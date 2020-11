North American Maiden Winners November 16

Santiva–Excell With Elle by Slew the Surgeon; PORKETTA, f, 2, IND, Msw, 11-16, 1m 70y, 1:46 4/5. B-Bradley Mahaffey & Sylvia Mahaffey (IN.).

Temple City–More for Jill by More Than Ready; COVENANT LADY, f, 2, IND, Msw, 11-16, 1m, 1:43 2/5. B-Crowning Point Farm & Casa De Caballos (IN.). $9,500 ’19 FTKOCT.

Not Phone (ARG)–Harford Hill by Marquetry; BARNACLE BOY, g, 3, RP, Mcl 7500, 11-16, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Claypool Ranch LLC (OK.).

E Dubai–Wellofaprize by Pure Prize; RYDER ROCKET, c, 4, RP, Mcl 20000, 11-16, 7f, 1:24 4/5. B-Stephen Baker (LA.).

Justice for Auston–Joniffer by Arromanches; NATTY NORA, f, 4, IND, Mcl 10000, 11-16, 6f, 1:13 3/5. B-Walter T. Bates (IN.).