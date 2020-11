North American Maiden Winners November 24

Bernardini–I Like to Whim by Medaglia d’Oro; HARDLY SWAYED, c, 2, MVR, Msw, 11-24, 6f, 1:13 1/5. B-Debby M. Oxley (KY.).

Daredevil–Stormy Situation by Stormy Atlantic; INDIAN LAKE, g, 2, PRX, Mcl 25000, 11-24, 6f, 1:11 4/5. B-Serendipity Farm (KY.). $5,000 ’19 FTKOCT.

Fed Biz–Sunshineandsilence by Speightstown; LA ENGREIDA, f, 2, RP, Mcl 25000, 11-24, 6f, 1:12 . B-Millennium Farms (KY.).

Flat Out–I’m a Proud Bug by Proudinsky (GER); BOSTON FLAT OUT, f, 2, DED, Mcl 20000, 11-24, 6 1/2f, 1:23 2/5. B-O. V. Moss (LA.). $3,500 ’19 ESLYRL.

Into Mischief–Flashy Campaign by Political Force; FLASH OF MISCHIEF, c, 2, DED, Msw, 11-24, 6 1/2f, 1:21 1/5. B-Jerry Namy (KY.).

Malibu Moon–Fashion Storm by Storm Cat; FASHION MOON, f, 2, RP, Mcl 25000, 11-24, 6f, 1:11 3/5. B-Diamond A Racing Corp. (KY.). $9,000 ’19 KEESEP.

Peace and Justice–Ovidienne by Successful Appeal; SMOKUM PEACE PIPE, g, 2, PRX, Msw, 11-24, 6f, 1:12 1/5. B-Shirley Lojeski (PA.).

Archarcharch–Fine Defined by D’wildcat; CLAY’S MOON STONE, f, 3, RP, Msw, 11-24, 7f, 1:24 3/5. B-Garland Clay (OK.).

Central Banker–Safety Net by A.P. Indy; STASH MY MONEY, g, 3, PRX, Mcl 10000, 11-24, 6f, 1:12 1/5. B-Chester Broman & Mary R. Broman (NY.). $40,000 2019 OBSAPR. *1/2 to The Caretaker ($470,044).

Congrats–Lava Falls by Elusive Quality; WATERLOO SUNSET, f, 3, MNR, Mcl 4000, 11-23, 5f, 1:00 4/5. B-Arindel (FL.).

Early Flyer–Wild Time Tonight by In Excessive Bull; WILD TONIGHT, g, 3, RP, Mcl 7500, 11-24, 7f, 1:25 2/5. B-E D Calvert (TX.).

Handsome Mike–Nowurcookinwithgas by Mineshaft; WEBER, g, 3, MVR, Mcl 5000, 11-24, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Elliott Ventures (IN.).