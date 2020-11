North American Maiden Winners November 21

Big Bad Mike–Stretch the Breeze by Shore Breeze; THE GEEK, g, 2, HAW, Mcl 20000, 11-20, 6f, 1:12 3/5. B-Michael J. Ryan (IL.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Bourbon Courage–Lady Seagirl by Royal Academy; TAP THE BARREL, f, 2, AQU, Mcl 40000, 11-20, 6f, 1:13 3/5. B-Lady Olivia at North Cliff LLC (MD.). $14,000 ’19 FTMYRL; $35,000 2020 FTMTYO.

Can the Man–Legato by Where’s the Ring; LYRICAL GANGSTER, g, 2, WO, Moc 25000, 11-20, 1m 70y, 1:44 1/5. B-William B Thompson Jr. (VA.).

Candy Ride (ARG)–Miss Frost by Curlin; WHITE FROST, f, 2, AQU, Msw, 11-21, 1 1/16mT, 1:45 3/5. B-Gainesway Thoroughbreds Ltd. (KY.).

Cinco Charlie–Sassy Strike by Smart Strike; CINCONOLA, f, 2, PEN, Mcl 16000, 11-20, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Jason Hewitt & Cambrey Farm LLC (KY.). $13,000 ’19 OBSOCT; $10,000 2020 OBSSUM.

Dialed In–Got a Glow by Dehere; DIAL TO WIN, f, 2, GPW, Msw, 11-21, 6 1/2f, 1:18 2/5. B-Seagull Capital, LLC (KY.). *1/2 to Griff (SW$279,085) *1/2 to Sand Dancer (G2P$277,454).

Fed Biz–Adjust by Bodemeister; GARY DOING BIZ, f, 2, LRL, Mcl 10000, 11-21, 7f, 1:26 . B-Machmer Hall (KY.). $5,000 ’19 KEESEP; $10,000 2020 OBSSUM.

Fiber Sonde–Great Crowd by Great Notion; PEPPA STARR, f, 2, CT, Msw, 11-20, 4 1/2f, :52 2/5. B-W O Carlisle Jr. & John C Carlisle (WV.).

Flat Out–Arbeka by Mr. Greeley; EASY TO BLESS, f, 2, CD, Mcl 15000, 11-20, 6f, 1:11 2/5. B-Haymarket Farm LLC (KY.). $52,000 2020 OBSSUM.

Hard Spun–Strike It Rich (G3), by Unbridled’s Song; STRAW INTO GOLD, c, 2, AQU, Msw, 11-21, 1 1/16mT, 1:44 2/5. B-Waterville Lake Stables, Ltd LLC (NY.). *1/2 to Sea Foam (MSW$559,495).

Hard Spun–Miss Personality by Broken Vow; EXOTIC WEST, f, 2, DMR, Msw, 11-21, 6 1/2f, 1:18 2/5. B-Gary & Mary West Stables, Inc. (KY.).

Maclean’s Music–Valid Touche by Stephen Got Even; MAC DADDY TOO, c, 2, DMR, Mcl 80000, 11-21, 1mT, 1:37 3/5. B-Heart Hill Farms LLC (PA.). $52,000 ’19 FTMYRL.

Medaglia d’Oro–On Fire Baby (MG1$1,090,190), by Smoke Glacken; THREE TIPSY CHIX, f, 2, CD, Msw, 11-21, 6 1/2f, 1:18 1/5. B-Anita Cauley Breeding LLC (KY.).

Mineshaft–Hewlett Bay by Afleet Alex; A C EXPRESSWAY, c, 2, CD, Mcl 40000, 11-21, 6 1/2f, 1:17 2/5. B-Richlyn Farm (KY.).

Orientate–Flower Stall by Petionville; MEMORY BOUQUET, c, 2, PEN, Msw, 11-20, 6f, 1:11 4/5. B-Arrowwood Farm, Inc. (PA.).

Quality Road–Engaged by Malibu Moon; JEWEL, f, 2, GPW, Mcl 25000, 11-21, 5fT, :58 . B-Peter E. Blum Thoroughbreds, LLC (KY.). $87,000 ’19 KEESEP.

