1:16 4/5. B-Spring Farm (ON.). C$45,000 ’19 ONTAUG. *1/2 to Cooler Mike (G1P$484,280) *Full to Sav (G1P$294,926).

Cyber Secret–All About Allie (MSW$311,798), by Storm and a Half; MRS. BEANS, c, 2, RP, Msw, 11-13, 1m, 1:40 3/5. B-Sanders Brothers (AR.).

Flashback–Twilight Lightning by Pride of Burkaan; RUTHIES RACER, f, 2, DMR, Mcl 32000, 11-13, 5 1/2f, 1:06 . B-Keith Lancaster (KY.). $20,000 ’19 KEESEP.

Ghostzapper–Dynaire by Dynaformer; WOLFIE’S DYNAGHOST, c, 2, AQU, Msw, 11-14, 7f, 1:24 2/5. B-Woodslane Farm (KY.). *1/2 to Sadler’s Joy (G1$2,648,160).

Honor Code–Doubled by Exchange Rate; HONORIFIQUE, f, 2, CD, Msw, 11-14, 1m, 1:36 3/5. B-Nancy Shuford (KY.). $110,000 ’19 KEESEP.

Khozan–Lemons and Roses by Any Given Saturday; KHOZANDO, c, 2, GPW, Mcl 25000, 11-14, 6f, 1:11 4/5. B-Brent Fernung, Crystal Fernung & BSW Bloodstock LLC (FL.). $3,000 ’19 OBSJAN; $21,000 2020 OBSSUM.

Liam’s Map–Twinkling by War Chant; MOONLITE STRIKE, c, 2, GPW, Msw, 11-14, 7f, 1:23 2/5. B-Brushy Hill, LLC (KY.). $120,000 ’19 KEESEP.

More Than Ready–Dance Craze by Mizzen Mast; HALPERT, c, 2, AQU, Msw, 11-14, 6f, 1:13 3/5. B-Kindred Stable, Inc (NY.).

Moro Tap–Dot Product by Langfuhr; TAP THE DOT, c, 2, RP, Msw, 11-13, 5 1/2f, 1:06 . B-Jinger Clemmer (OK.). $5,700 ’19 HERNOV.

Not This Time–Coolenoughtosizzle by Songandaprayer; IT’S SIZZLING TIME, g, 2, LRL, Mcl 25000, 11-14, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-James W. Terdik (FL.). $1,000 ’19 FTMYRL.

Quality Road–Unforgettable by Empire Maker; ORIGINAL, c, 2, AQU, Msw, 11-14, 1 1/16mT, 1:47 . B-Peter E. Blum Thoroughbreds, LLC (KY.). $250,000 ’19 FTKOCT; $425,000 2020 OBSSPR.

Sky Mesa–Vida Bonita by Midnight Lute; DEL MAR FLASH, f, 2, DMR, Msw, 11-14, 5fT, :57 4/5. B-Red Barons Barn, LLC, Rancho Temescal LLC & Vaya Con Suerte LLC (CA.).

Sky Mesa–American Armada by Quiet American; DRONE SWARM, g, 2, WO, Moc 25000, 11-13, 6 1/2f, 1:18 1/5. B-Minshall Farms (ON.).

Street Boss–Sahara Wind by A.P. Indy; GOTE GO, f, 2, WO, Msw, 11-14, 1 1/16m, 1:44 4/5. B-William Harrigan (KY.).

Will Take Charge–Riboletti by Distorted Humor; ANN IN THE MIDDLE, f, 2, CD, Mcl 30000, 11-14, 1 1/16m, 1:46 2/5. B-Three Chimneys Farm, LLC (KY.).

Bourbon Courage–Uncanny Nikol by Outflanker; WATCHTHEBOURBON, g, 3, PEN, Mcl 7500, 11-13, 1m 70y, 1:46 3/5. B-Lady Olivia at North Cliff LLC (MD.).

Daddy Nose Best–Master’s Miss by Master Command; MISS DADDY, f, 3, LA, Mcl 3500, 11-13, 4 1/2f, :53 2/5. B-B&G Stables (CA.).

Ghostzapper–Grand Glory by Distorted Humor; SUPERSTITION, f, 3, DMR, Msw, 11-14, 5fT, :56 . B-WinStar Farm, LLC (KY.). $850,000 ’18 KEESEP. *Full to Gloryzapper (G3).

Hard Spun–Tangelo by Square Eddie; ROCKING REDHEAD, f, 3, DMR, Msw, 11-14, 1mT, 1:33 4/5. B-Reddam Racing LLC (KY.). $50,000 ’18 KEESEP; $90,000 2019 OBSJUN.

Into Mischief–Ricketyracketyruss by Borrego; YES TO MISCHIEF, f, 3, WO, Msw, 11-14, 6 1/2f, 1:17 . B-Pollock Farms (KY.). $400,000 2019 OBSMAR.

Iqbaal–Deserving Honor by Honour and Glory; SHE’S HONORABLE, f, 3, HAW, Mcl 5000, 11-13, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Wesley Ward (FL.).

Kantharos–Wac by Lost Soldier; BOOYAKASHA, g, 3, LRL, Mcl 16000, 11-14, 6f, 1:11 . B-Norman Dellheim & Gary Mesnick (FL.). $28,000 ’18 OBSOCT; $30,000 2020 OBSJAN.

Medaglia d’Oro–Bend by Arch; HELL BENT, g, 3, WO, Moc 25000, 11-13, 1 1/16m, 1:46 3/5. B-Claiborne Farm (KY.). $400,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Clearly Now (MG3$1,145,674) *1/2 to Bendable (G3$256,845).

Street Sense–Wildlife Festival by Seeking the Gold; THOMASVILLE, f, 3, CD, Mcl 15000, 11-14, 1m, 1:38 3/5. B-G. Watts Humphrey Jr. (KY.). $30,000 2020 FTKHRA.

Wilburn–Dana My Love (champion in Puerto Rico), by City Zip; BURNING LOVE, g, 3, WO, Mcl 15000, 11-13, 6 1/2f, 1:16 3/5. B-James Everatt, Janeane Everatt & Arika Everatt-Meeuse (ON.). C$1,300 ’17 ONTNOV.

Flat Out–Mystic Charm by War Pass; GOBOLDLY, g, 4, LA, Mcl 3500, 11-13, 4 1/2f, :53 . B-Cypress Bend Farm (NY.).