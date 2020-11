North American Maiden Winners November 18

Creative Cause–Bring Me Love by Bring the Heat; CREATIVE LOVE, f, 2, PRX, Mcl 25000, 11-18, 6f, 1:15 . B-J. R. Ward Stables LLC (KY.).

Hello Broadway–Aiden’s Lil Devil by Richter Scale; DEM A WONDER, f, 2, GPW, Msw, 11-18, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-Rohan Crichton (FL.).

Into Mischief–Midnight Bliss by Midnight Lute; BLISSFUL BEHAVIOR, f, 2, PRX, Msw, 11-18, 6f, 1:14 2/5. B-Blackstone Farm, LLC (PA.).

More Than Ready–Majorelle by Mizzen Mast; CREDIT ENHANCEMENT, f, 2, CD, Mcl 30000, 11-18, 6f, 1:11 1/5. B-Kendall E. Hansen, M.D. Racing, LLC (KY.). $180,000 ’19 KEEJAN.

Verrazano–Flor de Amelia by Cape Town; VERRY AMELIA, f, 2, IND, Msw, 11-18, 5 1/2f, 1:06 . B-Rancho Monarca, LLC (IN.).

Violence–Thatcher by Giant’s Causeway; EMIT, c, 2, GPW, Mcl 25000, 11-18, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Patrick A. Randal, Robert K. Randal &Jared A. Hughes (KY.). $26,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Our Super Freak (MG1P$313,970).

Danza–Electrick Kitty by Tale of the Cat; WHISKEY CHASER, g, 3, IND, Mcl 7500, 11-18, 6f, 1:12 . B-Brandywine Farm & Jim & Pam Robinson (KY.). $61,000 ’18 KEESEP.

Jack Milton–Kokand Cousin by Kokand; MOSBY’S RANGER, g, 3, MNR, Msw, 11-17, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Susan S. Cooney (MD.).

Red Rocks (IRE)–The Gardener by Royal Academy; GALILEO’S ROCK, g, 3, IND, Mcl 25000, 11-18, 6f, 1:12 3/5. B-Hidden Springs Farm (IN.).

Street Sense–Kiawah Cat by Lemon Drop Kid; BEACHWALKER, g, 3, CD, Msw, 11-18, 1 1/4m, 2:03 4/5. B-Godolphin (KY.). $30,000 2020 FTKHRA.

Turbo Compressor–Market Price by Touch Gold; TWINKIESANDTURNIPS, f, 3, GPW, Mcl 12500, 11-18, 5fT, :58 . B-Teamwork Racing Co. (FL.). $5,000 2019 OBSJUN.

Will Take Charge–Miss Kilroy by A.P. Indy; WILLA, f, 3, MNR, Msw, 11-17, 6f, 1:14 . B-Sun Valley Farm (KY.).

Kantharos–Hostility (MSW$401,829), by Devil His Due; COLD WARRIOR, g, 4, GPW, Mcl 12500, 11-18, 5fT, :58 1/5. B-Marion G. Montanari (FL.). $51,000 ’17 OBSOCT. *1/2 to Brothersofthetime (G2P$276,502).