Race Day–U S Gold by U S Ranger; AUTHENTIC JUSTICE, g, 2, RP, Mcl 20000, 11-20, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Justice Farm & Greg Justice (IN.). $25,000 ’19 FTKOCT; $11,000 2020 FTMTYO.

Ready’s Image–Tizzy Fever by Tiznow; DANESSA BABY, f, 2, GPW, Msw, 11-20, 5fT, :57 2/5. B-Calumet Farm (KY.). $2,500 ’18 KEENOV; $47,000 2020 OBSMAR.

Souper Speedy–Negotiable by Hat Trick (JPN); LORENA, f, 2, WO, Moc 40000, 11-21, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Dr. Liam Gannon (ON.). C$50,000 ’19 ONTAUG.

Speightstown–Polish a Diamond by The Factor; BRILLIANT CUT, f, 2, DMR, Mcl 50000, 11-20, 6f, 1:12 2/5. B-McCauley Farm & Speightstown Syndicate (KY.). $160,000 ’18 KEENOV; $160,000 ’19 KEESEP.

Square Eddie–Cryptic by Indian Charlie; CROSSWORD, c, 2, DMR, Msw, 11-20, 5fT, :58 . B-Reddam Racing LLC (CA.). $100,000 2020 FTMTYO.

Strong Mandate–Always and Forever by Broken Vow; STRONG AZTECA, f, 2, GPW, Mcl 50000, 11-20, 6f, 1:13 . B-Jay Goodwin, Rick Smith & Deann Baer (KY.). $5,000 ’18 KEENOV; $20,000 ’19 OBSOCT.

Tapiture–Unbridled Harlan by Harlan’s Holiday; TAPPED TO THE MAX, g, 2, RP, Msw, 11-20, 5 1/2f, 1:03 3/5. B-Denis Malone (KY.).

The Big Beast–Sister Kathy by Belgravia; BEASTER, c, 2, GPW, Mcl 32000, 11-20, 6 1/2f, 1:17 3/5. B-Joanne Crowe (FL.). $13,000 ’19 OBSJAN; $10,000 ’19 OBSOCT.

Tizway–Samsal by Consolidator; KEEP GRINDING, c, 2, WO, Msw, 11-20, 1 1/16m, 1:44 4/5. B-Huntington Stud Farm Corp. (ON.). C$13,000 ’19 ONTAUG.

Tourist–Moon Meeting Too by Malibu Moon; JOURNEYTOTHEMOON, f, 2, LRL, Msw, 11-21, 6f, 1:11 1/5. B-Jory Sherman & Don Blowe (KY.). $35,000 ’18 KEENOV.

Tourist–My Christini by Flatter; OWEN’S TOUR GUIDE, f, 2, WO, Moc 40000, 11-20, 6 1/2f, 1:17 3/5. B-Joey Gee Thoroughbreds (ON.). C$5,000 ’19 ONTAUG.

Upstart–Park in Back by Majesticperfection; ROCK STAR PARKING, f, 2, CD, Mcl 150000, 11-20, 7f, 1:24 . B-Brereton C. Jones (KY.).

War Dancer–Talking Treasure (MSW$361,737), by Catienus; ATHENA DANCER, f, 2, AQU, Msw, 11-20, 6fT, 1:12 . B-Sugar Plum Farm & Peter Edwards (NY.). $21,000 2020 FTMTYO.

Will Take Charge–Colonel Dettwiller by Colonel John; GAGOOTS, c, 2, HAW, Msw, 11-21, 1mT, 1:39 2/5. B-Forty Oaks (KY.).

Wrote (IRE)–Farah by Imperialism; FREELANCE, c, 2, GPW, Mcl 12500, 11-21, 6f, 1:11 4/5. B-SCF, Inc. (FL.).

Australia (GB)–Anklet (IRE) by Acclamation (GB); COUNTERPARTY RISK (IRE), f, 3, AQU, Msw, 11-20, 1 1/16mT, 1:43 2/5. B-Grangecon Holdings Ltd (IRE.). 325,000gns ’18 TATOCT.

Big Brown–Regal Nurse ($301,245), by Monarchos; EMPIRE EXPRESS, g, 3, AQU, Mcl 40000, 11-21, 1 1/16mT, 1:46 3/5. B-Anthony J. Spinazzola (NY.). $3,200 ’17 KEENOV; $35,000 ’18 FTMOCT; $90,000 2019 FTMMAY.

Despite the Odds–Senorita Sangria by Senor Swinger; WHATS THE CHANCES, g, 3, LRL, Mcl 10000, 11-21, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-R.D.M. Racing Stable (MD.).

Golddigger’s Boy–Silent Deputy by Silver Deputy; JUSTKISSMYGRITS, f, 3, PEN, Mcl 25000, 11-20, 6f, 1:11 4/5. B-Joan A. Wilson (PA.).

Into Mischief–Amen Hallelujah (MG2$610,081), by Montbrook; AASR, c, 3, CD, Msw, 11-21, 1m, 1:35 3/5. B-Town & Country Horse Farms, LLC (KY.). $340,000 ’18 KEESEP.

Lemon Drop Kid–Ever So Pretty by Stormy Atlantic; SNICKET, f, 3, AQU, Msw, 11-21, 6f, 1:12 . B-Stonewall Farm (NY.). $400,000 2019 OBSMAR.

Northern Causeway–Avanti by Gone Astray; NEAH BAY, g, 3, LA, Mcl 3500, 11-20, 4 1/2f, :52 2/5. B-Rozamund Barclay (CA.).

Petionville–Ms. Riskay by General Royal; MS. HAITI, f, 3, LRL, Mcl 10000, 11-20, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Athol Morgan (MD.).

Shanghai Bobby–Snow Diamond by El Prado (IRE); COMING UP ACES, g, 3, HAW, Mcl 15000, 11-20, 1mT, 1:37 2/5. B-Team Block (IL.). $50,000 2019 OBSJUN.

Silver Haze–Pomeroy Girl by Pomeroy; POMEROY HAZE, g, 3, RP, Mcl 7500, 11-20, 7f, 1:24 2/5. B-Steven T. Cook (OK.).

Sky Mesa–Pohdi Pohdi by Old Forester; AIM FOR THE SKY, g, 3, WO, Msw, 11-20, 6 1/2f, 1:17 . B-3 Sons Racing LTD (ON.).

Super Saver–Finding Forestry by Forestry; REVIVAL, g, 3, RP, Msw, 11-20, 6f, 1:11 1/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.). $30,000 ’18 KEESEP.

Tapiture–I Lost My Choo (MG3$442,740), by Western Expression; POINT DRIVEN, g, 3, LRL, Mcl 25000, 11-20, 7f, 1:23 3/5. B-Evadi Farm Team (KY.). $70,000 ’18 KEESEP; $47,000 ’18 OBSJAN; $160,000 2019 OBSAPR.

Uncle Mo–All for Thee by Elusive Quality; AUNT DOROTHY, f, 3, HAW, Msw, 11-21, 6 1/2f, 1:17 3/5. B-Team Block (KY.).

Weigelia–Mint’s Spirit by Eastern Daydream; SOMERSET BAY, g, 3, PEN, Mcl 7500, 11-20, 6f, 1:12 2/5. B-Elizabeth R. Houghton (PA.).

Will Take Charge–Goforitmrsmiller by Speightstown; SPEIGHTFUL CHARGE, f, 3, CD, Mcl 50000, 11-21, 1 1/16m, 1:46 2/5. B-CFP Thoroughbreds LLC (KY.). $140,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Grade One ($262,606).

War Front–Diva Spirit by A.P. Indy; WAR DETONATOR, c, 4, CD, Mcl 40000, 11-20, 6 1/2f, 1:16 3/5. B-International Equities Holding, Inc. (KY.).

Medaglia d’Oro–Vaguely Familiar by A.P. Indy; COVER VERSION, m, 5, DMR, Mcl 50000, 11-20, 1mT, 1:34 3/5. B-Godolphin (KY.). 28,000EUR 2018 ARQDEC.